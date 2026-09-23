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Vašulín ve Zbrojovce Brno září, přitom chtěl s fotbalem seknout. Na oběd si vydělával dvě hodiny v práci

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Daniel Vašulín ještě před šesti lety prodával tenisky a boural kachličky. Teď je nejlepším střelcem prvoligového nováčka.
Vašulín ve Zbrojovce Brno září, přitom chtěl s fotbalem seknout. Na oběd si vydělával dvě hodiny v práci

Vašulín ve Zbrojovce Brno září, přitom chtěl s fotbalem seknout. Na oběd si vydělával dvě hodiny v práci

Zdroj: Zbrojovka Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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