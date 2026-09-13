Vacula s Gajdošíkovou vytvoří nesourodý pár v připravovaném romantickém filmu z ValašskaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vacula s Gajdošíkovou vytvoří nesourodý pár v připravovaném romantickém filmu z Valašska
V českém filmovém byznysu se objevily těžké miliardářské váhy. Hlavními partnery nové tragikomedie Léčivé...
Objem dotačních peněz, které má Státní fond kinematografie (SFA) určen přímo na podporu české audiovize, se...
Herní miliardář, investor a podnikatel v médiích Marek Španěl (na fotce vlevo) se pouští do dalšího...
Další dlouholetý vrcholový manažer ze "staré party" Prima Group (PG; majitel Ivan Zach) odchází. Skupina...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →