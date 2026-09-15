Vaječné skořápky v koši jsou plýtvání. Nasypte dvě lžíce k rajčatům a černání plodů skončí dřív, než se stihne rozšířit

Vaječná skořápka obsahuje přes 95 % uhličitanu vápenatého, téže látky, kterou zahradnická centra prodávají v pytlích jako vápenec. Jenže mezi celou skořápkou hozenou ke kompostu a funkčním hnojivem leží propastný rozdíl. Výzkum Auburn University ukázal, že hrubě nadrcené kousky v půdě prakticky nic nezmění, zatímco totéž množství rozemleté na jemný prach zvýšilo obsah vápníku v substrátu srovnatelně s čistým hydroxidem vápenatým. Celý trik tedy stojí na přípravě, načasování a jedné věci, kterou žádný prášek nenahradí: pravidelné zálivce.
Proč rajčata a papriky černají zespodu, a co s tím má vápník společného
Tmavá, propadlá, kožovitá skvrna na spodku plodu vypadá jako plíseň, ale žádný patogen za ní nestojí. Odborně se porucha označuje jako suchá hniloba květního konce a její mechanismus je fyziologický: buňky vyvíjejícího se plodu potřebují vápník ke stavbě buněčných stěn, a pokud ho nedostanou dost, odumírají. Podle
NC State Extension problém spouští nejčastěji kolísání vláhy v půdě, střídání přemokření a vyschnutí narušuje transport vápníku z kořenů do plodů. Přebytek dusíkatého hnojení nebo poškozené kořeny při okopávání situaci ještě zhoršují.
Důležitý detail pro každého zahrádkáře: postižený plod se už nezotaví. Má smysl ho otrhat, aby keř přesměroval energii do dalších násad. Iowa State Extension upozorňuje, že černání nejčastěji zasáhne první dozrávající plody v červenci a na počátku srpna; pozdější násady bývají ohrožené výrazně méně.
Jak ze skořápek vyrobit skutečně účinný vápenatý prášek
Postup vyžaduje trpělivost, ale žádné speciální vybavení.
Opláchnout a usušit. Skořápky zbavte zbytků bílku, rozložte na plech a nechte proschnout při pokojové teplotě, případně na pár minut vložte do vychládající trouby. Rozemlít na co nejjemnější prach. Tady se rozhoduje o úspěchu. Hrubé střípky v záhonu klidně přežijí celou sezónu beze změny, uhličitan vápenatý se ve vodě prakticky nerozpouští a potřebuje maximální kontaktní plochu s půdní kyselostí. Ideální nástroj představuje elektrický mlýnek na kávu; poslouží i žulový hmoždíř. Obojí seženete v běžných českých e-shopech. Zapracovat do půdy. Hrst jemného prachu vmíchejte do výsadbové jamky při sázení, další lehkou dávku přidejte v době silného růstu plodů. Přesnou gramáž na sazenici odborné zdroje nestandardizují, orientujte se podle počtu rostlin a jemnosti rozemletí.
Pro ty, kdo chtějí rychlejší cestu, existuje tekutý roztok.
University of Hawai’i popisuje recept: skořápky lehce opražte, vložte do sklenice s octem v poměru 1:10 podle hmotnosti a nechte reagovat 7 až 10 dní. Ocet převede nerozpustný uhličitan na rozpustnou formu vápníku. Výsledný roztok se ředí v poměru 1:1 000 a aplikuje jako jemný postřik. Menší pokus na University of Georgia ovšem zjistil, že takový „skořápkový čaj“ zvýšil obsah vápníku v půdě méně než přímo zapravený prášek. Praktický závěr: roztok sází na rychlost, prášek na vytrvalost. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Domácí prášek versus kupované vápníkové přípravky z hobbymarketu
Kdo hledá okamžitý zásah, najde v Hornbachu foliární hnojivo Wuxal Kalcium nebo v OBI kapalný přípravek Forestina Profík Vápník, oba cílí přímo na prevenci vrcholové hniloby a slibují rychlý příjem přes listy. Krátkodobě mají komerční produkty navrch: rozpustná forma vápníku se dostane k rostlině během hodin.
Skořápkový prach hraje jinou hru. Jeho síla spočívá v ceně (prakticky nulové), v recyklaci kuchyňského odpadu a v dlouhodobém obohacování půdy. Ve velmi jemné podobě dokáže podle Auburn University fungovat jako seriózní půdní zásoba vápníku po celou vegetaci. Kdo kombinuje obě cesty, domácí prášek jako prevenci a kupovaný foliár jako záchrannou brzdu, pokrývá oba konce časové osy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková