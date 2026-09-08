Valentina Ševčenko uvolnila titul UFC. Její trenér popsal zranění a prozradil, jak dlouho může trvat léčbaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Valentina Ševčenko uvolnila titul UFC. Její trenér popsal zranění a prozradil, jak dlouho může trvat léčba
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Debut proti Hookerovi trval jen 2:35. Teď jsme Parnasse postavili proti šampionovi a celé Top 10 lehké váhy...
Tony Ferguson se 26. září vrátí do ringu Misfits Boxing. V Miami bude poprvé obhajovat titul střední váhy...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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