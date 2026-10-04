Váš Android může potají držet dvě kopie AI modelu. AICore tak spolkne až 11 GB a vy si je můžete vzít zpět

Služba se jmenuje AICore a Google ji staví jako infrastrukturní vrstvu pro AI funkce, které telefon zpracuje sám, bez odesílání dat do cloudu. Patří k nim i model Gemini Nano. Podle konkrétního zařízení může AICore obsluhovat chytré odpovědi, shrnování, zpracování textu nebo jiné generativní funkce. Přesný seznam se liší podle telefonu, verze systému a toho, co je na daném modelu k dispozici. Google ji řadí mezi systémové služby, takže se mezi běžnými aplikacemi nezobrazuje. Najdete ji až v části nastavení věnované systémovým službám, a to jen tehdy, když ji váš telefon podporuje.
Proč telefon po aktualizaci drží starý i nový model najednou
Za ztrátou místa stojí způsob, jakým Google aktualizuje AI modely. Podle oficiální nápovědy si telefon při aktualizaci může ponechat starou i novou verzi modelu současně, a to až tři dny. Google to zdůvodňuje pojistkou: když se nový model ukáže jako problémový, systém se vrátí ke staršímu a nemusí ho znovu stahovat. Proti takovému postupu se těžko něco namítá, ovšem po tu dobu leží v úložišti dvě kopie rozsáhlého modelu.
Kolik místa to obnáší, Google přesně neříká. Mluví jen o „gigabajtech dat“ a žádný univerzální limit nezveřejnil. To je slabé místo celé věci, protože majitel telefonu pak nemá s čím počítat a jediná konkrétní čísla pocházejí od uživatelů a novinářů. Recenze v Google Play opakovaně zmiňují kolem 8 GB zabraného prostoru. Server Android Authority v květnu 2026 popsal případy, kdy AICore zabírala až zhruba 11 GB.
Na telefonu se 128GB úložištěm odpovídá 11 GB zhruba devíti procentům celé kapacity.
Tři dny čekání nebo ruční zásah za cenu AI funkcí
Nejjednodušší je nedělat nic. Google uvádí, že jakmile systém ověří stabilitu nové verze modelu, starou kopii sám smaže, a to by mělo trvat nejvýš tři dny. Komu volné místo zatím stačí, vyjde touto cestou nejlépe, protože jako jediná nestojí žádnou z AI funkcí.
Kdo místo potřebuje hned, má tři možnosti. První je odebrání aktualizací: v Nastavení otevřete svůj profil Google, pokračujete přes Všechny služby a Systémové služby až k AICore a zvolíte Odebrat aktualizace. Služba se tím vrátí k verzi, se kterou telefon přišel, pokud tuto volbu konkrétní zařízení nabízí. Druhou možností je službu vypnout. Postup vede přes Nastavení, Aplikace a Všechny aplikace k položce AICore, kde stisknete Deaktivovat. Funguje jen tam, kde Android vypnutí této systémové služby dovolí. Třetí možností je smazat uložená data v nastavení úložiště aplikace. Tento postup Google pro AICore nepřipravil, jde o obecnou funkci Androidu.
Všechny tři zásahy mohou vést ke ztrátě některých AI funkcí, které AICore v telefonu zajišťuje. Jak velká ta ztráta bude, záleží na modelu telefonu a na funkcích, které používáte. Když vám později něco začne chybět, AICore lze podle možností zařízení znovu zapnout nebo aktualizovat přes systémové nastavení či Google Play.
Pixel 10 s AICore počítá napevno. Co Galaxy S26 a levnější modely?
Dostupnost AICore Google váže na verzi Androidu, konkrétní zařízení a podporované funkce. Android 14 nebo novější v telefonu tedy sám o sobě nezaručuje, že tam službu najdete.
Nejjasnější je situace u Pixelu 10 s čipem Tensor G5, u kterého Google otevřeně staví na Gemini Nano a AI funkcích běžících přímo v zařízení. Telefon se prodává i v Česku. Samsung řadu Galaxy S26 prezentuje jako „nejintuitivnější Galaxy AI telefon“ a jeho divize Samsung Semiconductor veřejně potvrzuje spolupráci s Googlem na AICore a Gemini Nano. Výrobce zároveň upozorňuje, že se nabídka AI funkcí liší podle modelu a verze softwaru, takže stejnou výbavu jako u Pixelu Galaxy S26 mít nemusí.
Ještě méně předvídatelná je přítomnost AICore u telefonů střední třídy. Pokud ji v nastavení nenajdete, nic se neděje: zařízení ji buď vůbec nepoužívá, nebo ji výrobce zpřístupňuje jinou cestou.
Google o horní hranici velikosti modelů zatím mlčí
AICore se aktivně vyvíjí. Poslední aktualizace v Google Play proběhla 13. srpna 2026 a novější poznámky k vydání zmiňují lepší správu modelů a diagnostiky. Vývojářské rozhraní služby navíc počítá se stahováním a správou různých modelů, takže jich v telefonu může časem přibývat.
Modely se mohou zvětšovat a spolu s nimi i nároky na úložiště. Veřejná dokumentace přitom žádný strop platný pro všechny telefony neuvádí. Dokud Google nezmění způsob distribuce, například úspornějšími aktualizacemi nebo lepší kompresí, nejvíc to odnesou majitelé telefonů s menší kapacitou. Do té doby platí jediný oficiální příslib: stará kopie modelu má z telefonu zmizet nejpozději tři dny po aktualizaci.