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Vanda Hybnerová místo kabelky z Pařížské šetřila šest let na traktor. Na Vysočině vybudovala statek s koňmi a slepicemi

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Vanda Hybnerová už 25 let buduje ranč na Vysočině. Na traktor si šetřila šest let, loni si pořídila menšího koně a cestou do divadla si v autě čistí nehty.
Vanda Hybnerová

Vanda Hybnerová

Zdroj: FOTO:Krochoman, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 17:59

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