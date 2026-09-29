Váš telefon vám sám ukáže, že ho někdo odposlouchává. Stačí sledovat jednu ikonku, kterou snadno přehlédnete

Na iPhonu se od iOS 14 zobrazuje oranžová tečka (případně oranžový čtvereček), kdykoli jakákoli aplikace přistupuje k mikrofonu. Zelená tečka znamená aktivní kameru, případně kameru a mikrofon zároveň. Na Androidu od verze 12 a na telefonech Samsung Galaxy se v pravém horním rohu objeví zelený indikátor, nejprve jako výraznější ikona, která po chvíli přejde do nenápadné tečky. Právě ten přechod do miniaturní podoby je důvod, proč ji tak snadno přehlédnete. Sedí ve stavovém řádku, nikdy nevyskočí doprostřed obrazovky a vy mezitím sledujete video, píšete zprávu nebo rolujete feedem. Jenže právě tato drobnost je první signál, že něco nemusí být v pořádku. Pokud zrovna nenahráváte hlasovku, nevoláte nebo nepoužíváte jinou funkci vyžadující mikrofon či kameru, stojí za to zjistit, která aplikace k nim přistupuje.
Co přesně ta tečka znamená a kde ji hledat
iPhone ji umísťuje do stavového řádku u horní hrany displeje. Když přejedete prstem dolů do Ovládacího centra, uvidíte i název aplikace, která mikrofon nebo kameru naposledy použila. Apple to popisuje jako systémový indikátor soukromí, který aplikace nemohou samy vypnout.
Android a Samsung fungují podobně. Zelený indikátor se zobrazí vpravo nahoře. Po stažení horní lišty na něj můžete klepnout a systém vám ukáže, která aplikace nebo služba senzor právě využívá. Samsung tuto funkci nabízí na podporovaných modelech s příslušnou verzí One UI, včetně novějších řad Galaxy S, Z a A.
Klíčové rozlišení: iPhone odděluje mikrofon (oranžová) od kamery (zelená). Android a Samsung používají jednu zelenou barvu pro obojí. V obou případech ale platí totéž pravidlo: pokud indikátor svítí a vy právě neděláte nic, co by mikrofon nebo kameru vyžadovalo, je čas zjistit, která aplikace k senzoru přistupuje.
Co udělat ihned po podezřelém zobrazení
Panika není na místě, rychlá kontrola ano. Postup se liší podle systému, ale logika je stejná: zjistit viníka, odebrat oprávnění a případně prověřit účty.
Na Androidu a Samsungu:
- Klepněte na indikátor v horní liště, zobrazí se název aplikace nebo služby, která senzor používá.
- Přejděte do Nastavení → Soukromí → Přehled soukromí. Na Androidu 12 uvidíte historii přístupů za posledních 24 hodin, na novějších verzích Androidu až za 7 dní.
- Ve Správci oprávnění můžete konkrétní aplikaci odebrat přístup k mikrofonu i kameře.
- Rychlá brzda: v rychlém nastavení lze globálně vypnout mikrofon i kameru pro všechny aplikace najednou, pokud to vaše zařízení podporuje. To je užitečné například při podezření na nechtěný přístup.
- Spusťte Google Play Protect, který kontroluje aplikace z Google Play i z jiných zdrojů. Kontroly běží automaticky, ale ruční sken po podezření neuškodí.
Na iPhonu:
- Otevřete Ovládací centrum, kde uvidíte, která aplikace senzor naposledy použila.
- Jděte do Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Mikrofon (nebo Kamera) a odeberte oprávnění podezřelé aplikaci.
- Zapněte Zprávu o soukromí aplikací (Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Zpráva o soukromí aplikací), získáte 7denní historii přístupů k vybraným senzorům a dalším údajům. Pozor: sběr dat začíná až od momentu zapnutí, zpětně nic nedohledáte.
Pokud aplikaci nepoznáváte nebo jí nedůvěřujete, zvažte její odinstalaci. A u citlivých služeb (bankovnictví, e-mail, sociální sítě) změňte hesla, ideálně z jiného, důvěryhodného zařízení.
Tečka neodhalí všechno: kontrolujte i propojená zařízení
Systémový indikátor spolehlivě zachytí situaci, kdy aplikace přímo na vašem telefonu přistupuje k mikrofonu nebo kameře. Existuje ale jiný scénář, na který tečka nestačí: kompromitovaný účet.
Pokud se někdo přihlásil do vašeho účtu Google na cizím zařízení nebo si propojil váš WhatsApp přes funkci Propojená zařízení, může získat přístup k účtu a jeho datům, aniž by na vašem telefonu cokoli svítilo. WhatsApp navíc nedokáže zpětně sdělit, kdo účet přes propojené zařízení použil, ani kdy a odkud.
Kontrola je přitom jednoduchá:
- WhatsApp: otevřete Nastavení → Propojená zařízení. Neznámé zařízení odpojte tlačítkem Odhlásit. Důležitý detail: propojené zařízení může po určitou dobu zůstat aktivní, proto je při podezření nutné jej odpojit ručně.
- Účet Google: přejděte na Účet Google → Zabezpečení → Vaše zařízení → Spravovat všechna zařízení. Neznámou relaci odhlaste a změňte heslo, pokud máte podezření, že k účtu získal přístup někdo cizí.
V obou případech zapněte dvoufázové ověření. Není to stoprocentní pojistka, ale výrazně zvyšuje ochranu účtu před neoprávněným přístupem.
Ne každé oprávnění je podezřelé, ale některá ano
Než začnete mazat aplikace, je dobré rozlišit legitimní přístup od podezřelého. Například George od České spořitelny žádá přístup ke kameře kvůli skenování QR kódů při platbách i při aktivaci na novém zařízení. To je obhajitelný důvod. Naopak pokud e-shopová aplikace chce přístup k mikrofonu, aniž nabízí hlasové vyhledávání nebo jinou zvukovou funkci, je to důvod zpozornět.
NÚKIB a ÚOOÚ v srpnu 2024 společně varovali právě před e-shopovými aplikacemi s nestandardními oprávněními. A že se škodlivá aplikace může dostat i do oficiálního obchodu, dokládá případ aplikace QRecorder, kterou NÚKIB označil za trojského koně, přestože byla dostupná v Google Play.
Policie ČR přitom upozorňuje, že obětí kybernetických podvodů nejsou jen celebrity. Podle policejních statistik byly typickými oběťmi vishingových útoků, kdy vás útočník přesvědčí k instalaci vzdáleného přístupu, z více než 80 % ženy s průměrným věkem 45 let a průměrnou škodou přes 700 tisíc korun. Cesty infekce jsou přitom rozmanité: podvodný odkaz, příloha e-mailu, infikovaný instalační soubor, škodlivá reklama nebo prostě přesvědčivý telefonát, po kterém si sami stáhnete „bezpečnostní aplikaci“.
Kdy volat policii a co si připravit
Pokud po kontrole zjistíte, že někdo skutečně získal přístup k vašemu zařízení nebo účtu a hrozí finanční škoda, Policie ČR doporučuje uchovat veškeré důkazy (screenshoty, e-maily, SMS, telefonní čísla, adresy webů) a obrátit se přímo na policii. Podvodné hovory a SMS lze hlásit operátorovi na lince 7726. Pokud jsou v ohrožení bankovní údaje, kontaktujte okamžitě i svou banku.
Ta malá tečka v rohu displeje není dokonalý detektor špionáže, neodhalí kompromitovaný účet ani každý technicky pokročilý útok. Ale pro naprostou většinu běžných situací je to první a nejrychlejší signál, že něco nemusí být v pořádku. Stačí si zvyknout se na ni občas podívat. A hlavně si položit jednu otázku: potřebuje tahle aplikace právě teď můj mikrofon?
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman