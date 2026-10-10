Válka se vyplatila, aspoň akcionářům: Hvězda Fox News chválí íránské tažení, divákům došla trpělivost

Zatímco Američané u čerpacích stanic platí rekordní ceny, jedna z největších hvězd Fox News našla na válce s Íránem světlou stránku. Jesse Watters v pořadu The Five vysvětloval, že ropné společnosti díky konfliktu vydělávají obří peníze, a to se prý vyplatí všem. Jeho kolegyně Jessica Tarlovová mu ale v přímém přenosu připomněla jednoduchou věc: o drahotě se snadno mluví, když je člověk bohatý.
Sejmuli jsme ajatolláha
Středeční díl pořadu se jako obvykle proměnil v ostrou výměnu názorů mezi oběma moderátory, tentokrát ale Watters zašel dál než jindy. Válku s Íránem vylíčil jako dokonalý úspěch. Ajatolláha podle něj Američané sejmuli, jeho jaderné zbraně pohřbili, všude vznikají nová potrubí a Spojené státy teď region ovládají. Drahou energii připustil, ale hned dodal, že ropné společnosti vydělávají obrovské peníze.
Jesse Watters says the Iran war is a good thing because oil companies are making a lot of money. https://t.co/7Kl0AMw2DJ
— Acyn (@Acyn) October 7, 2026
Zisky ropných gigantů se podle něj promítají do penzijních účtů obyčejných Američanů, které prý rostou rychleji, než lidé ztrácejí u pump. Prezident by podle Watterse raději prohrál volby, ale vyhrál obchodní válku i válku s Íránem. Kdo tuto dlouhodobou strategii nechápe, chce prý jen okamžité uspokojení, a to podle moderátora chtějí jen děti.
Jsi prostě bohatý
Tarlovová nevěřila vlastním uším. Sarkasticky poznamenala, že bývá první, kdo navrhuje udělat z Watterse mluvčího vlády, ale tvrzení, že válka dopadla skvěle, protože ropné firmy víc vydělávají, je i na něj silné. Když Watters namítl, že šéfové ropných firem zisky investují, odpověděla, že je spíš utrácejí za dovolené a jachty.
Jeho pohled je podle ní naprosto odtržený od reality obyčejných Američanů. Watters ji opakovaně přerušoval a trval na tom, že jen říká pravdu o širších souvislostech. Tarlovová mu ale stále dokola opakovala jedinou větu: o tomhle mluvit nemůže, protože je moc bohatý.
Diváci na straně Tarlovové
Na sociálních sítích se ukázalo, že s ní souhlasí i značná část publika. Uživatelé se ptali, odkud asi ropné firmy své zisky berou, a sami si odpovídali, že z peněženek lidí, kteří si další výdaje nemohou dovolit. Jiní připomínali, že penzijní účet zdaleka nemá každý, a i když ho mají, jeho zhodnocení zdaleka nepokryje dražší jídlo, benzin a všechno ostatní. Další se jízlivě ptali, jestli se Watters vůbec poslouchá, když radí lidem, kteří sotva vyjdou, aby se radovali ze zisků ropných korporací.
Čísla dávají za pravdu kritikům. Galon benzinu stojí ve Spojených státech v průměru 4,37 dolaru a v Kalifornii přes 6,36 dolaru. Zářijový průměr 4,33 dolaru navíc o padesát centů překonal dosavadní zářijový rekord z roku 2023.
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Náhledové foto: Pixabay
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