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V zahraničí ruší samoobslužné pokladny a vrací prodavačky. V Česku jdou opačným směrem a sází na AI

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Britský řetězec odstranil samoobslužné pokladny z 25 prodejen. Americký Dollar General je stáhl z 12 tisíc obchodů. V Česku se naopak rozšiřují.
Samoobslužná kasa, obchod

Samoobslužná kasa, obchod

Zdroj: Wolfmann / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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