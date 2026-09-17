V zásuvce po babičce našel zažloutlé papíry z roku 1989. Dnes mají hodnotu přes 1,4 milionu korun a málem skončily v kontejneru

Když se při vyklízení pozůstalosti objeví svazek nenápadných listin, většina lidí je vyhodí. Papíry bez zjevného účelu, potištěné cizím jazykem, s vybledlým písmem. Jenže právě takový nález, fyzické akciové certifikáty někdejší společnosti Bryggerigruppen, dokáže po třech dekádách překvapit částkou, která odpovídá ceně nového automobilu. Klíč k pochopení spočívá v jediném slově: kontinuita. Bryggerigruppen se v roce 2005 přejmenovala na Royal Unibrew, dnes veřejně obchodovanou firmu na kodaňské burze s miliardovými tržbami a stabilní dividendovou politikou. A každý původní certifikát z roku 1989 na tuto živou entitu stále ukazuje.
Proč starý papír drží hodnotu: korporátní řetězec od Bryggerigruppen k Royal Unibrew
Hodnotu listinné akcie neurčuje stáří inkoustu ani kvalita papíru. Rozhoduje právní a emisní návaznost na dnešního emitenta. V případě Bryggerigruppen vypadá řetězec takto:
- 1989 – vydání fyzických akciových certifikátů Bryggerigruppen.
- 4. května 2005 – společnost mění název na Royal Unibrew, jak dokládá archivní investor materiál Royal Unibrew.
- 2015 – představenstvo navrhuje split akcií v poměru 1:5, tedy z každé jedné akcie vzniká pět nových.
- 2026 – Royal Unibrew zveřejňuje výroční zprávu za rok 2025, potvrzující živou veřejně obchodovanou entitu s dividendami v řádu desítek dánských korun na akcii.
Přejmenování samo o sobě hodnotu nevytváří. Tu generuje třicet let hospodářského růstu, expanze do nových trhů a konzistentní výplata podílů na zisku. Split v roce 2015 pak znamená, že držitel původního certifikátu na jednu akcii má dnes nárok na pět kusů, a každý z nich se obchoduje za stovky dánských korun.
Jak se z listinného certifikátu stane peněžitý nárok: cesta přes depozitář
Fyzický akciový certifikát funguje v dánském právu jako důkaz vlastnictví. Podle dánského daňového výkladu nejde o anonymní doručitelský cenný papír; držitel je identifikovatelný a při ztrátě dokumentu může požádat o vydání náhradního certifikátu. To je zásadní odlišnost od kupónu na doručitele, kde papír se rovná majetku.
Praktický postup převodu do moderní elektronické evidence vede přes banku a centrální depozitář Euronext Securities Copenhagen, nástupce někdejší VP Securities:
- Ověřit emisi a právního nástupce na certifikátu.
- Kontaktovat dánskou banku s instrukcí k převodu.
- Banka předloží fyzický certifikát depozitáři.
- Papírový doklad se zruší, akcie se převedou do elektronického systému.
Teprve po tomto kroku lze cenné papíry prodat na burze nebo nechat vyplácet dividendy na bankovní účet. Bez převodu zůstává držitel formálně akcionářem, ale fakticky odříznutým od likvidity trhu.
Co kdyby papíry skončily ve sběrném dvoře: ztráta certifikátu neznamená automatický zánik práv
Představa, že vyhozený papír se rovná vyhozeným penězům, je pochopitelná, ale zjednodušená. Dánská úprava výslovně počítá se situací, kdy akcionář o fyzický certifikát přijde. Doložení ztráty a žádost o náhradní dokument jsou standardní procedura. Komplikuje se ovšem důkazní břemeno; bez certifikátu musí držitel prokázat svůj nárok jinými prostředky, což celý proces prodlužuje a prodražuje. Každý měsíc navíc znamená nevyplacené dividendy, které se hromadí na straně emitenta.
Zapomenuté akcie v českých zásuvkách: kde hledat a na co si dát pozor
Fenomén „zapomenutého portfolia v rodině“ existuje i v Česku. Česká národní banka už v roce 2006 upozorňovala, že cenné papíry z kupónové privatizace stále drží významná část populace. Řada emisí od té doby zanikla nebo ztratila likviditu, jiné si ale tržní cenu uchovaly.
Kdo při vyklízení bytu narazí na staré akciové certifikáty nebo výpisy z evidence, měl by postupovat takto:
- Ověřit emitenta ve veřejném seznamu na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů.
- Dohledat emisi a ISIN, unikátní identifikátor cenného papíru.
- U pozůstalosti využít službu „Zjištění účtu zemřelého“ v portálu Můj depozitář.
- Výsledek konzultovat s bankou nebo licencovaným obchodníkem s cennými papíry.
ČNB opakovaně varuje před pouličními a letákovými nabídkami odkupu akcií; takové transakce bývají výrazně pod tržní cenou a cílí právě na lidi, kteří si hodnoty svého majetku nejsou vědomi.
Daňový háček, který čeká i na dědice osvobozených příjmů
Samotné nabytí dědictví je u fyzické osoby od daně z příjmů osvobozeno podle § 4a zákona o daních z příjmů. Při následném prodeji zděděných akcií v roce 2026 platí, že dřívější limit 40 milionů korun pro osvobození při splnění časového testu byl zrušen, zachován zůstává hodnotový test 100 tisíc korun. Zásadní detail, který mnozí přehlédnou: pokud osvobozený příjem přesáhne 5 milionů korun, vzniká oznamovací povinnost vůči finanční správě podle § 38v zákona o daních z příjmů. Nesplnění této povinnosti může vést k pokutě až do výše 15 % z neoznámené částky.
Jeden svazek zažloutlých listin v pozůstalostní zásuvce, tři dekády korporátní kontinuity a split, který z každé akcie udělal pět. Stačilo, aby je někdo vzal do ruky a místo do kontejneru je odnesl do banky.
Upozornění k neověřeným detailům: Konkrétní okolnosti nálezu (přesná lokalita v Otterupu, moment, kdy certifikáty málem skončily v kontejneru, identita vnuka i přesný počet nalezených kusů) se nám nepodařilo nezávisle ověřit z otevřených primárních zdrojů. Rovněž přepočet odhadované hodnoty přes 580 000 dánských korun na částku přesahující 1,4 milionu českých korun vychází z přibližného kurzu, jehož přesné datum a zdroj nejsou doloženy. Tyto údaje proto uvádíme jako převzaté tvrzení, nikoli jako námi samostatně potvrzený fakt.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková