Varlamov má částečně nahrazená obě kolena. Ve 38 letech teď zkouší něco těžšího než návrat: odehrát normální sezonu NHL

Když Semyon Varlamov naposledy před svým dlouhým zdravotním martyriem nastoupil do branky New York Islanders, psal se 29. listopad 2024. Od té chvíle se jeho kariéra přestala měřit statistikami zákroků a začala se měřit tím, zda vůbec ještě někdy dokáže fungovat jako profesionální hokejový brankář.
Následovaly dva zákroky, při nichž mu lékaři částečně nahradili oba kolenní klouby, dlouhá rehabilitace a opakované momenty, kdy sám připouštěl, že přemýšlel nad koncem kariéry. Přesto se ve 38 letech vrátil. V přípravném utkání proti Rangers nastoupil přibližně v polovině druhé třetiny za stavu 0:3, chytil všech deset střel a Islanders nakonec vyhráli 4:3.
Tohle ale není příběh o deseti zákrocích. V přípravném zápase by samy o sobě neznamenaly skoro nic. Mimořádné je, že je vůbec mohl udělat.
Pro brankáře jsou kolena pracovní nástroj
Částečná náhrada kolenního kloubu není v běžné populaci ničím exotickým. U elitního sportovce už ano a u hokejového brankáře ještě víc. Jeho práce stojí na opakovaných hlubokých pohybech, prudkých přesunech ze strany na stranu, kleku, rotaci a okamžitém vstávání z pozic, do nichž většina lidí dostane kolena možná několikrát za život.
Varlamov proto během rehabilitace neřešil jen otázku, zda bude schopný chodit bez bolesti nebo normálně trénovat. Potřeboval zjistit, zda nově upravené klouby zvládnou pohyb, který je pro jeho profesi úplným základem.
První skutečný test dostal už v závěru minulé sezony v AHL. Za Bridgeport odehrál dva zápasy, oba vyhrál a dohromady pustil tři góly. Právě tehdy podle vlastních slov zjistil, že se jeho kolena dokážou vypořádat nejen s tréninkem, ale také s reálnou zápasovou zátěží. Islanders současně otevřeně přiznávali, že bez těchto dvou utkání by Varlamov možná ani nedostal pozvánku do letošního kempu.
Cestu mu ukázala Lindsey Vonnová
Varlamov přitom nebyl úplně bez precedentu. Při rozhodování o návratu sledoval také Lindsey Vonnovou, která se po částečné náhradě kolena dokázala vrátit k elitnímu lyžování.
Rozdíl je podstatný: Vonnová podstoupila zákrok na jednom koleni. Varlamov na obou. Přesto mu její případ ukázal, že podobná operace nemusí automaticky znamenat konec vrcholového sportu. Pro hráče, který během rehabilitace několikrát připustil pochybnosti o vlastní budoucnosti, to nebyl malý detail.
Teď už ale precedent nepotřebuje. První část experimentu absolvoval sám.
Islanders zároveň řeší velmi praktický problém
Varlamovův návrat není jen romantický příběh veterána, který odmítl skončit. New York musí rozhodnout, co s ním skutečně udělá.
Jedničkou je Ilja Sorokin. Islanders navíc přivedli Vítka Vaněčka a právě nejistota kolem Varlamovova zdraví je jedním z důvodů, proč klub zvažuje variantu tří brankářů. Generální manažer Mathieu Darche mluvil o představě, že by Varlamov mohl odchytat přibližně 25 až 30 utkání, zároveň ale nikdo nemůže vědět, jak jeho tělo zareaguje na několik měsíců cestování, tréninků a zápasů NHL.
Právě tady se jeho příběh mění.
Dostat se zpět na led byl medicínský a osobní úspěch. Udržet se tam bude sportovní úkol.
Jedna noc ukázala, že pohyb nezmizel
Proti Rangers vypadal Varlamov komfortně. Přesouval se, četl situace a po utkání mluvil o tom, že si návrat užil. Deset zákroků samozřejmě nedokáže simulovat zátěž celé základní části, ale odstranilo alespoň jednu velkou nejistotu: v zápasové rychlosti nevypadal jako brankář, kterému tělo nedovoluje dělat jeho práci.
Další otázky už budou přicházet postupně. Jak kolena zareagují druhý den? Jak po prvních dvou zápasech během několika dnů? Co se stane po dlouhém letu nebo během série venkovních utkání?
Varlamov proto možná dosáhl něčeho ještě podivnějšího než samotného návratu.
Po 22 měsících, dvou operovaných kolenech a období, kdy si nebyl jistý, zda jeho kariéra vůbec pokračuje, se dostal do bodu, kdy se o něm Islanders mohou znovu bavit úplně obyčejně: jako o brankáři, kterému potřebují naplánovat zápasy.
A právě taková normálnost pro něj ještě před rokem vypadala téměř nedosažitelně.
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Zdroje: NHL – Varlamov full participant at Islanders camp after partial knee replacements [1], New York Islanders – Power Play Powers Isles to 4-3 Preseason Win Over Rangers [2], New York Post – Semyon Varlamov ran with a risky idea to return to hockey [3].