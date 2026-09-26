Vaše znamení, váš podzimní film: Zjistěte, který snímek se podle horoskopu hodí právě k vám

Beran (21. března – 19. dubna): Ďábel nosí Pradu
Beran bývá spojován s energií, ambicemi a chutí pustit se do výzvy po hlavě. Potřebuje tempo a jen málokdy se spokojí s rolí přihlížejícího. Právě proto mu sedí
a příběh Andy Sachs, která se ocitne v konkurenčním světě módy a musí se rozhodnout, kam až je ochotná zajít, aby v něm uspěla. Ďábel nosí Pradu
Film nabízí přesně ten typ pracovního prostředí, ve kterém se neustále něco děje a kde je potřeba obstát pod tlakem. Beran si navíc může užít výraznou módu a newyorskou atmosféru filmu, která funguje jako příjemný podzimní moodboard.
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Býk (20. dubna – 20. května): Když Harry potkal Sally
Býk je v astrologii spojován s pohodlím, krásou, smyslovostí a potřebou stability. A právě proto se hodí k filmu, který si umí vychutnat pomalé tempo, dobré rozhovory i atmosféru podzimního New Yorku.
sleduje vztah dvou lidí, který se proměňuje v průběhu let. Nejde o lásku na první pohled, ale o postupné sbližování a hledání toho, co vlastně od vztahu chceme. K tomu se přidávají ikonické newyorské scenérie, podzimní barvy a pocit, že přesně tohle je film, ke kterému se chcete zachumlat pod deku. Když Harry potkal Sally
Blíženci (21. května – 20. června): Na nože
Blíženci potřebují příběh, který je nenechá příliš dlouho v klidu. Jejich astrologická symbolika se pojí se zvědavostí, komunikací a schopností dívat se na jednu věc z více úhlů. Jejich ideálním podzimním filmem je proto
. Na nože
Detektivní příběh plný postav, tajemství, rychlých dialogů a nečekaných zvratů je přesně tím typem filmu, u kterého si můžete během sledování neustále vytvářet vlastní teorie. A když si myslíte, že už víte, kdo je viníkem, film vám připomene, že jste možná byli celou dobu vedle.
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Rak (21. června – 22. července): Malé ženy
Rak je spojován s domovem, rodinou, emocemi a nostalgií. Není proto úplným překvapením, že jeho podzimní filmovou volbou jsou
. Malé ženy
Příběh sester Marchových stojí na rodinných poutech, dospívání, lásce i hledání vlastního místa ve světě. Zároveň nabízí přesně tu atmosféru, kterou si s podzimním filmovým večerem spojujeme: domácí prostředí, teplo, vzpomínky a pocit bezpečí, který kontrastuje s náročností světa kolem. Pro Raka je to film, ke kterému se můžete vracet nejen kvůli příběhu, ale i kvůli jeho atmosféře.
Lev (23. července – 22. srpna): Štěstí na dosah
Lev bývá spojován se sebevědomím, odhodláním a touhou něco dokázat. Proto se hodí k příběhům, ve kterých hlavní hrdina odmítne rezignovat, i když se mu cesta k cíli neustále komplikuje.
sleduje Chrise Gardnera, který se ocitá v mimořádně obtížné životní situaci a snaží se vybudovat lepší budoucnost pro sebe i svého syna. Film tak není jen příběhem o úspěchu, ale především o vytrvalosti a schopnosti pokračovat dál i ve chvíli, kdy se věci nevyvíjejí podle plánu. Pro Lva může být příjemnou připomínkou toho, že sebevědomí se někdy ukáže právě ve chvíli, kdy není vítězství vůbec jisté. Štěstí na dosah
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Panna (23. srpna – 22. září): Dobrý Will Hunting
Panny bývají spojovány s analytickým myšlením, praktičností a potřebou věci pochopit do hloubky.
Dobrý Will Hunting proto představuje zajímavou podzimní volbu.
Will Hunting disponuje mimořádným intelektem, zároveň ale naráží na vlastní nejistoty a bariéry, které mu brání svůj potenciál skutečně využít. Film tak není jen o genialitě, ale také o sebepoznání, vzdělávání a hledání vlastního směru. Pro Pannu, která má tendenci všechno rozebírat do posledního detailu, může být zajímavou připomínkou, že některé věci nelze vyřešit pouze logikou.
Váhy (23. září – 22. října): Podzim v New Yorku
Když už má některé znamení dostat film, který má podzim přímo v názvu, Váhy jsou poměrně logickou volbou. V astrologii se pojí s estetikou, vztahy a harmonií a jejich vládkyní je Venuše.
nabízí přesně tu kombinaci romantiky a vizuální krásy, která k Vahám dobře zapadá. New York zalitý podzimními barvami se stává téměř další postavou filmu a romantický příběh k němu přidává melancholii, emoce a otázky spojené se vztahy. Pokud chcete film především cítit a nechat na sebe působit jeho atmosféru, tady jste na správné adrese. Podzim v New Yorku
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Štír (23. října – 21. listopadu): Stmívání
Štír patří k znamením, která astrologie tradičně spojuje s intenzitou, tajemstvím a transformací. Proto je jeho podzimní filmová volba poměrně jasná:
. Stmívání
Příběh Belly a Edwarda stojí na přitažlivosti, tajemství, nebezpečí a pocitu osudového propojení. K tomu se přidává pochmurné prostředí Forks, déšť, lesy a téměř neustálý nádech tajemna.
Stmívání tak dokonale zapadá do období, kdy se dny krátí a filmový večer může být o něco temnější než obvykle.
Střelec (22. listopadu – 21. prosince): Společnost mrtvých básníků
Střelec je v astrologii spojován s touhou po svobodě, poznání a rozšiřování vlastních obzorů.
Společnost mrtvých básníků proto nabízí víc než jen film na dlouhý podzimní večer.
Příběh učitele Johna Keatinga a jeho studentů staví proti sobě konformitu a potřebu najít vlastní hlas. Právě téma svobody, odvahy přemýšlet po svém a hledání vlastního smyslu života může se střeleckou energií dobře rezonovat. Navíc se film odehrává v prostředí školy, které s podzimem a návratem k učení přirozeně souvisí.
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Kozoroh (22. prosince – 19. ledna): Sociální síť
Kozoroh bývá spojován s ambicemi, disciplínou, vytrvalostí a dlouhodobými cíli.
proto nabízí pohled do světa, ve kterém se velká ambice během krátké doby mění v něco mnohem většího. Sociální síť
Film o vzniku Facebooku není jen příběhem technologického úspěchu. Ukazuje také, co se může stát, když se ambice, konkurence, moc a osobní vztahy dostanou do konfliktu. Právě v tom může být pro Kozoroha zajímavější než jednoduchý příběh o cestě na vrchol. Podzimní večer tak můžete využít i k malé bilanci vlastních plánů – a k otázce, co všechno jste kvůli nim ochotni obětovat.
Vodnář (20. ledna – 18. února): Koralína a svět za tajnými dveřmi
Vodnáři jsou spojováni s originalitou, nezávislostí a chutí hledat cesty, které ostatní přehlížejí.
proto působí jako filmová volba šitá přímo na míru. Koralína a svět za tajnými dveřmi
Koralína se nespokojí s obyčejnou realitou a za tajnými dveřmi objeví svět, který je na první pohled lákavější než ten skutečný. Jenže právě jeho dokonalost skrývá něco mnohem temnějšího. Zvláštní vizuální styl, tajemství a lehce znepokojivá atmosféra navíc skvěle zapadají do podzimních večerů a období kolem Halloweenu.
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Ryby (19. února – 20. března): Velká ryba
Ryby jsou v astrologii spojovány s fantazií, citlivostí, empatií a schopností vnímat svět trochu jinak než ostatní. A právě proto je
jejich ideálním podzimním filmem. Velká ryba
Příběh Edwarda Blooma a jeho syna Willa se pohybuje na hranici mezi skutečností a fantazií. Zatímco syn se snaží pochopit, co z otcových neuvěřitelných příběhů je pravda, film postupně ukazuje, že vzpomínky nemusí být jen přesným záznamem minulosti. Pro Ryby je to pozvánka do světa, kde není potřeba mít všechno dokonale vysvětlené. Stačí se nechat unášet příběhem.
Zdroje: Astrology.com, ZodiacSign.com, ČSFD