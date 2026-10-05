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Vážně zraněný senior zůstal zaklíněný v autě převráceném na střechu

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Dennívýzva
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V příkopu a převrácený na střechu skončil osobní automobil značky Ford, který v pondělí havaroval na silnici III/1902 u Mrákova nedaleko Domažlic. Zraněného řidiče zaklíněného uvnitř automobilu museli vyprostit hasiči. Motoristu transportoval do nemocnice vrtulník letecké záchranné služby.
Vážně zraněný senior zůstal zaklíněný v autě převráceném na střechu

Vážně zraněný senior zůstal zaklíněný v autě převráceném na střechu

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 14:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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