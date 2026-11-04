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V zámeckých komnatách bylo panstvo, školka i pravidelné zabíjačky

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Nejsevernější pražská městská část Čakovice, Miškovice, Třeboradice na svém území nemá jen známý čakovický zámek. Málokdo ví, že zámek stojí i v Miškovicích. Dnes…
Miškovický zámek

Miškovický zámek

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:04

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