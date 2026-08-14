Vajíčko za 25 Kč přeprodávají za 55 Kč. Kinder Joy s Minecraftem skupují překupníci z večerek dřív, než je rodiče stihnou koupit

Poslední březnový týden roku 2026 se z regálů českých supermarketů vytratila limitovaná edice Kinder Joy s figurkami z Minecraftu. Rodiče, kteří dorazili o den dva později, našli prázdné háky a žádnou náhradní zásilku. Vajíčka přitom nezmizela z trhu, jen se přesunula jinam. Na specializované e-shopy, marketplace a do večerek, kde se za ně platí dvakrát až téměř třikrát tolik. Vznikl miniaturní sběratelský trh, kde cenu neurčuje dvacet gramů čokolády, ale pixelový svět, který zná každé dítě ve školce.
Co přesně stálo v letáku a co stojí vajíčko dnes
Penny Market nabízel v týdnu 25.–31. března 2026 třípack Kinder Joy Minecraft za 74,70 Kč. To je 24,90 Kč za kus. Produkt byl zároveň vedený v českém online Tescu, kde se ale záhy zobrazoval jako nedostupný.
Kdo akci nestihl, narazil na docela jinou cenovou realitu:
Kanál Cena za kus Cena za 3pack Násobek akční ceny Penny (akce) 24,90 Kč 74,70 Kč 1× Sladké potřeby (e-shop) 59 Kč — 2,37× Večerka na Woltu, Praha 65 Kč — 2,61× Sweetify (e-shop) ~59,70 Kč 179 Kč 2,40×
Dvojnásobek akční ceny znamená 49,80 Kč za kus nebo 149,40 Kč za třípack. Všechny dohledatelné alternativní nabídky tuto hranici překračují. Nejdražší varianta (179 Kč za třípack) je o 104 korun nad letákovou cenou.
Kdo vajíčka vykoupil
Přímý seznam konkrétních kupujících neexistuje. Nejpodrobnější veřejně dostupný popis situace přinesla Tereza Pšeničková v článku z 25. března 2026, která se opírá o sběratelské facebookové skupiny a vlastní zkušenost z prodejen. Podle těchto svědectví měli zásoby v některých případech vykoupit majitelé menších obchodů, kteří vajíčka následně přeprodávali za vyšší cenu.
Tvrdě doložitelný je až navazující řetězec: specializované candy e-shopy s vajíčky v nabídce, marketplace Allegro CZ a pražská večerka nabízející Kinder Joy Minecraft přes rozvozovou platformu Wolt. To jsou kanály, kde se produkt reálně objevil za ceny výrazně nad supermarketovou akcí. Že za nimi stojí koordinovaná síť překupníků, je ale interpretace, ne prokázaný fakt.
Některé prodejny reagovaly po svém. Ze svědectví z konce března vyplývá, že v jednotlivých obchodech odmítli prodat „dvě bedny“ najednou a zavedli limit tří kusů na osobu. Stejný strop (maximálně tři kusy na objednávku) nasadil i specializovaný e-shop Sladké potřeby. Plošné opatření napříč řetězci se ale veřejně ověřit nepodařilo.
Proč zrovna Minecraft a proč tak rychle
Kinder Joy Minecraft není obyčejná sezónní edice. Oficiální stránky Kinder popisují kolekci s 28 různými figurkami a gadgety, v každém vajíčku je právě jedno překvapení. K tomu přidávají digitální QR zážitek a v některých zemích bezplatnou sběratelskou krabičku. Jde o klasický sběratelský mechanismus: dítě chce všech 28 kusů, rodič kupuje opakovaně a doufá, že se figurky nebudou opakovat.
Ferrero přitom souběžně uvedlo i kolekci Kinder Joy se Stranger Things (24 překvapení), vedenou na evropských trzích včetně Španělska. Jenže Stranger Things míří na starší publikum. Minecraft sedí přesně na cílovku Kinder Joy: děti předškolního a mladšího školního věku, které hru znají z tabletů rodičů dřív, než se naučí číst. Sběratelský impuls u nich funguje silněji a rodiče jsou ochotnější kupovat opakovaně.
Limitovaná série plus silná dětská licence plus předvelikonoční načasování, to je recept na prázdné regály. Že zásilky do některých prodejen dorazily pozdě nebo v jiné sérii, jak uvádí březnová svědectví z českých měst, situaci jen zhoršilo.
Dá se ještě vajíčko sehnat, a za kolik
Pro konec března existuje veřejně dostupný seznam měst, kde se vajíčka ještě našla: Šumperk, Hradec Králové, Hořice, Kolín, Litomyšl, Vysoké Mýto, Ústí nad Labem, Brno-Lesná a Praha-Luka. Informace pochází ze sběratelských skupin a terénní zkušenosti, ne z oficiálních skladových systémů řetězců.
Kdo hledá dnes, má reálně tři cesty:
Specializované e-shopy — cena kolem 59–60 Kč za kus, limit tři kusy na objednávku. Večerky a menší obchody — kusová cena 65 Kč a výš, dostupnost nahodilá. Marketplace — nabídky na Allegro CZ existují, cena kolísá.
Zajímavá je polská stopa. Na polském Allegro se třípack dohledá za 17,70 zlotých, kus za 7,77 zlotých. České březnové svědectví uvádí polskou cenu kolem 18 Kč za kus. Přeshraniční nákup tak dává smysl hlavně ve srovnání s českými večerkami a přeprodejci; proti akční ceně Penny je úspora minimální a cestovní náklady ji snadno převáží.
Je přeprodej za dvojnásobek vůbec legální
Samotný jednorázový přeprodej zakázaný není. Problém nastává ve chvíli, kdy někdo vajíčka skupuje a přeprodává soustavně, samostatně, vlastním jménem a za účelem zisku. Tehdy naplňuje znaky živnosti podle živnostenského zákona i definici podnikatele podle občanského zákoníku, a s tím přicházejí registrační povinnosti, daně a odpovědnost.
Bez konkrétního šetření konkrétní osoby nelze tvrdit, že někdo zákon porušil. Bezpečný závěr zní: přeprodej může být legální, pokud prodejce plní obecné povinnosti podnikání. Většina drobných přeprodejců ze sběratelských skupin si tuhle otázku nejspíš neklade.
Veřejné potvrzení, že Ferrero pošle do českých řetězců další vlnu před Velikonocemi 6. dubna, se nám dohledat nepodařilo. Rodiče, kteří nechtějí riskovat zklamání u dětí, stojí před prostou volbou: zaplatit přirážku teď, nebo čekat na doplnění zásob, které možná nepřijde.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková