Válečné drama podle skutečnosti míří na Netflix a skrývá silný příběh. Peter Berg s ním vzdává poctu generaci, která o válce nedokázala mluvit

Jedna z nejtragičtějších kapitol amerického sportu
Očekávaný film
Komáří pohár bude vyprávět skutečný příběh čtveřice mladých hvězd amerického fotbalu, kteří se z univerzitních hřišť ocitají přímo uprostřed války. Spolu s dalšími hráči z řad 4. a 29. pluku námořní pěchoty si 24. prosince 1944 na Guadalcanalu uspořádají zápas. Na chvíli tak mohou zapomenout na boje kolem sebe a vrátit se k tomu, co znali před válkou. Zápas, který se později zapíše do historie jako Komáří pohár, získal své jméno podle prostředí, v němž se odehrál. Ostrov byl totiž plný komárů přenášejících malárii.
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Za zdánlivě bezstarostným sportovním utkáním se však skrývá tragický osud jeho účastníků. Z 65 hráčů, kteří se zápasu zúčastnili, jich podle dostupných záznamů 15 později padlo v bitvě o Okinawu. Pro řadu z nich tak šlo o poslední zápas jejich života. Právě kontrast mezi bezstarostností sportu a brutalitou války je jedním z hlavních motivů celého příběhu.
Peter Berg nechtěl natočit pouze klasické válečné drama, ale především připomenout mladé muže, jejichž životy válka navždy změnila. Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Proč se Peter Berg rozhodl Komáří pohár natočit?
S tím, jak postupně odcházejí poslední veteráni
druhé světové války, chtěl Berg vytvořit film, který by pro dnešní generace fungoval jako filmový památník. Nešlo mu přitom pouze o připomenutí hrdinství mužů, kteří bojovali, ale také o zachycení jejich lidskosti. Strachu, emocí, vzpomínek a zkušeností, o nichž se jim často jen těžko mluvilo. „Chci, aby to jejich synové a vnuci pochopili. Nemyslím si, že tohle je poselství, které lze dostatečně zdůraznit,“ uvedl v rozhovoru pro Esquire. Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026
Právě mlčení generace, která válku zažila na vlastní kůži, se pro něj stalo jedním z důvodů, proč se rozhodl příběh Komářího poháru převést na filmové plátno. S autorem knižní předlohy Buzzem Bissingerem o projektu mluvil ještě dávno před dokončením knihy. Jejich rozhovory se často vracely k jejich vlastním otcům. Oba totiž pocházeli z generace, která podle Berga nebyla zvyklá své emoce otevřeně sdílet.
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„Ta generace v sobě dusila tolik pocitů a vzpomínek. Zkrátka vůbec neměla schopnost o nich mluvit,“ uvedl Berg. „To, co zažili, bylo děsivé, a oni o tom jednoduše nedokázali mluvit.“ Jeho vlastní otec Larry Berg sloužil u námořní pěchoty a je pohřben na Arlingtonském hřbitově, zatímco Bissingerův otec Harry bojoval na Okinawě. „Pořád jsme si říkali, že naši tátové byli naprosto neschopní komunikovat. Prakticky o čemkoli, ale hlavně o svém čase u mariňáků,“ vzpomíná režisér.
U příběhu Komářího poháru má však mlčení ještě tragičtější rozměr. Někteří z jeho hlavních aktérů totiž své vzpomínky nikdy předat nemohli, protože válku nepřežili. Na jižním cípu Okinawy dnes stojí obrovský památník se jmény stovek tisíc Američanů, Japonců a civilních obětí, které si tamní bitva vyžádala. Očekávaný film tak nebude pouze připomínkou jejich odvahy, ale také pokusem zachovat příběhy generace, která už sama nemůže vyprávět o tom, co prožila.
Hlavních rolí se ve válečném dramatu Komáří pohár ujali
Bill Skarsgård, Nicholas Galitzine, Tom Francis a Ray Nicholson. Na Netflix snímek vstoupí už 25. listopadu. Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Foto: Kane Skennar / Netflix © 2026 Zdroje: Tudum, Esquire, Polygon, What´s on Netflix