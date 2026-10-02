Vajíčka v lednici skladuje špatně skoro každý Čech. Kvůli 1 chybě se kazí o týden dřív

Vejce jsou v české kuchyni skoro na denním pořádku. Používáme je na snídani, do těsta i na rychlou večeři. Skoro všichni je přitom v lednici ukládáme na místo, které jejich čerstvosti spíš škodí. Napravit se to dá během chvilky a bez jediné koruny navíc.
Plastový držák ve dveřích je zrada
Otevřete dveře lednice a nejspíš tam uvidíte plastovou přihrádku tvarovanou přesně na vajíčka. Vypadá to jako pozornost výrobce, jenže právě tady číhá ta hlavní chyba. Dvířka jsou totiž teplotně nejrozkolísanější místo v celé lednici.
Může za to úplně banální věc. Sotva lednici otevřete, vžene se dovnitř teplo z kuchyně a nejvíc ho schytají potraviny hned u dvířek. Přes den se to opakuje pořád dokola, takže se vejce střídavě ohřívají a zase chladnou, místo aby ležela v klidném a stálém chladu, který potřebují.
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To střídání teplot vejce poškozuje víc, než by člověk čekal. Když se skořápka zahřeje a vzápětí zase ochladí, sráží se na ní vlhkost a vajíčko se orosí. A vlhká skořápka je přesně to, co bakterie a plísně potřebují, aby se dostaly dovnitř.
Skořápka totiž není neprodyšná. Je pórovitá, takže přes ni vejce dýchá, ale zároveň jí dovnitř proniká i všechno nežádoucí z okolí. Ve dveřích se proto snadno stane, že vejce začne ztrácet kvalitu dřív, než by podle data na obalu vůbec mělo.
Na krabičce najdete minimální trvanlivost zhruba 28 dní. Když ale vejce skladujete správně, udrží si čerstvost výrazně déle, klidně o celý týden. A o tom, jestli ten týden získáte, nebo ztratíte, rozhoduje právě to, kam je v lednici postavíte.
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Nejlepší místo pro vejce je hluboko v lednici, na spodní nebo prostřední polici co nejblíž k zadní stěně. Schované vzadu u stěny už výkyvy teploty z otvírání dveří skoro nepocítí a leží v rovnoměrném chladu.
Vejce chtějí chlad a hlavně stálost. Teplota u nich by v lednici neměla přesáhnout zhruba 8 °C a rozhodně by neměla kolísat. A přesně to dveře ze všech míst zvládají nejhůř, takže si vejce zaslouží klidný kout u zadní stěny.
Špičkou dolů a ven z papírové krabice
U vajec záleží i na tom, jak je do lednice uložíte. Patří tam špičkou dolů, tedy užším koncem ke dnu. Na tom širším konci nahoře má vejce drobné póry, kterými přijímá vzduch, a když míří vzhůru, žloutek zůstává hezky uprostřed. Pokud vám vejce leží v lednici déle než deset dní, vyplatí se je jednou otočit, aby žloutek nepřischl ke skořápce.
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Ven by mělo i z papírové krabice, ve které jste ho přinesli z obchodu. Karton nasává vlhkost a může na něm vyrůst plíseň, která se snadno přenese na skořápku. Lepší je přendat vejce do misky nebo na plato, kolem kterého může volně proudit vzduch.
Papírová krabice od vajec nasává v lednici vlhkost, a tak je lepší přendat vejce do misky nebo na plato. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nemyjte je a nedávejte je k sýru
Než vejce uklidíte, možná vás napadne je pod vodou opláchnout. To ale nedělejte. Na skořápce je tenká přírodní ochranná vrstva, která brání bakteriím v cestě dovnitř, a voda ji spolehlivě smyje. Právě kvůli téhle vrstvě se u nás vejce před prodejem nemyjí, na rozdíl třeba od Spojených států.
Pórovitá skořápka je zrádná ještě jinak. Snadno do sebe nasaje pach okolních potravin, takže vejce ležící vedle zrajícího sýra nebo uzeniny může časem chutnat úplně jinak, než byste čekali. Držte je proto stranou od všeho výrazně aromatického.
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Základní pravidla správného skladování vajec shrnuje následující přehled:
Co udělat Proč to pomáhá Uložit vejce co nejdál dozadu na spodní nebo prostřední polici Vzadu drží nejstabilnější chlad a výkyvy z otvírání dveří sem nedosáhnou Udržet teplotu do zhruba 8 °C a bez kolísání Vejce potřebují chlad a hlavně stálost Postavit vejce špičkou dolů, užším koncem ke dnu Žloutek zůstává hezky uprostřed Vyndat vejce z papírové krabice do misky nebo na plato Karton nasává vlhkost a může na něm vyrůst plíseň Vejce před uložením nemýt vodou Voda smyje přírodní ochrannou vrstvu, která brání bakteriím v cestě dovnitř Držet vejce stranou od výrazně aromatických potravin Pórovitá skořápka nasaje pach a vejce pak může chutnat jinak
Žádná z těch změn nestojí ani korunu a zvládnete je za pár vteřin. Stačí vytáhnout vejce ze dveří, posunout je dozadu do chladu a dát je do nádoby, kde mají klid. Vydrží vám čerstvá znatelně déle a snídani si připravíte bez zbytečných obav.
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Zdroje: https://www.tiscali.cz/tahle-obycejna-vec-v-lednici-se-kazi-4x-rychleji-nez-ostatni-potraviny-polovina-cechu-ji-skladuje-spatne-678232, https://www.ceskavejce.cz/skladovani-a-doporuceni/, https://hobby.instory.cz/ostatni/5287-nejcastejsi-chyby-pri-skladovani-vajec-v-lednici-ktere-ohrozuji-jejich-trvanlivost-i-kvalitu.html, https://nasregion.cz/nejcastejsi-chyba-pri-skladovani-potravin-mleko-a-vajicka-ve-dverich-lednice-118489/, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volny-cas-bydleni/309737/skladujete-vajicka-volne-v-lednici-a-navic-ve-dverich-delate-velkou-chybu.html, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/skladovani-vajec-chyby/