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Vacula s Gajdošíkovou vytvoří nesourodý pár v připravovaném romantickém filmu z Valašska

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Režisér a scenárista Petr Zahrádka, který se pohybuje hlavně v seriálovém prostředí, připravuje nový celovečerní film Dřevorubec (foto), který vstoupí do kin 12. listopadu. "Snímek o nečekaných životních zvratech, lásce a hledání místa, kam skutečně patříme, zavede diváky z prostředí pražského korporátu do srdce Valašska," lákají tvůrci.
Vacula s Gajdošíkovou vytvoří nesourodý pár v připravovaném romantickém filmu z Valašska

Vacula s Gajdošíkovou vytvoří nesourodý pár v připravovaném romantickém filmu z Valašska

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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