Vašulín před derby o Brno: Musíme Artisu vyklidit kabinu, ani nevím, kdo sedí na mém místě. Pak je chceme porazit

Jeden stadion, dvě identity
Když Artis hraje na Srbské jako domácí, přebírá stadion třicet hodin před výkopem. Přebarví branding, zabydlí domácí šatnu a Zbrojovka ji musí uvolnit. Tak zní smluvní režim, který loni popsal šéf Artisu Petr Kuba. Jenže sobotní derby tenhle scénář neaktivuje. Podle oficiálního zápisu Chance Ligy je domácím týmem FC Zbrojovka Brno. Kabinu tentokrát nikdo nevyklízí.
Paradox sdíleného zázemí ale ze stolu nespadl. Artis má běžné útočiště v Líšni a na ShipEx Arénu se stěhuje jen k vlastním domácím zápasům. Zbrojovka je na Srbské doma trvale. Dva prvoligové kluby, jeden městský stadion, provizorní dohoda. A uprostřed toho první vzájemný duel v nejvyšší soutěži.
Vašulín: 143 startů, 33 gólů a role hlavní posily
Daniel Vašulín dorazil do Brna 3. června 2026 jako první letní posila po postupu do ligy. Hrotový útočník z Viktorie Plzeň, 143 ligových startů, 33 branek v nejvyšší soutěži. Pro Zbrojovku, která se vrací mezi elitu, je to jasný signál ambicí.
V předzápasovém rozhovoru naznačil, že soupeře z druhé strany města příliš nesledoval. Ať už šlo o bonmot, nebo upřímnost, čísla mluví za něj: Zbrojovka má po sedmi kolech 13 bodů a sedí na šestém místě. Artis nasbíral čtyři. Rozdíl devíti bodů se promítá i do kurzů; sázkový trh dává Zbrojovce zhruba 62% šanci na výhru, Artisu necelých 17 %.
Poslední ligový výsledek Zbrojovky ale zní výrazně méně sebevědomě: 0:4 na Slavii. Facka od top soupeře, ne tabulkový propad. Psychologicky minus, výsledkově ještě ne krize.
Derby má historii, jen ne prvoligovou
Brněnské derby není novinka. Zbrojovka a Artis (dříve Líšeň) se potkaly v soutěžních zápasech už devětkrát. Pět výher Zbrojovky, tři remízy, jedna porážka. Poslední jarní derby v březnu 2026 skončilo 2:0 pro Zbrojovku před 8 800 diváky. O půl roku dřív, v srpnu 2025, dramatická remíza 2:2.
Co je nové, je kontext. Chance Liga, celostátní přenosy, přísnější standardy. Oneplay Sport začíná vysílat v sobotu ve 14:45. A tribuny Srbské budou pod drobnohledem, který druhá liga nezná.
Stadion, který nestačí ani jednomu
Mimo hřiště rivalita překvapivě neexistuje. V březnu 2026 vydaly oba kluby společné prohlášení, v němž označily stav brněnské fotbalové infrastruktury za dlouhodobě neudržitelný. Město reaguje průběžnou modernizací (rekonstrukce hostující šatny, nové ozvučení, úpravy oplocení) a drží nájemné na 178 200 Kč bez DPH za utkání pro oba kluby do konce roku 2026.
Zbrojovka ale vidí řešení jinde. V červenci 2026 klub zveřejnil, že jednání o návratu za Lužánky vstoupila do závěrečné fáze. Soukromá investice v řádu tří až čtyř miliard korun, dohoda s vlastníkem přilehlých komunikací. Hotová věc to není, ale artikulovaný projekt ano. Artis vlastní stadionový záměr veřejně neprezentoval.
Co říká sobotní výkop o Brně
Derby odhaluje víc než sportovní rivalitu. Druhé největší české město má dva prvoligové kluby a žádný stadion, který by bez kompromisů vyhovoval byť jen jednomu z nich. Srbská se opravuje za pochodu, Lužánky jsou zatím vizí s miliardovým cenovým štítkem.
V sobotu v 15:00 to ale bude jen o fotbale. Vašulín proti obraně Artisu, 13 bodů proti čtyřem, domácí šatna bez stěhování. První prvoligové brněnské derby, a možná poslední na stadionu, který na dvě ligové identity nikdy nebyl stavěný.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner