Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo mají rádi klasické pohádky. Otestujte, jak dobře znáte příběhy, postavy a kouzelné světy, které nás provázejí od dětství snad každé Vánoce.
Vrací se to skoro každé Vánoce. Na Štědrý den, někdy po obědě, jindy až navečer, doma trochu utichne ruch a v televizi začne pohádka. Ne náhodně vybraný film do programu, ale titul, na který část diváků čeká dopředu. Tento sváteční reflex nevymyslela marketingová agentura ani dnešní televizní dramaturgie. Vznikal v časech, kdy měla Česká televize ve svátečním vysílání v podstatě výsadní postavení a premiérová pohádka na Štědrý den znamenala malou událost. Řešila se po svátcích doma, mezi známými, někdy ještě v lednu v práci. V našem kvízu na In-Lifestyle se ukáže, jak dobře znáte české pohádkové klasiky.
Zvyk, který tu byl dávno před streamováním
Proč to drží i dnes, kdy si člověk během pár vteřin pustí skoro cokoli? Jen vzpomínání na dětství by asi nestačilo. České pohádky mají mimořádně stabilní publikum, což v podobném rozsahu není úplně běžné. Hodnocení na ČSFD ukazují, že nejlépe přijímané české pohádky se dostávají nad 80 %, některé se drží jen těsně pod devadesátiprocentní hranicí. U filmů, z nichž mnohé vznikly už před desítkami let, to pořád nejsou malá čísla. Leckterý velký zahraniční titul by takovou výdrž bral všemi deseti.
Výraznější nástup české pohádkové tvorby přišel od 50. let minulého století. Šedesátá léta byla slabší, žánr se ale nevytratil a později se znovu prosadil velmi silně. Mezi roky 1922 a 2020 vzniklo v Česku přibližně 70 celovečerních pohádek určených pro kina. Televizních pohádek bylo ještě podstatně víc. Televize pak pomalu vystavěla rituál, který se drží dodnes: ke Štědrému dni patří kromě večeře, stromku a obvyklého shonu také čekání na pohádku.
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Pohádky, které se jen tak neohrají
Na českých pohádkách je pozoruhodné, jak hladce přecházejí mezi generacemi. Rodiče si sednou k obrazovce k filmu, který znají od dětství, jen vedle nich tentokrát sedí jejich vlastní děti. Děj je dávno známý, některé hlášky člověku naskočí ještě před herci. A stejně to funguje. U mnoha jiných žánrů by se podobné opakování už dávno změnilo v únavu.
Klasická pohádka stojí na postavách, které vypadají jednoduše, ale úplně ploché nejsou. Chytrá dívka, která všechny přelstí. Čert, jenž naletí sám. Král, který se dlouho nese důležitě, aby nakonec přece jen udělal správnou věc. Dítě sleduje dobrodružství a srozumitelný střet dobra se zlem. Dospělému mezitím častěji dochází ironie, drobný humor nebo narážky, které mu kdysi prostě utekly.
Samostatná kapitola jsou hlášky. Některé věty z českých pohádek už dávno neopustily jen filmové dialogy, ale žijí vlastním životem. Padají u rodinného stolu, kolují po sociálních sítích a občas se objeví i v reklamě. To se nedá vyrobit na objednávku. Replika se buď uchytí, nebo zmizí. Českým pohádkám se jich uchytilo až překvapivě mnoho.
Připravili jsme proto kvíz, který prověří, jak dobře se v těchto příbězích, postavách a jejich světech opravdu vyznáte. Možná jím projdete bez jediného zaváhání. A možná vás některá otázka zabrzdí víc, než byste čekali, i když jste si ještě před chvílí říkali, že klasické pohádky máte bezpečně v malíku.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Česká televize, Wikipedie, Filmový přehled
Tento příspěvek Test znalostí o klasických vánočních pohádkách: Věrní diváci musí zodpovědět alespoň 8 z 10 otázek byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.