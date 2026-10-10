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Válka se vyplatila, aspoň akcionářům: Hvězda Fox News chválí íránské tažení, divákům došla trpělivost

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Dennívýzva
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Zatímco Američané u čerpacích stanic platí rekordní ceny, jedna z největších hvězd Fox News našla na válce s Íránem světlou stránku. Jesse Watters v pořadu The Five vysvětloval, že ropné společnosti díky konfliktu vydělávají obří peníze, a to se prý vyplatí všem. Jeho kolegyně Jessica Tarlovová mu ale v přímém přenosu připomněla jednoduchou věc: o drahotě se snadno mluví, když je člověk bohatý.
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01_USA_v

Zdroj: Zdroj obrázku: Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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