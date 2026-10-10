V zámoří vyhořel. Nyní se hokejový útočník Myšák stává hvězdou ve Švédsku

8. října 2026 vstřelil český útočník všechny tři branky HV71 v duelu proti Rögle. Hattrick. Jenže jeho tým prohrál 3:4 a prodloužil sérii porážek na čtyři v řadě. Přesně tady se láme Myšákův příběh: individuální exploze v dresu klubu, který zatím nedokáže její energii přetavit v body do tabulky. A přesně proto stojí za to sledovat, co se v Jönköpingu děje.
Z draftu do farmářské smyčky
Montreal si Myšáka vybral v roce 2020 jako 48. hráče draftu. Litvínovský odchovanec zamířil do zámoří s vizitkou šikovného centra, jenže cesta z farmy nahoru se nikdy neotevřela. Za Laval odehrál 110 zápasů a nasbíral 31 bodů, čísla, která v organizaci plné prospektů nevyvolávají tlak na povolání do prvního týmu.
V březnu 2024 přišel trejd do Anaheimu. Ducks mu o rok později, v červenci 2025, nabídli roční obousměrnou smlouvu. Signál zájmu, ne důvěry. V San Diegu pak odehrál sezonu 2025/26 s bilancí 10 gólů a 13 asistencí v 56 zápasech (0,41 bodu na zápas). Pokles oproti předchozímu ročníku (42 bodů v 68 utkáních, tedy 0,62 bodu na zápas). Místo vzestupné křivky přišlo zploštění. Žádná pozvánka do NHL.
Spoluhráč Saša Pastujov ho v pozápasovém komentáři San Diego Gulls nazval „švýcarským nožem“, univerzálem pro více rolí, ne čistým střelcem. Jenže právě univerzálnost bez výrazné ofenzivní dominance je v AHL past. Dost dobrý na to, aby zůstal v systému. Nedost výrazný na to, aby se probil výš.
16. červen a nový začátek
HV71 oznámilo podpis Myšáka 16. června 2026. Dvouletá smlouva do konce sezony 2027/28. Klub ve zprávě zmínil 248 zápasů a 97 bodů v AHL, přímé pojetí hry, nájezdy do slotu a vysoké hokejové IQ.
Nebyl jediný Čech, který touto cestou prošel. O rok dříve, v květnu 2025, podepsal HV71 Lukáše Rouska po 17 zápasech v NHL a 212 v AHL. Dva čeští útočníci se severoamerickou zkušeností ve stejné kabině. Klub před zápasem s Rögle otevřeně mluvil o chemii útočné řady Rousek–Myšák–Ang. Společný jazyk, podobná kariérní zkušenost, sdílená motivace něco dokázat v novém prostředí.
Čísla, která mluví jasně
Srovnání Myšákovy produkce napříč sezonami ukazuje, jak dramatický je jeho švédský start:
Sezona Liga Zápasy Góly Body Góly/zápas Body/zápas 2023/24 (do trejdu) AHL 48 13 20 0,27 0,42 2024/25 AHL 68 18 42 0,26 0,62 2025/26 AHL 56 10 23 0,18 0,41 2026/27 (7 zápasů) SHL 7 7 7 1,00 1,00
I nejlepší zámořská sezona byla v gólové frekvenci čtyřikrát slabší než jeho současný start ve Švédsku. Samozřejmě, sedm zápasů je maličký vzorek. Tempo se ustálí. Ale i kdyby klesl na polovinu, pořád by překonával cokoliv, co předváděl v Americe.
Po hattricku proti Rögle patřil Myšák mezi nejlepší střelce celé SHL. Není to jen o talentu, který se najednou objevil. Je to o roli. V AHL byl jedním z mnoha. V HV71 je tím, kdo má puk na hokejce v klíčových momentech.
Hvězda v potápějícím se týmu
Tady příběh získává trpkou příchuť. HV71 po pěti kolech drželo jen 5 bodů s bilancí 2-1-2. Po šesti zápasech stále čekalo na první tříbodovou výhru sezony. A po duelu s Rögle (tom samém, kde Myšák dal hattrick) přišla čtvrtá porážka v řadě. Tým se pohybuje v dolní části tabulky.
Myšák proti Rögle vstřelil všechny tři góly svého týmu. Bez něj by HV71 odešlo s nulou na kontě. To je míra závislosti, která je pro jednotlivce lichotivá, ale pro tým varovná. Pokud se kolem Myšáka nezvedne zbytek sestavy, riskuje klub, že promrhá nejproduktivnější období svého nejlepšího střelce.
Co bude dál
Myšákovi je dvacet tři let, smlouvu má do roku 2028 a žádná přímá vazba na klub NHL už neexistuje. Silný start v SHL mu ale zvedá tržní hodnotu a vrací ho do skautského oběhu. Pod novým trenérem české reprezentace
Zdeňkem Motákem je produktivní centr v top evropské lize přesně profil, který se sleduje pro širší nominace.
SHL není NHL. Ale pro hráče, kterého systém severoamerického farmaření držel čtyři roky v šedé zóně mezi „užitečný“ a „nedostatečný“, může být právě změna kontextu tím, co odemkne skutečný potenciál. Sedm gólů v sedmi zápasech je zatím jen úvodní salva. Jestli z ní Myšák dokáže vytěžit celou sezonu, jeho příběh přestane být o tom, kde selhal, a začne být o tom, kde konečně dostal prostor.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek