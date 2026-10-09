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Václav Marhoul dokončil svůj hollywoodský film Doznání, hraje v něm Nick Nolte

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Po několika  měsících práce má režisér Václav Marhoul (foto; Nabarvené ptáče, Tobruk) hotovo. Jeho hollywoodský film Doznání, komorní drama ze stalinské éry, je dokončené. Světová premiéra se uskuteční 15. října na mezinárodním filmovém festivalu ve Varšavě. Informovala o tom Jana Šafářová z distribuční firmy Bioscop.
Václav Marhoul dokončil svůj hollywoodský film Doznání, hraje v něm Nick Nolte

Václav Marhoul dokončil svůj hollywoodský film Doznání, hraje v něm Nick Nolte

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 14:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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