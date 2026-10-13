Vandalové posprejovali vlak. Policie pátrá po dvojici zachycené na fotkách z místa činu

Vandalové posprejovali vlak. Policie pátrá po dvojici zachycené na fotkách z místa činuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vandalové posprejovali vlak. Policie pátrá po dvojici zachycené na fotkách z místa činuZdroj: Policie České republiky
Článek byl publikován 13.10.2026 08:10
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