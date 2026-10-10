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V zámoří vyhořel. Nyní se hokejový útočník Myšák stává hvězdou ve Švédsku

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Sedm gólů v sedmi zápasech švédské SHL. Jan Myšák, kterého čtyři roky farmářského hokeje v Americe nepustily do NHL, střílí ve Švédsku tempem gólu na zápas.
V zámoří vyhořel. Nyní se hokejový útočník Myšák stává hvězdou ve Švédsku

V zámoří vyhořel. Nyní se hokejový útočník Myšák stává hvězdou ve Švédsku

Zdroj: USA Hockey
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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