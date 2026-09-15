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Vajíčkový salát je díky jednoduchému postupu krémovější a svěžejší. Jiný recept už nepoužívám

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Pamatuju si ho úplně přesně. Studený vajíčkový salát v papíru, k tomu rohlík a někdy i koktejl. Doma ho dělám právě v téhle sytější podobě s bramborami, okurkami, cibulí a majolkou, protože je hotový za chvíli, krásně se rozleží a druhý den chutná snad ještě líp než čerstvě zamíchaný.
Obrázek k receptu s názvem Jinak už ho nedělám: vajíčkový salát je díky tomuto postupu krémovější, svěžejší a hotový za pár minut

Obrázek k receptu s názvem Jinak už ho nedělám: vajíčkový salát je díky tomuto postupu krémovější, svěžejší a hotový za pár minut

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Jinak už ho nedělám: vajíčkový salát je díky tomuto postupu krémovější, svěžejší a hotový za pár minut
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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