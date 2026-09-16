V září přijde teplotní výkyv, který Česko nezažilo už roky. Meteorologové zveřejnili přesné datum

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Po nedávném přechodu studené fronty, která na řadě míst srazila rtuť teploměru o více než deset stupňů, to už vypadalo na definitivní konec příjemných dnů. Mnoho lidí automaticky přepnulo do podzimního režimu a začalo pomalu vytahovat teplejší oblečení. Meteorologové však upravili své výpočty a pro všechny, kterým se ještě nechce loučit se sluncem, mají velmi příznivou zprávu.
Středa jako vrchol týdne: až 26 °C ve stínu
Příjemné počasí panuje od pondělí do středy, přičemž úterý již přineslo velmi vlídnou atmosféru. Středa 18. září 2024 má být jednoznačným vrcholem celého týdne – denní maxima se vyšplhají na 22 až 26 °C. Některé prognostické modely dokonce naznačují, že by lokálně mohlo být ještě o stupeň či dva tepleji.
Například pro Prahu meteorologické modely kalkulují s odpolední pocitovou teplotou dosahující až 28 °C, což odpovídá parametrům regulérního letního odpoledne. Odpoledne sice mohou lokálně narušit ojedinělé přeháňky nebo bouřky, nicméně na většině území převládne slunečný ráz počasí.
Ideální podmínky pro venkovní aktivity – ale pozor na ranní mlhy
Tato teplá vlna nabízí ideální prostor pro venkovní plány, které už mnozí odepsali. Středa je perfektní příležitostí vyrazit na kolo, naplánovat delší pěší výlet nebo uspořádat posezení u zahradního grilu.
Je však potřeba počítat s tím, že kontrast mezi studenými rány a teplými odpoledny vytváří ideální podmínky pro lokální ranní mlhy. Řidiči by proto měli být v časných ranních hodinách ostražití, zejména v údolích a v blízkosti vodních ploch, kde může být viditelnost přechodně výrazně snížena. Během dopoledne se však mlhy rychle rozpustí a uvolní prostor slunci.
Od čtvrtka pozvolné ochlazování
Od čtvrtka se charakter počasí začne opět měnit a odstartuje pozvolné ochlazování. Čtvrteční maxima se ještě udrží kolem 23 °C, ale pátek i nadcházející víkend přinesou ustálení teplot okolo 20 °C. Přibude proměnlivé oblačnosti a zvýší se pravděpodobnost občasných lokálních srážek.
- Středa: 22-26 °C, převážně slunečno
- Čtvrtek: kolem 23 °C, začátek ochlazování
- Pátek a víkend: okolo 20 °C, proměnlivá oblačnost
- Konec září: postupný pokles k 18 °C
Co říká dlouhodobý výhled
Dlouhodobý měsíční výhled ČHMÚ přesto nevyznívá nijak nevlídně. Meteorologové naznačují, že jak zbývající část září, tak i počátek října se ponesou v mírně nadprůměrných teplotách. Přechod k podzimu tak bude plynulý, nikoli skokový.
Teprve v posledním zářijovém týdnu klesnou denní teploty ke zhruba 18 °C, což už bude definitivní signál pro plnohodnotné podzimní dny. Fakt, že se takto teplé periody objevují v pozdním září stále častěji, zapadá do dlouhodobějšího trendu, který odborníci dávají do souvislosti s probíhající klimatickou změnou. Kdo má rád teplo, měl by aktuální dny využít na maximum – další podobná vlna přijde nejdříve za několik měsíců.
Zdroje článku: ČHMÚ, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský