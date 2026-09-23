Vánočka nemusí čekat na prosinec: Upečte si ji ke snídani nebo odpolední kávě kdykoli

Když vánočku vytáhnu z trouby, kuchyní se hned rozjede vůně másla, vanilky a rumu. U nás doma přitom nečeká jen na prosinec. Peču ji i jindy během roku, nejčastěji ve chvíli, kdy máme chuť na pořádnější snídani nebo něco měkkého ke kávě. Baví mě na ní, že z docela běžných surovin vznikne nadýchané kynuté pečivo s rozinkami a mandlemi. Tenhle postup si držím hlavně kvůli těstu. Zůstává vláčné a upečená vánočka se pod nožem zbytečně nerozsypává.
Vánočka má jednu výhodu, na kterou se občas zapomíná. Nemusí na stole stát jen jako slavnostní kousek na obdiv. Doma ji jíme s máslem, s , někdy prostě samotnou, když jde někdo kolem linky a ukrojí si krajíc. Nejlepší je ještě lehce vlažná. Střídka měkká, kůrka jemná, ale ne rozmáčená. Když se marmeládou neuspěchá kynutí a při pletení se člověk na chvilku zastaví, vznikne bochník, který vypadá svátečně, ale pořád má domácí výraz.
Můj tip: Rozinky namočte předem do trochy rumu. Nabobtnají, v těstě pak nepůsobí suše a vánočka dostane plnější, trochu zaoblenou chuť. Vánočka není jen vánoční pečivo
V české kuchyni má vánočka svoje pevné místo, to se asi nemusí rozebírat zeširoka. Méně často se ale připomíná, že podle tradičních přehledů nepatřila výhradně ke Štědrému dni. Pekla se i k jiným svátkům a důležitějším příležitostem. V některých krajích se jí říkalo
štědrovice, jinde pletenice, žemle, ceplík nebo vandrovnice. Už samotné názvy ukazují, že tohle pečivo nebylo zamčené jen v jednom týdnu roku. Recept na domácí a vláčnou vánočku
Doba přípravy: přibližně 30 minut + kynutí Doba pečení: asi 45 minut Počet porcí: 1 velká vánočka Ingredience pro přípravu 250 ml vlažného mléka 110 g krystalového cukru 120 g másla 2 balíčky vanilkového cukru 2 vejce 1 špetka soli 1 balíček sušených kvasnic nebo 3/4 kostky čerstvého droždí 500 g polohrubé mouky 150 g hladké mouky 80 g rozinek 2 lžíce rumu hrst mandlí na posypání 1 ks vejce na potření 1 lžíce mléka na potření Postup přípravy celoroční kynuté vánočky
1. Začněte u
rozinek. Přelijte je rumem a nechte stát alespoň 15 minut. Když zůstanou v misce delší dobu, nic se nestane, spíš jim to prospěje.
2. Do větší mísy prosejte
polohrubou mouku i hladkou mouku. Přidejte cukr, vanilkový cukr, sůl a kvasnice. Pokud používáte čerstvé droždí, můžete si z části mléka, trochy cukru a droždí předem udělat kvásek.
3. Přilijte
vlažné mléko, přidejte 2 vejce a rozpuštěné máslo, které už nesmí pálit. Vypracujte hladké těsto. Má být měkké, pružné a jen trochu se chytat na ruce, ne tuhá koule.
4.Do hotového těsta zapracujte scezené
rozinky. Mísu přikryjte čistou utěrkou a nechte těsto kynout přibližně 60 až 90 minut, dokud viditelně nenabude a zhruba nezdvojnásobí objem.
5. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučený vál. Rozdělte ho na
9 stejných dílů a z každého vyválejte pramen podobné délky.
6. Spodní patro upleťte ze
4 pramenů, prostřední ze 3 pramenů a horní ze 2 pramenů. Jednotlivé části opatrně přeneste na plech vyložený pečicím papírem a skládejte je na sebe. Kdo chce mít jistotu, může patra na několika místech zpevnit špejlemi. Jen je pak před krájením vytáhněte, na to se překvapivě snadno zapomíná.
Tvarohová vánočka bez kynutí s rumovými rozinkami, vanilkou a mandlemi
7. Upletenou
vánočku nechte na plechu ještě jednou kynout, nejméně 30 minut. V chladnější kuchyni jí klidně dopřejte delší čas. Druhé kynutí se v hotové střídce pozná.
8. Potřete ji směsí z
rozšlehaného vejce a trochy mléka. Navrch nasypte mandle. Troubu předehřejte na 180 °C. Nejprve pečte 15 minut při 180 °C
9. Potom stáhněte teplotu na
165 °C a dopékejte ještě asi 30 minut. V některých postupech se uvádí také pečení kolem 160 °C po 20 až 25 minutách; hodně záleží na velikosti vánočky a na troubě. Mně se nejlépe osvědčil postup ve dvou teplotách.
10. Ke konci pečení zkontrolujte střed
špejlí. Pokud povrch tmavne rychleji, než by měl, položte přes vánočku volně pečicí papír nebo alobal.
11. Upečenou vánočku nechte vychladnout alespoň do vlažna. Krájejte ji na silnější plátky a podávejte samotnou, případně s
máslem a marmeládou. Zabalená do utěrky vydrží pěkná i druhý den. Foto: Cooky.cz, Kynutá vánočka Rady z domácí kuchyně k oblíbené vánočce Pokud je těsto při zadělávání příliš tuhé, přidávejte po lžících trochu mléka. Každá mouka saje trochu jinak. Když je těsto naopak moc řídké, pomůže malé množství hladké mouky. Nepřehánějte to s ní, vánočka by pak mohla být zbytečně hutná. Mandle můžete před posypáním krátce spařit a oloupat. Popravdě, doma tenhle krok často přeskočím a výsledek je pořád dobrý. Jestli víte, že se vánočka nesní hned první den, část nakrájejte na plátky. Druhý den je stačí krátce opéct nasucho na pánvi nebo v toustovači. Se studeným máslem a trochou medu z toho bývá velmi dobrá víkendová snídaně.
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