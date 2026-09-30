Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Valašské Klobouky staví poldry a chystají mokřadní tůně, povodně z roku 2023 změnily přístup radnice

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Valašské Klobouky na Zlínsku systematicky budují ochranu před přívalovými povodněmi, které město zasáhly před dvěma lety. Radnice postupuje lokalitu po lokalitě a část opatření…
stažený soubor

stažený soubor

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:30

Reklama
Další články z Náš REGION
Zlínský kraj vyznačí přes 400 kilometrů tras pro cyklisty
Zlínský kraj vyznačí přes 400 kilometrů tras pro cyklisty
Pražané dávají vedení města průměrnou až podprůměrnou známku. Vadí jim korupce i hromadění miliard na účtech
Pražané dávají vedení města průměrnou až podprůměrnou známku. Vadí jim korupce i hromadění miliard na účtech

Jak Pražané vnímají správu svého města? Podle průzkumu agentury STEM/MARK, který si objednal think-tank...

Balony, periferie a snové světy Kamila Lhotáka
Balony, periferie a snové světy Kamila Lhotáka

Veřejnost Lhotáka zná především jako malíře fascinovaného balony, nostalgií a poetikou technického světa....

Živnostnicí roku Ústeckého kraje je chovatelka alpak a lemurů
Živnostnicí roku Ústeckého kraje je chovatelka alpak a lemurů

Litoměřická strojírenská společnost Hennlich ovládla krajské kolo soutěže Firma roku Ústeckého kraje. Titul...

Havlíčkův Brod postavil za dva roky devět solárních elektráren, desátá roste na základní škole
Havlíčkův Brod postavil za dva roky devět solárních elektráren, desátá roste na základní škole

Havlíčkův Brod neměl ještě v roce 2022 na svých budovách jedinou solární elektrárnu. Dnes jich tam stojí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.