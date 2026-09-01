V září začnou banky nabízet bezúročné úvěry na opravy domů. Klasickou dotaci dostane jen část domácností

Nová zelená úsporám vstupuje do další fáze. Majitelé domů mohou od června předkládat projekty, na které chtějí získat státem podporovaný bezúročný úvěr, a během září se mají přidat banky a stavební spořitelny. O běžnou dotaci už ale většina domácností nepožádá. Přímá finanční podpora zůstala vyhrazena především lidem s nižšími příjmy.
Ještě v předchozí etapě programu si lidé spojovali Novou zelenou úsporám hlavně s dotací, kterou mohli využít na zateplení, výměnu oken, fotovoltaiku nebo nový zdroj tepla. V roce 2026 se systém změnil. Běžným domácnostem má stát pomáhat především tím, že za ně zaplatí úroky a poplatky spojené s úvěrem. Žadatel pak bance vrací pouze vypůjčenou částku. Neznamená to však, že každý majitel domu automaticky získá levné peníze na libovolnou rekonstrukci. Podpora je navázána na energeticky úsporná opatření a žádost prochází dvojím posouzením.
Nejdříve projekt, teprve potom banka
Příjem žádostí v nové etapě programu se otevřel 25. června 2026. Majitel nejprve předloží Státnímu fondu životního prostředí projekt plánované renovace. U dílčích oprav, například částečného zateplení nebo výměny oken, bude jedním z podkladů renovační pas připravený proškoleným energetickým poradcem. U komplexní rekonstrukce se dokládá energetická náročnost domu před provedením prací a předpokládaný stav po jejich dokončení. Pokud fond potvrdí, že projekt splňuje technické podmínky programu, může se žadatel obrátit na zapojenou banku nebo stavební spořitelnu. Ty mají bezúročné úvěry začít nabízet během září 2026. Banka ale bude stejně jako u běžné půjčky ověřovat, zda je domácnost schopná úvěr splácet. Schválení projektu fondem proto ještě není zárukou, že žadatel peníze skutečně dostane.
Na rodinný dům až dva miliony korun
Majitelé rodinných domů mohou na dílčí renovaci čerpat bezúročný úvěr až 750 tisíc korun. U komplexní rekonstrukce může částka dosáhnout dvou milionů korun. Doba splatnosti se má podle typu nemovitosti a rozsahu projektu pohybovat od deseti do pětadvaceti let. Podporovaná opatření zahrnují zateplení, výměnu oken a vchodových dveří, výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku s akumulací, řízené větrání s rekuperací nebo úsporný ohřev vody. Program počítá také se zelenými střechami a systémy na hospodaření se srážkovou a odpadní vodou. O podporu mohou žádat rovněž společenství vlastníků a bytová družstva. U bytových domů dosahuje bezúročné financování až 250 tisíc korun na byt při dílčí renovaci a až 750 tisíc korun na byt při komplexní opravě. Konečná výše se vždy odvíjí od uznatelných nákladů a parametrů konkrétního projektu.
Přímé dotace zůstaly pro zranitelné domácnosti
Klasická dotační pomoc pokračuje v programu Nová zelená úsporám Light. Je určena domácnostem ohroženým energetickou chudobou, zejména lidem s nízkými příjmy, některým seniorům nebo invalidním důchodcům. Splnění podmínek pomáhají bezplatně ověřit energetičtí poradci programu. Zranitelná domácnost může získat zálohovou dotaci až 400 tisíc korun. Na zateplení, výměnu oken a dveří nebo venkovní stínění lze čerpat až 250 tisíc korun. Dalších 150 tisíc může připadnout na výměnu zdroje tepla, solární ohřev vody nebo malou fotovoltaickou elektrárnu. Peníze se vyplácejí předem, aby lidé nemuseli celou rekonstrukci nejprve hradit z vlastních úspor.
Pozor na rozdíl mezi schválením podpory a úvěru
Zájemce o renovaci by měl jako první vyhledat oficiálního energetického poradce a ověřit, do které části programu spadá. Důležité je také nespoléhat pouze na dodavatelskou firmu. Státní fond doporučuje kontrolovat vlastní účet v elektronickém systému i tehdy, když majitel vyřizováním žádosti pověří někoho jiného. Žádosti lze podle zveřejněných podmínek podávat do 31. října 2029, nejdéle však do vyčerpání dostupných peněz. Čekat několik let se proto nemusí vyplatit. Současně ale není rozumné podepisovat nevýhodný úvěr nebo objednávat rozsáhlé práce pouze na základě předpokladu, že státní podporu domácnost určitě získá. Zdroje: Nová zelená úsporám