Varování z vlastní televize: Brit Hume vidí republikány pod vodou a připomíná Clintonův debakl z roku 1994

Když Donalda Trumpa kritizují CNN nebo The New York Times, může to pan prezident odbýt jako výmysly falešných médií. Tentokrát ale chmurná předpověď zazněla z jeho oblíbené Fox News, a to z úst muže, kterého jen tak neodbude. Třiaosmdesátiletý hlavní politický analytik stanice Brit Hume varoval, že republikány za necelé tři týdny může čekat výprask, jaký zažili demokraté za Billa Clintona.
Tři hlavní témata, tři prohry
Ve středečním vydání pořadu Special Report rozebíral Hume s moderátorem Bretem Baierem čerstvý průzkum Fox News a jeho výklad nezněl optimisticky. V zahraniční politice vedou demokraté nad republikány o devět bodů, v otázce cen benzinu o dvanáct a u inflace dokonce o šestnáct. Právě to jsou podle Huma tři hlavní témata letošních voleb a republikáni jsou ve všech hluboko pod vodou.
POLLING WARNING: „The polling that we now have shows that his support among Republicans has diminished… And they are also showing, you know that his approval rating is, what, 36%? That means he might get 36% of the vote out, but 64% disapprove. That’s really bad at this stage, when he’s front and center. And it may raise the question in the minds of some people whether he should be out there front and center the way he is given his standing.“ @brithume
— Special Report (@SpecialReport) October 14, 2026
Baier přidal ještě jednu nepříjemnou poznámku. Demokraté dnes vedou i tam, kde republikáni dřív měli jasně navrch, především v zahraniční politice. Dá se to vzhledem k válce s Íránem a cenám u pump vůbec považovat za překvapení? Stěží.
Prezident jako přítěž
Pak se Hume zaměřil na samotného prezidenta. Trumpova podpora podle nových průzkumů slábne i mezi republikány a jeho celková obliba se drží kolem 36 procent. Zbylé dvě třetiny Američanů s ním nejsou spokojené. Hume suše poznamenal, že prezident tak sice může k volbám přivést svých 36 procent, ale proti stojí 64 procent nespokojených.
Takové číslo je podle něj v situaci, kdy se Trump staví do čela kampaně, opravdu špatné. Někteří lidé si podle něj mohou začít klást otázku, jestli by prezident při své popularitě měl být tak vidět. Reagoval tím na Trumpovu prosbu, aby voliči brali volby, jako by na kandidátce stál on sám. To podle Huma funguje, pokud chce prezident jen zmobilizovat republikány. Jenže volby se nevyhrávají jen věrným jádrem.
Má tedy Trump ustoupit do pozadí? To nahlas neřekl nikdo. Ale když podobnou otázku položí veterán Fox News v hlavním vysílacím čase, je zřejmé, že si ji v republikánských kuloárech kladou mnozí.
Stín roku 1994
Hume, který kdysi jako reportér pokrýval Clintonův Bílý dům, připomněl i historickou paralelu. V roce 1994 objížděl tehdy velmi nepopulární Clinton zemi podobně jako dnes Trump. Výsledek? Republikáni poprvé po čtyřiceti letech ovládli obě komory Kongresu. Hume varoval, že republikány teď může čekat něco podobného. Nepřijdou jen o vyrovnané souboje, ale i o místa, kde s prohrou dosud nikdo nepočítal. Nechtěl tvrdit, že se to opravdu stane, ale připustil, že by mohlo.
Situace je pro republikány o to vážnější, že jim ve Sněmovně patří jen těsná většina. Podle vlastního žebříčku Fox News ji demokraté nejspíš získají zpět a otevřený je i souboj o Senát. Hume republikány sice zatím neodepisuje a připouští, že nepříznivý stav mohou ještě zvrátit, ale snadné to podle něj nebude.
Bílý dům na žádost o komentář zatím nereagoval. Možná proto, že tentokrát nemůže vinit falešná média. Když se před bouří začne obávat i kapitán vlastní lodi, posádka by měla zbystřit.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Flickr – U.S. Secretary of War
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