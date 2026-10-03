Vaření v myčce napodobuje sous-vide, metodu šéfkuchařů. Vajíčka z ní vyjdou natvrdo, stačí sáček bez vzduchu

Vaření v myčce napodobuje sous-vide, metodu šéfkuchařů. Vajíčka z ní vyjdou natvrdo, stačí sáček bez vzduchuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vaření v myčce napodobuje sous-vide, metodu šéfkuchařů. Vajíčka z ní vyjdou natvrdo, stačí sáček bez vzduchuZdroj: Foto: Erikoinentunnus - licence CC BY-SA 3.0
Článek byl publikován 03.10.2026 18:18
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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