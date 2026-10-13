Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vandalové posprejovali vlak. Policie pátrá po dvojici zachycené na fotkách z místa činu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Neznámí vandalové poškodili vlakovou soupravu, když na vagón nastříkali červenožlutý nápis „AG“. Událost se stala u Valchy na okraji Plzně. Policie má k dispozici fotografie, na kterých jsou zachyceni přímo při akci dva pachatelé. Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc s jejich identifikací.
Vandalové posprejovali vlak. Policie pátrá po dvojici zachycené na fotkách z místa činu

Vandalové posprejovali vlak. Policie pátrá po dvojici zachycené na fotkách z místa činu

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:10

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Volební plachty přemění v batohy a peněženky, vyrábět je budou lidé bez domova
Volební plachty přemění v batohy a peněženky, vyrábět je budou lidé bez domova
Mercedes kličkující po ulici upoutal pozornost strážníků. Řidič je při kontrole překvapil
Mercedes kličkující po ulici upoutal pozornost strážníků. Řidič je při kontrole překvapil

Vozidlo značky Mercedes-Benz kličkující večer Těšínskou ulicí v Plzni upoutalo pozornost hlídky městské...

Radniční hodiny z roku 1892 projdou zásadní změnou
Radniční hodiny z roku 1892 projdou zásadní změnou

Novorenesanční radnice v Domažlicích prochází náročnou rekonstrukcí za 54 milionů korun, aktuálně se...

Pes zaseknutý v trampolíně i papoušek vysoko na stromě. Hasiči se nenudili
Pes zaseknutý v trampolíně i papoušek vysoko na stromě. Hasiči se nenudili

Netradiční záchrannou akci mají na svém kontě hasiči ze Stráže u Tachova. Volali jim zoufalí majitelé psa...

Kopli do země před zámkem a objevili dvě schodiště vedoucí do tajemného podzemí
Kopli do země před zámkem a objevili dvě schodiště vedoucí do tajemného podzemí

Kamkoliv se v okolí soukromého zámku Nemilkov na Klatovsku kopne, tam se něco najde. Naposledy se při...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.