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Váš strach pes ucítí ještě předtím, než ho sami poznáte. U bojácných psů je agrese víc než pětkrát pravděpodobnější

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Psí nos zachytí změnu, kterou ve vašem těle spustí nervozita, a pes ji spojí s tím, co vidí a slyší. Tři obyčejné reakce majitele mohou psa dostat do situace, ze které vede jediná cesta. Nejsilněji působí ta, kterou držíte v ruce.
Váš strach pes ucítí ještě předtím, než ho sami poznáte. U bojácných psů je agrese víc než pětkrát pravděpodobnější

Váš strach pes ucítí ještě předtím, než ho sami poznáte. U bojácných psů je agrese víc než pětkrát pravděpodobnější

Zdroj: Foto: Kolforn (Kolforn) I'd appreciate if you could mail me ([email protected]) if you want to use this picture out of the Wikimedia project scope. This file is licensed under the Creative C - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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