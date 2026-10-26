Váš strach pes ucítí ještě předtím, než ho sami poznáte. U bojácných psů je agrese víc než pětkrát pravděpodobnější

Pokus zveřejněný v roce 2022 v časopise PLOS ONE pracoval se vzorky, které vědci odebrali lidem během psychické zátěže. Do testu zařadili jen ty, u nichž stres potvrdil i nárůst tepové frekvence a krevního tlaku. Psi takové vzorky spolehlivě rozpoznali. Pomáhají jim v tom stovky milionů čichových receptorů, které zachytí těkavé organické látky uvolňované tělem při akutním stresu. Tělesnou stresovou odpověď tak pes zaznamená v její časné fázi, řádově během minut, a to ještě dřív, než si člověk svůj strach připustí.
Nejvíc podceňovaný signál držíte celou procházku v ruce
Prvním signálem je pach. Při akutním stresu se mění složení dechu i potu a pes tu změnu vyhodnotí jako zprávu, že se něco děje. Reaguje i na stresový pach cizího člověka, takže nejde o vazbu naučenou na vlastního páníčka. Pes čte obecný lidský signál a pravděpodobně ho skládá s tím, kdo před vámi stojí, kam se díváte a jak se napínáte.
Druhým signálem je vodítko. Když vás někdo na chodníku znervózní, ruka ho instinktivně zkrátí a napne. Pes tím ztratí možnost odstoupit od podnětu, který ho znepokojuje, a jeho frustrace roste. Klinické materiály VCA Animal Hospitals výslovně upozorňují, že tahání za vodítko může zvyšovat intenzitu agresivní reakce.
Třetím signálem je hlas a tělo: ostrý tón, ztuhnutí, zadržený dech nebo zastavení uprostřed kroku. Psi dokážou propojit emoční informaci z hlasu s postojem člověka a odlišit pozitivní emoce od negativních. Každý z těch tří signálů sám nemusí nic spustit. Riziko výpadu roste, když přijdou najednou, a na ulici se to stává často.
Proč se pes, který by nejraději utekl, nakonec ožene
Ohrožený pes nejdřív zkouší znehybnět nebo utéct a většina psů by z nepříjemné situace raději odešla. Krátké napnuté vodítko jim tu cestu zavře. Přehledová literatura o agresi z úzkosti popisuje opakovaný vzorec: zvíře, které nemůže zvětšit vzdálenost od blízké hrozby, může přejít do agrese. Pes v tu chvíli neplní žádný povel, sahá po poslední možnosti, kterou má.
Velká finská studie s více než 9 000 psy určila jako nejsilnější faktor spojený s agresivním chováním bázlivost. U vysoce bojácných psů byla agrese víc než pětkrát pravděpodobnější než u psů nebojácných. Pokus s čichem z PLOS ONE přitom dokládá jen to, že pes stresový pach pozná. Až finská data ukazují, kde se ze strachu stává útok.
Z obou výzkumů vychází majitel jako ten, kdo spouští nebo zesiluje reaktivitu, kterou pes v sobě už nese.
Kterým plemenům se lidské nervy přenášejí nejsilněji
Čich, čtení lidských signálů i reakce na vodítko patří k výbavě celého druhu, od čivavy po německého ovčáka. Liší se síla odezvy. Studie o fyziologické synchronizaci stresu mezi psem a majitelem ukazují vyšší citlivost na lidské chování a emoce u plemen šlechtěných pro těsnou spolupráci s člověkem, tedy u pasteveckých a kooperativních typů. U nezávislejších plemen je synchronizace slabší.
Labradorští a zlatí retrívři, nejrozšířenější rodinná plemena v Česku, mají podle populačních studií nižší průměrnou agresivitu vůči neznámým lidem. Průměr se ale týká populace a konkrétní jedinec může být reaktivní bez ohledu na plemeno.
Co můžete změnit hned na příští procházce
Stresový pach a drobné reakce těla jsou z velké části autonomní, takže je vůlí nezastavíte. Situaci samotnou ale řídit můžete. Nejvíc pomáhá vzdálenost: uhnout z trasy nebo přejít na druhou stranu ulice, protože každý metr navíc snižuje psovo vzrušení. Vodítko přitom držte stabilně a bez škubnutí, napnuté jen tolik, aby pes neutekl. Jako brzda sloužit nemá.
Mluvte klidně a nechtějte po psovi výkon. Povel „sedni“ ve chvíli, kdy je pes nad prahem reaktivity, situaci zhorší. U psa, který už v minulosti vyjel, má smysl zvážit košík. Trestem není, slouží jako bezpečnostní pojistka pro psa i okolí.
Pokud pes už útočí na lidi nebo na jiné psy, běžná skupinová poslušnost nestačí. Americká společnost veterinárních behavioristů AVSAB doporučuje systematickou desenzitizaci a protipodmiňování pod vedením veterinárního behavioristy. Averzivní metody, včetně škubání vodítkem a takzvaného „alfa“ přístupu, nedoporučuje, protože zvyšují frustraci a riziko eskalace.