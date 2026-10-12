Vážná nehoda v Písku. Cyklista se střetl s autem, vrtulník záchranářů přistál na nádraží

Vážná nehoda v Písku. Cyklista se střetl s autem, vrtulník záchranářů přistál na nádražíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vážná nehoda v Písku. Cyklista se střetl s autem, vrtulník záchranářů přistál na nádražíZdroj: ZZS JčK
Článek byl publikován 12.10.2026 12:42
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →