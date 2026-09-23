Vašulín ve Zbrojovce Brno září, přitom chtěl s fotbalem seknout. Na oběd si vydělával dvě hodiny v práci

V létě 2020 seděl šestadvacetiletý útočník v Chrudimi a počítal, jestli mu fotbal vůbec dává smysl. Trénink začínal navečer, dvoufázová příprava prakticky neexistovala a dopoledne trávil za pultem pardubické prodejny sportovního vybavení. Když se nechodilo do obchodu, pomáhal kamarádům s rekonstrukcemi bytových jader. Slovo „profesionální fotbalista“ by v jeho životopise nikdo nehledal. Dnes, v září 2026, má za Zbrojovku Brno po devíti kolech Chance Ligy čtyři góly, devatenáct střel a čtyřikrát odešel ze hřiště s cenou pro hráče utkání. Cesta mezi těmito dvěma body nebyla ani krátká, ani přímá.
Z Chrudimi do Hradce: první skutečný zlom
Vašulín v rozhovoru pro web FC Hradec Králové po svém příchodu v srpnu 2020 popsal, co pro něj přestup znamenal: „Hradec je obrovský posun. Tady si můžu zkusit fotbal na profi úrovni.“ V Chrudimi řešil věci, které jeho vrstevníci z akademií Sparty nebo Slavie nikdy řešit nemuseli: stabilní bydlení, osamostatnění s partnerkou, otázku, jestli nemá hledat „pořádnou práci“ na plný úvazek. Nabídka druholigového Hradce přišla v momentě, kdy byl civilní život reálnou alternativou, ne záchrannou sítí.
Bez ní? Realistický scénář zněl: nižší soutěže plus řemeslo. Vašulín sám říkal, že ho práce rukama bavila.
Samorost podle Koubka
Trenér Miroslav Koubek, který s Vašulínem pracoval v Plzni, ho pro iDNES.cz charakterizoval jako „samorosta“, hráče, který začal s profifotbalem pozdě, neprošel žádnou akademií a měl rezervy v technice, koordinaci i taktickém čtení hry. Srovnání s generačními souputníky je výmluvné:
- Mojmír Chytil debutoval v áčku Sigmy Olomouc už v roce 2018, napojený na prvoligové prostředí od mládežnických kategorií.
- Antonín Růsek prošel mládeží Zbrojovky a nastupoval za všechny reprezentační výběry až do U21.
- Vašulín ve stejném věku prodával sportovní boty a učil se pokládat obklady.
Co Koubek zdůrazňoval, nebyl talent, ale posun. Intenzita hry, rozhodování v šestnáctce, schopnost absorbovat profi režim a zlepšovat se v něm. Pozdní start znamenal vyšší cenu za každý krok; technicko-taktický deficit se dohání pomaleji a bolestivěji, když tělo už nemá osmnáct.
Podzim v Olomouci: střelecký výbuch
Klíčový mezikrok před Brnem se odehrál na podzim 2025. Vašulín zamířil na hostování z Plzně do Sigmy a za patnáct ligových zápasů nasázel devět gólů. Čísla, která z něj udělala jednoho z nejproduktivnějších útočníků soutěže. V Plzni přitom odehrál jen pět ligových zápasů bez jediné trefy. Rozdíl? Herní čas a důvěra. V Olomouci byl první volbou, ne rotačním hráčem.
Zbrojovka, čerstvý ligový nováček po postupu, reagovala rychle. 3. června 2026 oznámila Vašulína jako svou první letní posilu. Brno potřebovalo spolehlivého střelce, Vašulín potřeboval místo, kde bude hrát. Obchod dával smysl oběma stranám.
Co říkají čísla ze Zbrojovky
Po devíti kolech sezony 2026/2027 vypadá Vašulínova bilance takto:
|Ukazatel
|Hodnota
|Zápasy
|9
|Odehrané minuty
|734
|Góly
|4
|Střely celkem
|19
|Střely na bránu
|6
|xG (očekávané góly)
|3,89
|Hráč utkání
|4×
Zbrojovka je v tabulce šestá se šestnácti body a skóre 16:13. Vašulín je jejím nejproduktivnějším zakončovatelem. Čtyři góly z xG 3,89 znamenají, že střílí zhruba tolik, kolik by měl; žádná bublina, žádné šťastné odrazy. Stabilní výkon.
Co si z toho vzít
Vašulínův příběh není pohádka o zázračném objevení. Je to příběh o tom, že český útočník může dozrát mimo akademický mainstream, jen později a za vyšší cenu času. Každý posun měl konkrétní příčinu: Hradec dal šanci, Koubek dal strukturu, Sigma dala minuty, Brno dalo roli. Bez kteréhokoli z těchto kroků mohl dnes klidně stát na lešení místo v pokutovém území.
Kdo ho viděl v pardubickém obchodě skládat krabice s botami, asi by na prvoligového střelce netipoval. Právě proto stojí za to sledovat, kam ho další sezona posune.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner