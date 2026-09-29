Váš telefon vám sám ukáže, že ho někdo odposlouchává. Stačí sledovat jednu ikonku, kterou snadno přehlédnete

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Malá barevná tečka v horní části displeje, oranžová, či zelená, je systémový alarm, který většina uživatelů přehlíží. Přitom říká zásadní věc.
Je-li zelený indikátor aktivní v momentě, kdy nemá, nejspíše vás někdo sleduje

Je-li zelený indikátor aktivní v momentě, kdy nemá, nejspíše vás někdo sleduje

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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