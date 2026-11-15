Váš telefon může prozrazovat polohu, i když ho nepoužíváte. V nastavení zjistíte, které aplikace k ní mají přístup

Navigace potřebuje vědět, kde právě jste, ale u aplikace se slevovými kupony už není důvod, proč by měla mít přístup k poloze i v době, kdy ji nepoužíváte. Oprávnění, které jste kdysi odklepli, můžete ale kdykoliv zkontrolovat a změnit přímo v nastavení telefonu.
Vyplatí se přitom podívat na dvě věci: kdo má přístup povolený a kdo polohu v poslední době skutečně využil. Android i iPhone umějí zobrazit obojí, jen se příslušné přehledy jmenují jinak.
Zhasnutý displej přístup k poloze sám nezruší
Telefon leží v kabelce, obrazovka je zhasnutá a vy se věnujete něčemu jinému. Aplikace s odpovídajícím oprávněním ale stále může
získávat údaje o poloze. Přístup na pozadí má své využití například při sdílení polohy. Samotné udělené oprávnění ovšem ještě nedokazuje, že aplikace nepřetržitě zaznamenává každý váš krok. Aplikace s potřebným oprávněním mohou zjišťovat polohu i při zhasnutém displeji telefonu. Foto: Magnific
Apple v oficiální nápovědě
popisuje volbu Vždy takto:
„Povolí přístup k vaší poloze, i když je aplikace na pozadí.“
Za sebe bych začala právě u tohoto nejširšího oprávnění. U služby, přes kterou chci průběžně sdílet polohu s rodinou, mu rozumím. U obchodu, kde nakupuji jednou za několik měsíců, bych se nejdřív podívala, zda si nemůžu konkrétní prodejnu vybrat ručně.
Kde najdete oprávnění v Androidu
Google ve své nápovědě k Androidu
uvádí tento postup: Otevřete Nastavení. Přejděte do nabídky Poloha → Oprávnění aplikací pro přístup k poloze. Projděte především skupinu Povoleno celou dobu. Klepněte na konkrétní aplikaci a zvolte, kdy smí polohu používat.
Názvy jednotlivých operací se mohou podle výrobce a verze systému lišit.
Pomoci může vyhledávání v nastavení, kam zadáte slovo poloha. U jednotlivé aplikace lze také podržet její ikonu a postupně otevřít Informace o aplikaci → Oprávnění → Poloha.
Pokud aplikace potřebuje polohu jen při hledání nejbližší pobočky,
zvažte omezení na dobu používání. Pokud pro její funkce polohu nepotřebujete vůbec, můžete přístup odmítnout úplně. Na iPhonu otevřete Polohové služby
V iPhonu přejděte do Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Polohové služby. Pod hlavním přepínačem najdete seznam aplikací. Klepnutím na každou z nich zobrazíte možnosti přístupu.
Pozornost věnujte zejména
aplikacím s volbou . Podle nabídky ji můžete změnit na Vždy Při používání aplikace, Zeptat se příště nebo při sdílení, případně Nikdy. Všechny možnosti ale nemusí být dostupné u každé aplikace.
Rozsah oprávnění Android iPhone Přístup k poloze i mimo používání aplikace Povolit vždy Vždy Přístup během používání aplikace Povolit jen při používání Při používání aplikace Zamítnutý přístup k poloze Nepovolovat Nikdy Základní volby se v obou systémech jmenují odlišně. Dostupná nabídka závisí také na aplikaci a verzi systému.
U Androidu je dobré znát jednu podrobnost: spuštěná navigace může získávat polohu i se zhasnutým displejem a oprávněním P ouze při používání. Systém to umožňuje například prostřednictvím průběžně běžící služby s viditelným oznámením. Které aplikace polohu opravdu používají
Seznam oprávnění ukazuje, co aplikace smějí. Pro kontrolu skutečného používání otevřete P řehled nedávných přístupů.
V Androidu hledejte Nastavení → Zabezpečení a ochrana soukromí, případně Ochrana soukromí → Panel ochrany soukromí. Potom vyberte Polohu. Podle nápovědy Googlu lze v Androidu 12 kontrolovat aktivitu za posledních 24 hodin, v Androidu 13 za posledních sedm dní. Podoba přehledu se u jednotlivých telefonů a novějších verzí může lišit. Na iPhonu najdete přehled oprávnění k poloze v Nastavení v části Soukromí a zabezpečení → Polohové služby. Foto: Magnific
Na iPhonu přejděte do Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Zpráva o soukromí v aplikacích a zapněte ji, pokud ještě neběží. Funkce je dostupná od iOS 15.2. Zobrazuje, kdy a jak často aplikace přistupovaly k poloze a dalším citlivým údajům za posledních sedm dní.
Když v záznamech najdete překvapivý přístup, podívejte se na vysvětlení přímo v aplikaci a na její
zásady ochrany osobních údajů. Samotný záznam přístupu vám neřekne, zda aplikace údaje někomu předává. Přesnou polohu nemusíte povolit každé aplikaci
Vedle času přístupu můžete u podporovaných aplikací upravit také
přesnost. Na Androidu hledejte přepínač Použít přesnou polohu, na iPhonu volbu Přesná poloha. Po vypnutí bude aplikace dostávat přibližnou polohu.
Při rozhodování bych si položila
tři jednoduché otázky: Potřebuji, aby tato aplikace věděla, kde jsem, i když ji právě nepoužívám? Nestačí pro požadovanou funkci přibližná oblast nebo ručně zadané město? Využívám tuto aplikaci vůbec ještě?
U počasí bych nejdřív vyzkoušela přibližnou polohu nebo ručně vybranou obec, pokud to aplikace nabízí. U navigace bych přesnou polohu ponechala, protože bez ní může být vedení po trase nepraktické. V přehledu nedávných přístupů zjistíte, které aplikace vaši polohu opravdu využily. Foto: Magnific Co lidé kolem polohy často řeší Proč web pozná moji oblast, i když jsem mu polohu nepovolila?
Přibližnou oblast může odhadnout také z IP adresy internetového připojení. Odebrání oprávnění k polohovým službám proto nezaručuje, že služba nebude znát vůbec žádnou informaci o vaší oblasti.
Smaže změna oprávnění i dříve uložené údaje?
Změnou oprávnění nepočítejte s automatickým vymazáním historie. Už uložené záznamy je potřeba řešit zvlášť v nastavení příslušné služby.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, support.apple.com, support.google.com, android.com