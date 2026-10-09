Václav Marhoul dokončil svůj hollywoodský film Doznání, hraje v něm Nick Nolte

Po několika měsících práce má režisér Václav Marhoul (foto; Nabarvené ptáče, Tobruk) hotovo. Jeho hollywoodský film Doznání, komorní drama ze stalinské éry, je dokončené. Světová premiéra se uskuteční 15. října na mezinárodním filmovém festivalu ve Varšavě. Informovala o tom Jana Šafářová z distribuční firmy Bioscop. Snímek Doznání vznikl v produkci americké společnosti Bonfire Legend pod vedením producenta Dallase Sonniera. Natáčení proběhlo po čtyřech měsících příprav loni v prosinci v ateliérech Santa Clarita Studios severně od Los Angeles, kde byly vybudovány veškeré dekorace a kulisy. Film byl natočen výhradně v širokoúhlém formátu na klasický 35mm negativ. Kompletní postprodukce probíhala od ledna do června letošního roku v Praze.
Marhoul měl ve štábu řadu zvučných jmen. Za kamerou stál Peter Menzies Jr. (Králíček Petr, Bohové Egypta, Souboj Titánů, Neuvěřitelný Hulk), scénář napsal Ben Shapiro (Foundations of the West) a kostýmy navrhla Emma Fleming (Poslední zastávka v Yumě). Filmovou architekturu měl na starosti Vincent Reynaud a masek se ujal Jeff Dawn, podepsaný pod desítkami velkých hollywoodských produkcí (Batman a Robin, Terminátor 3: Vzpoura strojů, Predátor, Terminátor 2: Den zúčtování atd.). Střihu se ujal dvorní střihač Václava Marhoula Luděk Hudec, obrazové úpravy proběhly v pražském studiu UPP a zvukový design vytvořil Pavel Rejholec ze společnosti Soundsquare.
"Moskva, rok 1938. Věznice Lubjanka, samotné srdce sovětské NKVD, temnoty a represí. Čest a morálka jsou ušlechtilé hodnoty, ale má se jich člověk držet i za cenu vlastního života - a možná i životů svých blízkých? Je možné si zachovat lidskou důstojnost a morální integritu i ve chvíli, kdy je jedinec zcela vydán na milost nemilosrdnému stalinskému režimu?," naznačila děj Šafářová.
"Z režijního hlediska, a nejen z něj, pro mě tento film a natáčení v takzvaném Hollywoodu představovaly skutečně obrovskou výzvu. Pustil jsem se, ostatně jako vždy, do žánru, který jsem doposud nerealizoval. V tomto případě jde o komorní a intimní psychologické drama, jehož děj stojí výhradně na dialozích. Byla to výzva, kterou mi pomohl naplnit skvělý štáb a především vynikající herci," uvedl Marhoul. V hlavních rolích se představí Rob Lowe, Jennifer Jason Leigh, James Franco či Nick Nolte. Česká premiéra je naplánována na 28. ledna 2027.