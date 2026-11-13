Vajíčkové muffinky – geniální bleskurychlá snídaně, svačinka i večeře. Vše jen stačí smíchat, nalít do formy a zbytek udělá trouba

Ráno někdy uteče rychleji, než bychom si přáli. Než se člověk vypraví do práce, připraví dětem svačinu a vyřídí všechno potřebné, na pořádnou snídani často nezbývá čas. Právě pro takové chvíle se hodí slané vaječné muffiny se žampiony a čedarem. Upečete je večer, uložíte do lednice a druhý den máte po ruce malé slané košíčky, které si můžete vzít s sebou do práce, na cestu nebo nabídnout dětem jako vydatnější svačinu. Uvnitř se spojuje jemná vaječná směs s opečenými houbami a výraznějším sýrem, který se během pečení krásně rozpustí.
Důležitou roli v receptu hrají žampiony. Patří k nejpoužívanějším jedlým houbám na světě a jejich obliba souvisí nejen s dostupností, ale také s jemnou chutí, která se dobře kombinuje s vejci, sýry i zeleninou. Obsahují například vitaminy skupiny B, draslík a další minerální látky. Při tepelné úpravě získávají plnější chuť a příjemnou vůni. Před přidáním do vaječné směsi je proto nechte na pánvi dostatečně opéct, aby se odpařila přebytečná voda. Díky tomu nebudou muffiny uvnitř rozměklé a lépe si udrží svůj tvar.
Samotné muffiny mají zajímavou historii. Jejich původ sahá k anglickým a americkým pekařským tradicím, které se postupně vyvíjely od jednoduchého kynutého pečiva až k dnešním sladkým i slaným variantám. Velkou popularitu jim přinesly především muffinové formy, díky nimž lze připravovat jednotlivé porce snadno a bez složitého tvarování. Vaječná verze je praktickou obměnou klasických muffinů a připomíná malou omeletu upečenou v košíčku. Oproti běžné přípravě vajec na pánvi navíc nemusíte stát u sporáku a hlídat každou porci zvlášť.
Chuť můžete snadno přizpůsobit tomu, co máte právě v lednici. Čedar nahraďte goudou, ementálem nebo výraznějším eidamem, který se dobře rozpouští. Milovníci zeleniny mohou přidat nadrobno nakrájenou červenou papriku, špenát nebo jarní cibulku. Hotové muffiny podávejte s lžící zakysané smetany a čerstvou pažitkou, případně je doplňte rajčaty a kouskem celozrnného pečiva. Pokud je připravujete do zásoby, nechte je po upečení vychladnout, uložte do uzavřené nádoby a uchovávejte v lednici 2–3 dny. Na cestu je zabalte až vychladlé a během přenášení je udržujte v chladu. Před podáváním je můžete krátce prohřát, ale dobré jsou také zastudena.
Žampiony očistěte vlhkou papírovou utěrkou nebo jemným kartáčkem a nakrájejte je na tenké plátky. Pokud jsou větší, rozdělte je ještě na menší kousky, aby se vaječná směs dobře plnila do formiček. Připravte si také ostatní suroviny, ať máte vše po ruce.
Na pánvi rozehřejte lžíci olivového oleje a přidejte nakrájené žampiony. Lehce je osolte a opékejte na středním plameni přibližně 10 minut, dokud nezměknou, nezezlátnou a neodpaří se z nich přebytečná tekutina. Poté pánev odstavte a houby nechte krátce vychladnout.
Vejce rozklepněte do větší mísy a prošlehejte metličkou, dokud se žloutky a bílky nespojí v jednolitou směs. Přilijte mléko a znovu krátce prošlehejte. Přidejte nastrouhaný čedar, opečené žampiony, sůl a černý pepř. Vše promíchejte, aby se suroviny rovnoměrně rozložily.
Troubu předehřejte na 180 °C s horním a dolním ohřevem. Formu na muffiny důkladně vymažte olivovým olejem, případně použijte silikonové formičky. Vaječnou směs rozdělte do jednotlivých otvorů a naplňte je přibližně do 3/4, protože muffiny během pečení mírně nabydou.
Formu vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 20–25 minut. Povrch by měl lehce zezlátnout a střed musí být po upečení pevný, nikoli tekutý. Hotové muffiny vyjměte z trouby a nechte je ve formě přibližně 5–10 minut zpevnit.
Vaječné muffiny opatrně vyjměte z formy a nechte je podle potřeby dále vychladnout. Před podáváním přidejte na každý kousek trochu zakysané smetany a posypte nasekanou pažitkou. Podávejte je teplé nebo studené podle chuti.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová