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Václavák se připravuje na návrat tramvají. Nový výstup z metra otevřou příští rok

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Proměna Václaváku je stále zřetelnější. Na stavbě nové tramvajové tratě už dělníci pokládají finální povrchy, jinde vysazují první stromy a instalují sloupy veřejného osvětlení. Brzy se navíc otevře také nový výstup z metra Můstek. Podívejte se, jak to na místě aktuálně vypadá.
Václavák se připravuje na návrat tramvají. Nový výstup z metra otevřou příští rok

Václavák se připravuje na návrat tramvají. Nový výstup z metra otevřou příští rok

Zdroj: DPP
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 12:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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