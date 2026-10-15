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Varování z vlastní televize: Brit Hume vidí republikány pod vodou a připomíná Clintonův debakl z roku 1994

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Když Donalda Trumpa kritizují CNN nebo The New York Times, může to pan prezident odbýt jako výmysly falešných médií. Tentokrát ale chmurná předpověď zazněla z jeho oblíbené Fox News, a to z úst muže, kterého jen tak neodbude. Třiaosmdesátiletý hlavní politický analytik stanice Brit Hume varoval, že republikány za necelé tři týdny může čekat výprask, jaký zažili demokraté za Billa Clintona.
Trump

Trump

Zdroj: Flickr - U.S. Secretary of War - https://flic.kr/p/2rsMbLH
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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