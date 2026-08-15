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Vaše dítě zveřejnilo cosi znepokojivého… Jak Čína dohlíží na své krajany v Evropě

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Dennívýzva
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Čínské zahraniční policejní stanice po odhalení z roku 2022 formálně skončily. Bezpečnostní experti a výpovědi členů diaspory ale ukazují, že mechanismy, jimiž Peking monitoruje a zastrašuje kritiky v Evropě, nezmizely – jen se hůře dokazují a častěji fungují pod civilním či digitálním krytím. I přesto, že Čína v roce 2022 formálně uzavřela své „policejní stanice“
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Zdroj: Ilustrační foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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