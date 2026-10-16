Vadné okurky jsem roky vyhazovala, než mi sousedka ukázala recept na pikantní omáčku. Teď ji rodina doslova hltá a vydrží celou zimu

Pokud se vám v letošním roce podařilo vypěstovat opravdu velké množství okurek a už vám dochází nápady, jak je co nejlépe využít
nebo si nevíte rady s mírně poškozenými kousky, vyzkoušejte tento jednoduchý recept. Na této pikantní omáčce si totiž pochutnají i ty nejmlsnější jazýčky. Takto využijete všechnu sklizenou zeleninu beze zbytku. Navíc vám správně uložená vydrží v dobrém stavu po dobu několika týdnů i měsíců. Podle čeho vybírat okurky
Při zavařování nebo nakládání okurek byste měli vždy věnovat dostatečnou pozornost výběru jednotlivých kusů. V ideálním případě vybírejte takové,
které na sobě nenesou žádné známky poškození v podobě chybějící části nebo protržené slupky. Jakkoliv nahnilé nebo plesnivé okurky rovnou vyhoďte, protože by vám mohly zkazit celou várku a ani omáčka by z nich nebyla příliš dobrá. Ani zavařování nemusí být zárukou, že okurky zůstanou dobré.
Jakkoliv naťuklé nebo mírně poškozené okurky, nevhodné k zavařování nebo nakládání, byste měli co nejdříve
zpracovat jiným způsobem. Skvěle se hodí k výrobě čerstvého zeleninového salátu nebo jako příloha k libovolnému pokrmu. Velmi jednoduše z nich taky můžete připravit vynikající pikantní omáčku, po které se budou všichni jen oblizovat. Pokud ji budete správně skladovat, vychutnáte si ji klidně po celou zimu. Co budete k přípravě omáčky potřebovat
Jako odměrku si připravte nádobu o objemu 1 litru, podle které budete odměřovat přidávané suroviny. Dále si nachystejte
nastrouhané okurky, strouhanou cibuli, papriku, sůl, med, česnek, dijonskou hořčici, libovolné koření a 9% jablečný ocet. V neposlední řadě budete potřebovat zavařovací sklenice, do kterých připravenou omáčku nalijete. Ty je však potřeba předem sterilizovat, abyste zabránili rozmnožování nežádoucích bakterií. Zdroj fotografie: Freepik Jak připravit omáčku z okurek
Okurky nastrouhejte na struhadle nahrubo. Měli byste jimi naplnit dvě litrové odměrky. Stejným způsobem pak
nastrouhejte cibuli do celé litrové odměrky a přidejte půl litru najemno nakrájené papriky. Všechnu zeleninu vložte do hrnce a přisypte dvě polévkové lžíce soli. Důkladně v hrnci promíchejte a nechte směs odstát na teplém místě po dobu 2 – 3 hodin.
Po této době z hrnce slijte přebytečnou tekutinu a přidejte dvě polévkové lžíce medu a 270 g dijonské hořčice. Hrnec dejte na sporák a přiveďte směs k varu za stálého míchání.
Jakmile začne vařit, stáhněte intenzitu hořáku na polovinu a vařte dalších 15 minut. Mezitím do hrnce vložte ještě česnek, 1 – 2 polévkové lžíce koření a tři lžíce jablečného octa. Výslednou omáčku nalejte do připravených sklenic, pevně uzavřete víkem a otočte dnem vzhůru.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři