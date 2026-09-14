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Válka s Íránem mu zdražila naftu, vinu ale hází na Kyjev: Trump žádá Ukrajinu, aby šetřila ruské rafinerie

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Dennívýzva
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Vleklá válka s Íránem a raketově rostoucí ceny pohonných hmot zjevně nutí Bílý dům k naprosto zoufalým diplomatickým krokům. Během návštěvy svého golfového resortu v irském Doonbegu americký prezident Donald Trump otevřeně nařídil ukrajinskému lídrovi Volodymyru Zelenskému, aby okamžitě přestal útočit na ruské ropné rafinerie a naftovou infrastrukturu.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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