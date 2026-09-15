Vajíčkový salát je díky jednoduchému postupu krémovější a svěžejší. Jiný recept už nepoužívám

Tenhle salát se mi vybaví skoro okamžitě: studený vajíčkový salát v papíru, k tomu obyčejný rohlík a někdy i koktejl. Doma ho připravuju v sytější podobě, s bramborami, okurkami, cibulí a majolkou. Není s ním moc práce, v lednici se hezky rozleží a druhý den často chutná líp než čerstvě zamíchaný. Žádná kuchařská exhibice. Spíš poctivá domácí věc, ke které se člověk vrátí, aniž by o tom dlouze přemýšlel.
mu dají jemný základ, Vejce brambory ho zahustí a trochu zjemní, sterilované okurky přidají kyselost a hořčice tomu dodá potřebné říznutí. U nás doma se nejrychleji ztrácí v housce, na chlebu, někdy prostě jen tak z misky. Vidličkou, ve stoje u otevřené lednice. Taky způsob servírování.
Můj tip zní: Cibuli nakrájejte opravdu nadrobno a salát nechte v chladu odpočívat nejméně 2 hodiny. Přes noc mu to prospěje ještě víc. Chutě se srovnají, brambory do sebe část zálivky natáhnou a najednou je to hodně blízko tomu starému známému salátu, pro který se kdysi chodilo skoro mimochodem, s rohlíkem v ruce. Proč se do retro vajíčkového salátu dávají i brambory
Vajíčkový salát nemá jednu jedinou správnou podobu. Základ se ale obvykle moc nemění:
vejce natvrdo, majonéza, hořčice, cibule a něco kyselého, nejčastěji okurka. Někdo přidává bylinky, jiný celer nebo papriku. Proto se recepty v domácnostech tolik liší a každý má ten svůj, pochopitelně nejlepší.
Česká
retro verze, která mnoha lidem připomene mlíčňák, bývá s bramborami. Důvod je docela prostý. Salát je díky nim vydatnější, jemnější a na pečivu líp drží. Nejde jen o to, že se suroviny nastaví. Brambory do sebe vezmou chuť majonézy, hořčice i octa a po odležení vytvoří tu hustší konzistenci, do které se rohlíkem zajíždí až nebezpečně snadno. Recept na poctivý retro vajíčkový salát
Doba přípravy: 20 minut + chlazení Doba odležení: alespoň 2 hodiny Počet porcí: zhruba 4 porce Ingredience pro přípravu 6 vajec 2 ks středně velkých brambor vařených ve slupce 2 ks sterilovaných okurek 1 ks menší červené cibule 2 lžíce majonézy nebo majolky 1 lžíce plnotučné hořčice 1 lžička octa 1/2 lžičky soli 1/4 lžičky mletého černého pepře Postup přípravy vajíčkového salátu v retro stylu
1.
Vejce uvařte natvrdo, počítejte přibližně 9 až 10 minut od chvíle, kdy začne voda vřít. Pak je přendejte do studené vody a oloupejte. Když je necháte chvíli zchladnout, budou se krájet líp a žloutky se nebudou tolik drobit po prkénku.
2.
Brambory uvařte ve slupce, nechte je úplně vystydnout a teprve potom je oloupejte. Vhodnější je pevnější varný typ, ne brambory, které se po dotyku mění v kaši. Nakrájejte je na malé kostičky.
3. Oloupaná
vejce nakrájejte nožem, případně je protlačte přes mřížku na vejce. Já většinou beru nůž. V salátu pak zůstanou menší kousky a nepůsobí jako jednolitá pomazánka.
4.
Sterilované okurky nasekejte nadrobno. Pokud jsou hodně šťavnaté, lehce je vymačkejte, jinak salát zbytečně povolí. Cibuli krájejte co nejjemněji, aby v každém soustu nepřevzala hlavní roli.
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5. Do větší mísy dejte
majonézu, hořčici, ocet, sůl a pepř. Vymíchejte hladký základ. Ochutnat se vyplatí už v téhle chvíli; někdo má rád salát mírnější, jiný chce víc kyselosti a pepře.
6. K ochucenému základu přidejte
vejce, brambory, okurky a cibuli. Míchejte opatrně, spíš obracením než prudkým mícháním, aby se suroviny spojily, ale nerozmačkaly. Salát má být krémový, ne řídký.
7. Když je směs příliš hustá, vmíchejte ještě malou lžičku
majonézy nebo pár kapek láku z okurek. Pokud se naopak zdá volnější, chvíli jí dejte. Brambory část vlhkosti stáhnou a salát zpevní.
8. Hotový
vajíčkový salát zakryjte a dejte nejméně na 2 hodiny do lednice. Druhý den ráno bývá často nejlepší, protože chutě už nejsou tak ostré a lépe drží pohromadě. Foto: Cooky.cz, Hotový salát je dobré nechat odležet v lednici, ideálně do druhého dne.
9. Podávejte ho vychlazený s
čerstvou houskou, rohlíkem, chlebem nebo na chlebíčkách. V lednici vydrží dobře uzavřený přibližně 1 den, nejvýš 2 dny. Kvůli vejcím a majonéze ho nenechávejte dlouho stát v teple. Rady zkušené hospodyňky k vajíčkovému salátu Pro výraznější chuť přidejte špetku mleté papriky nebo trochu láku z okurek. Jemnější verzi uděláte tak, že část majonézy nahradíte bílým jogurtem. Do housek salát dávejte až těsně před podáváním. Pečivo pak zůstane pevné a nerozmočí se.
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