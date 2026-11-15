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Váš telefon může prozrazovat polohu, i když ho nepoužíváte. V nastavení zjistíte, které aplikace k ní mají přístup

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Navigace potřebuje vědět, kde právě jste, ale u aplikace se slevovými kupony už není důvod, proč by měla mít přístup k poloze i v době, kdy ji nepoužíváte. Oprávnění, které jste kdysi odklepli, můžete ale kdykoliv zkontrolovat a změnit přímo v nastavení telefonu.
Váš telefon může sledovat polohu i na pozadí. Zjistěte, které aplikace k ní mají přístup

Váš telefon může sledovat polohu i na pozadí. Zjistěte, které aplikace k ní mají přístup

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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