Umělou jeskyni nechal na odlehlém místě zámeckého parku vybudovat kníže Alois I. Josef z Lichtenštejna (1759–1805). Návrhem pověřil rakouského knížecího architekta Isidora Canevaleho. Ve své době šlo o součást módy. Šlechtické zahrady tehdy nebyly jen upravenými plochami se záhony a stříhanými keři. Vyskytovaly se v nich umělé zříceniny, poustevny, altány i tajemné podzemní prostory, které měly v návštěvnících vyvolávat úžas až mrazivé pocity.
Podzemní stavba s umělými krápníky
Jeskyně Peklo byla vybudována jako promyšlená architektonická stavba. Její konstrukci tvořily cihly, na které stavitelé navršili kameny a celou konstrukci následně zasypali hlínou. Uvnitř vznikl prostor s křížovým půdorysem, několika průchody a také temnou místností, do níž nepronikalo denní světlo.
Interiér zdobily umělé a přírodní krápníky, které měly vytvořit dojem skutečné podzemní jeskyně. Některé kameny a krápníky pocházely z Moravského krasu. Světlo do podzemí pronikalo zvláštními otvory ze čtyř stran.
Jeskyně byla součástí promyšlené zahradní kompozice. Nad ní stával dřevěný vyhlídkový pavilon, takzvaný gloriet. Postavili ho v roce 1798 a návštěvníkům nabízel výhled na valtický zámek, město, Mikulov i okolní krajinu. Při jeho stavbě dokonce využili osm sloupů z tanečního sálu valtického zámku.
Pavilon se bohužel nedochoval. Za pozdějších úprav parku byl odstraněn a z celé původní kompozice zůstala pouze podzemní jeskyně.
Proč se jí vlastně říká Peklo?
Zajímavý je také samotný název. Podle historika Daniela Lyčky mohlo jít o jazykový omyl. V původních plánech se totiž objevoval německý výraz „der Höhle“, tedy jeskyně. Německé slovo pro peklo, „die Hölle“, zní velmi podobně. Lidové označení Peklo se tak mohlo rozšířit právě kvůli záměně těchto výrazů.
Dnes se dovnitř nikdo nedostane
Z někdejší romantické atrakce se postupem času stalo zanedbané a nebezpečné místo. Stavba chátrala a její interiér poškodili vandalové.
Český rozhlas v reportáži z dubna 2021 popsal, že jeskyně sloužila jako útočiště bezdomovců a tuláků. Vstupy proto byly zabezpečené mřížemi, protože technický stav podzemních prostor nebyl dobrý.
Současný web valtického zámku potvrzuje, že Peklo zůstává nepřístupné právě kvůli havarijnímu stavu. Návštěvníci se proto nemohou vydat dovnitř a jeho někdejší výzdobu si prohlédnout. Do podzemí lze jen nakouknout skrze světlíky, kterými do jeskyně proniká denní světlo.
Další umělá jeskyně se ukrývá také pod lednickým zámkem
Podobnou romantickou atrakci najdete také v nedaleké Lednici. Přímo pod zámkem se nachází umělá jeskyně Grotta, která je součástí prohlídkového okruhu. Její prostory zdobí krápníky a další dekorativní prvky napodobující přírodní podzemí. Na rozdíl od valtického Pekla je lednická Grotta přístupná návštěvníkům v rámci prohlídky zámku. Obě stavby připomínají dobu, kdy šlechta proměňovala své zahrady v romantický svět plný překvapení a neobvyklých zákoutí.
Zdroje článku: vary.rozhlas.cz, zamek-valtice.cz, zamek-lednice.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová