Váza po babičce může stát 78 000 Kč, ale i 600 Kč. Rozdíl prozradí pět stop na dně, které aukční domy čtou jako první

6. října 2024 se v sále Prague Auctions dražila broušená Kostka Františka Víznera z roku 2010. Skončila na 78 000 Kč. Druhá Kostka ze stejné aukce odešla za 35 000 Kč. O necelý rok a půl později, 15. března 2026, prošly týmž aukčním domem dvě Víznerovy ručně lisované vázy z roku 1962. Kladívko u nich dopadlo při 600 a 900 Kč. Autor je stejný a jméno na štítku také, přesto mezi nejlevnějším a nejdražším kusem zeje stotřicetinásobný rozdíl. Kdo má ve vitríně barevné sklo po babičce, může si z toho vzít jednoduché ponaučení. Cenu neurčuje sentiment ani „retro“ nádech. Určuje ji soubor ověřitelných údajů, díky nimž se z anonymního předmětu stane konkrétní model s doloženou aukční historií.
Vízner na aukci: tři etapy, tři cenové hladiny
František Vízner patří k legendám českého sklářského designu. Podle databáze
Czech Grand Design se jeho dráha dělí do tří zřetelných období. V letech 1962 až 1967 navrhoval pro OBAS-Sklo Union lisované sklo určené domácnostem a exportu. Následovalo desetiletí ve Škrdlovicích, kde tvaroval sklo přímo v huti. Od roku 1977 pak ve vlastním ateliéru vznikaly broušené objekty, které dnes sběratelé loví nejvíc.
Tahle chronologie vysvětluje, proč jedno jméno pokrývá tak široké cenové pásmo. Lisované vázy ze šedesátých let vznikaly v sériích, a proto se na trhu objevují poměrně často. Kusy prodané v březnu 2026 měřily zhruba 20 × 11 × 11 cm, nesly jen mírné známky užívání a jejich vyvolávací cena činila 200 Kč. Pozdní broušené objekty naopak vznikaly jako autorská tvorba v menším počtu a s mnohem náročnějším zpracováním. Kombinují broušení, leštění a matování, a každý kus tak vyžadoval hodiny práce.
Mezi oběma póly leží třetí kotva. V aukci Modern Glass 4. května 2025 se Víznerovy lisované vázy z roku 1963 prodaly za 2 200 a 1 300 Kč. Ani zde se tedy neprokázalo, že samotné jméno zaručuje vysokou částku. Rozhoduje období tvorby, technika i segment kupců, kteří o daný typ práce stojí.
Aukce Prague Auctions Předmět Výsledek 6. 10. 2024 Kostka, 2010, broušené sklo 78 000 Kč 6. 10. 2024 Kostka, 2010, broušené sklo 35 000 Kč 4. 5. 2025 lisované vázy, 1963 2 200 a 1 300 Kč 15. 3. 2026 lisované vázy, 1962 600 a 900 Kč Pět stop, které z vázy udělají dohledatelný model
Aukční katalogy popisují každou položku podle ustáleného schématu: autor nebo připsání, název a datace, materiál a technika, rozměr, model a sklárna, stav, případně literatura. Z tohoto postupu jsme sestavili pětici kontrolních bodů. Většinu z nich prověříte s metrem a telefonem v ruce.
Dno. Otočte vázu a prohlédněte dosedací plochu, hranu podstavy i střed dna. Zabroušené a vyleštěné dno prozrazuje hutní nebo foukané sklo, zatímco lisovací švy a pravidelný reliéf ukazují na lisování. Pátrejte po zbytcích nálepky, ryté signatuře či čísle a oťucích na spodní hraně. Výška. Měřte na milimetry. Katalogy uvádějí rozměry ve formátu výška × šířka × hloubka, takže i dvoucentimetrová odchylka může prozradit jiný model z téže řady. Tvar. Porovnejte profil, hrdlo, podstavu, reliéf a barvu s fotografiemi v aukčních archivech. Shoda siluety bývá prvním vodítkem. Sklárna. Nálepky typu Borské sklo, Chřibská, Sklo Union, Libochovice nebo EXBOR odkazují na konkrétní výrobce a zužují okruh možných návrhářů. Model. Modelové číslo propojuje předmět s návrhem, literaturou a tržní historií. Bez něj se v katalogu obvykle objeví opatrné „připsáno“.
Proč tolik váhy na číslo modelu a tak málo na podpis? U sériového československého skla signatura na dně většinou chybí. Autorství se proto dokládá přes katalogy, sklárnu, rozměry a odbornou literaturu. Prague Auctions například u žardiniér Josefa Hospodky uvádí modely č. 309 a 331 z chřibské sklárny Borského skla. U vázy Pavla Hlavy z května 2025 katalog zaznamenal model V/124, Borské sklo, Nový Bor, závod 1, provoz 13, EXBOR a také to, že byla reprodukována v literatuře. Taková stopa prozradí víc než jakákoli rodinná historka.
Bruselský styl na cenovku nestačí
České domácnosti mají sklo z padesátých a šedesátých let v hojném počtu. Má to historický důvod. Na světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu získal československý pavilon nejvyšší ocenění, Zlatou hvězdu. Podle akademické práce Technické univerzity v Liberci bylo oceněno všech 170 přihlášených exponátů. Prestiž z Bruselu se pak přelila do celé kultury bydlení a „bruselský styl“ se stal domácím fenoménem. V šedesátých letech nastoupila silná generace designérů lisovaného skla, kam patřili Vízner, Urban a Jurnikl, a jejich návrhy putovaly do obývacích stěn po celé republice.
Právě masové rozšíření ovšem tlačí ceny dolů. Obecná nálepka „bruselský styl“ nebo „retro“ zastřešuje anonymní tuctové kusy i vyhledávané návrhy. Kupec potřebuje vědět, který z nich drží v ruce.
Dobře to dokládá tvorba Josefa Hospodky, od roku 1958 vedoucího výtvarníka Borského skla v Chřibské a autora základních kolekcí chřibského hutního skla. Na Livebidu má jeho tvorba průměrnou realizovanou cenu 1 457 Kč, medián 700 Kč a rekord 14 000 Kč. Vydraží se zhruba tři ze čtyř nabídnutých kusů. Hospodkovy vázy a mísy se v aukci 6. října 2024 pohybovaly mezi 220 a 2 100 Kč. Ve stejném katalogu přitom figurovala Víznerova Kostka za 78 000 Kč. Materiálově jde o příbuzný svět, tržně však o úplně jinou ligu.
Podle nás z toho plyne střízlivý odhad. Vázu za vysoké desítky tisíc má doma jen málokterá rodina. Dostupné aukční výsledky ukazují, že běžné poválečné sklo končí ve stovkách až nízkých tisících korun. Kdo však najde přesný model ve špičkovém stavu, může se do vyšších pater dostat.
Oťuk, myčka a amatérské leštění: kde se ztrácejí tisíce
Aukční domy vady nezamlčují, naopak je popisují s úřední přesností. V katalozích se objevují formulace jako „milimetrový oťuk u podstavy“, „centimetrový odštěpek“ nebo „povrchové škrábance“. Univerzální sazba, o kolik procent vada cenu sníží, neexistuje. Záleží na vzácnosti modelu a na tom, jak moc kaz bije do očí. U běžného kusu dokáže i drobné poškození zájem kupců prakticky vymazat. U vzácného návrhu bývá zdokumentovaný oťuk přijatelný.
Řadu škod napáchá až snaha vázu „vylepšit“. Kanadský konzervační institut (Canadian Conservation Institute) varuje před myčkou a agresivními saponáty, které mohou sklo zakalit a poškrábat. Doporučuje začít prohlídkou stavu a u stabilních kusů použít měkký štětec, vlažnou vodu s kapkou jemného prostředku a měkkou podložku ve dřezu. Následuje pečlivé osušení.
Raději se vyhněte:
abrazivním houbičkám, bělidlům a kyselinám, domácím lepidlům a pokusům odstranit staré opravy, amatérskému přebrušování oťuků na hraně.
Zakalené, mléčné nebo irizující sklo nechte být úplně. Povrch může degradovat a chemické čištění i restaurování patří do rukou konzervátora. Zabroušená hrana vypadá na první pohled čistě, katalogizátor ji ale odhalí okamžitě.
Jak vázu nafotit, změřit a nabídnout aukčnímu domu
Domácí průzkum slouží jako předvýběr, finální verdikt vydá specialista. Corning Museum of Glass v sekci častých dotazů radí obrátit se na spolehlivého starožitníka, případně poslat fotografie renomovanému aukčnímu domu. V Česku se nabízí Prague Auctions se specializovanými aukcemi Glass & Ceramics a Modern Glass. Livebid zase poslouží jako archiv realizovaných cen napříč aukčními síněmi.
Aby specialista vázu dohledal, potřebuje kvalitní podklady. Pořiďte snímky v denním světle a bez filtrů:
celek zepředu a z profilu, pohled shora do hrdla, dno a detail podstavy, každé poškození zblízka, nálepku nebo signaturu, pokud existují.
K tomu přidejte výšku, šířku v nejširším místě, průměr hrdla a podstavy a u masivních kusů také hmotnost. Popis doplňte o barvu, techniku, stav a známou historii včetně případných oprav. Údaj „po babičce“ cenu sám nezvedne. Hodnotu získá teprve tehdy, když pomůže doložit, odkud kus pochází a kdy se do rodiny dostal.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková