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Vaše hlava váží 5 kg, ale mobil ji promění v zátěž. Lékaři varují před SMSkovou šíjí, která trápí miliony Čechů

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Při sklonění hlavy nad displej stoupá zátěž krční páteře až na pětinásobek klidové hmotnosti. A smartphone v Česku používá přes 7,5 milionu lidí.
Mobilní telefon Android, kelímek s kávou

Mobilní telefon Android, kelímek s kávou

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 18:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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