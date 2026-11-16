Václav: Tvůrci se inspirovali reálným člověkem, kterého prezident Havel omilostnil. Jeho osud si ale upravili

Václav, FOTO: © AQS, distr. FILMBOX+ ONE Václav, FOTO: © AQS, distr. FILMBOX+ ONE Václav, FOTO: © AQS, distr. FILMBOX+ ONE Václav, FOTO: © AQS, distr. FILMBOX+ ONE Václav, FOTO: © AQS, distr. FILMBOX+ ONE
Během natáčení dramatu Václav z roku 2007 skončil Ivan Trojan v nemocnici na kapačkách a z placu si odnesl popáleniny druhého stupně. Filmový příběh o problémovém muži vychází ze skutečnosti, filmoví tvůrci se ale s reálnou předlohou postavy nikdy nesetkali. Skutečný muž zbil řidiče tramvaje
Čtyřicetiletý outsider Václav žije na vesnici se svou matkou, která jako jediná snáší jeho dětinské chování. Místní obyvatelé včetně Václavova bratra Františka ho vnímají pouze jako přítěž a problematického blázna. Vztahy mezi sourozenci se vyostří, když se Václav zamiluje do bratrovy milenky Lídy. Konflikt vyvrcholí střelbou na Františka, po které Václav putuje do vězení. Zde musí čelit šikaně ostatních trestanců i vlastním traumatům, dokud ho nezachrání prezidentská milost.
Reálný Václav Vingl, jehož případem se tvůrci inspirovali, po svém bratrovi ve skutečnosti nestřílel. Prezident Václav Havel mu udělil milost poté, co byl odsouzen za zbití pražského řidiče tramvaje při cestě za matkou do nemocnice. Snímek měl původně fungovat jako pilotní díl šestidílné televizní série o lidech, které bývalý prezident v letech 1992 až 2003 omilostnil.
Představitel hlavní role odmítl kaskadéry
Ivan Trojan si složité scény natáčel sám a v jednom záběru spadl z motorky. Při nehodě si narazil rameno a o horký motor si způsobil popáleniny druhého stupně. Fyzické vyčerpání se projevilo i během scény, kdy postava zpívá a tančí na pódiu s kapelou Vypsaná fiXa. Herec na place zkolaboval a musel odjet do nemocnice, kde strávil hodinu na kapačkách. Na svou roli se fyzicky připravoval i Jan Budař, který kvůli postavě bratra Františka začal chodit do posilovny a učil se řídit traktor.
Hereckou přípravu na roli muže s lehkou mozkovou retardací konzultoval Ivan Trojan s psycholožkou. Chůzi a chování trénoval ve svém volném čase v lese, přičemž nosil staré oblečení po otci. Částečnou inspirací mu byl také režisér Jiří Vejdělek, který se podle něj během natáčení pohyboval neobvyklým způsobem. Původní scénář filmu obsahoval ještě zhruba dvacetiminutový závěr, filmaři ho ale nakonec vyškrtli, protože by podle nich působil emocionálně prázdně.
Skladatel vybral nástroj bez not
Hudebník Jan P. Muchow hledal pro film křehký a lehce neobvyklý nástroj, který by odrážel Václavovu povahu, a rozhodl se pro hru na skleničky. Najít vhodného interpreta se mu nedařilo, dokud měsíc před natáčením neobjevil na internetu Petra Špatinu, jenž si své webové stránky zprovoznil pouhé dva dny předtím. Ani jeden z hudebníků neuměl číst noty, Špatina si tak musel scény pouštět a pocit z nich si pamatovat.
Při závěrečné postprodukci se Muchow musel vypořádat s technickou chybou. Z Kavčích hor mu dorazily dva filmové díly ve formátu 25 oken za vteřinu místo standardních 24 oken, na které je promítání v kinech nastaveno. Skladatel tak musel již přesně načasovanou hudbu přestříhat a upravit tak, aby jednotlivé noty nadále odpovídaly konkrétním filmovým detailům.
Snímek Václav odvysílá stanice FILMBOX+ ONE v pondělí 16. listopadu od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, csfd).