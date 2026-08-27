Vanilkové krémové řezy z listového těsta - minimum práce, ale chuť jako z cukrárny. Recept mám od babičky a dělám je pořád dokola

Když dostanete chuť na poctivý zákusek z tradiční cukrárny, ale nechcete strávit mládí zdlouhavým pečením složitých korpusů, křehké krémové řezy z listového těsta jsou absolutní trefou do černého. Tento elegantní moučník v sobě propojuje dvě dokonalé textury – neuvěřitelně křupavé lístkující těsto na povrchu a sametově jemný, bohatý krém se špetkou pravé vanilky uvnitř. Výsledkem je lehký, v ústech se rozplývající dezert, který pohladí po duši a oslní každou návštěvu.
Inspirace tímto dezertem vychází ze slavného francouzského moučníku Mille-feuille (v překladu „tisíc lístků“), jehož kořeny sahají až do 17. století, a samozřejmě z naší středoevropské klasiky v podobě žloutkových řezů či krémešů. Kouzlo tohoto konkrétního receptu spočívá v použití pravého vanilkového lusku a kombinaci hladké mouky s bramborovým škrobem. Díky tomu je vařený žloutkový základ úžasně pevný, ale po zašlehání s vyšlehaným máslem si zachová nebývalou lehkost a sametovou hebkost.
Tenhle variabilní recept navíc nabízí nespočet možností, jak si ho upravit podle vlastní chuti. Do vychladlého vanilkového krému můžete před skládáním zlehka přimíchat čerstvé maliny, lesní borůvky nebo jahody, které dodají řezům příjemně navinulou ovocnou nótu. Pokud milujete ještě intenzivnější chuť, spodní plát těsta lze před nanesením krému lehce potřít vrstvičkou pikantní rybízové či malinové marmelády. Vychlazené a bohatě posypané moučkovým cukrem představují tyto řezy naprostou korunu každého svátečního stolu.
Listové těsto rozbalte a oba pláty položte na plechy vyložené pečicím papírem. Povrch těsta na několika místech propíchejte vidličkou, aby se při pečení příliš nenafouklo. Troubu předehřejte na 200 °C a každý plát pečte přibližně 20 minut dozlatova.
Z vanilkového lusku vyškrábněte semínka a společně s luskem je dejte do hrnce se 600 ml mléka. Mléko pomalu zahřívejte téměř k varu, aby se do něj stihla uvolnit vanilková vůně. Zbylých 150 ml mléka zatím ponechte stranou.
Žloutky vyšlehejte s cukrem do světlejší a nadýchané směsi. V misce rozmíchejte hladkou mouku a bramborový škrob ve zbývajícím studeném mléce tak, aby ve směsi nezůstaly hrudky. Přidejte ji ke žloutkové směsi a vše dobře promíchejte.
Z horkého mléka vyjměte vanilkový lusk a za stálého míchání do něj vlijte připravenou žloutkovou směs. Teplotu snižte a krém vařte několik minut za neustálého míchání, dokud výrazně nezhoustne. Hotový krém přikryjte potravinářskou fólií přímo na jeho povrchu a nechte úplně vychladnout.
Změklé máslo vyšlehejte do světlé a nadýchané konzistence. Do másla postupně zašlehávejte vychladlý vanilkový krém, vždy až po úplném zapracování předchozí části. Výsledkem by měl být hladký, pevný a dobře roztíratelný krém.
Jeden upečený plát listového těsta položte na tác nebo prkénko a rovnoměrně na něj rozetřete připravený krém. Přiklopte druhým plátem a lehce ho přitlačte, aby řezy držely pohromadě. Horní vrstvu nemačkejte, aby zůstala křehká a zachovala si svůj vzhled.
Řezy uložte alespoň na 3–4 hodiny do lednice, ideálně však přes noc. Krém během chlazení zpevní a listové těsto se při krájení nebude tolik posouvat. Před podáváním moučník nakrájejte ostrým nožem na jednotlivé porce a bohatě posypte moučkovým cukrem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová