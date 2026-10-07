V zahraničí je běžná, Češi by ji chtěli také. Balkonová fotovoltaika není ekonomická a při blackoutu vás nezachrání

Na první pohled to vypadá jednoduše: koupíte panel, připojíte ho do zásuvky, slunce vyrábí elektřinu a účet za energie klesá. Přesně takhle jednoduché to ale není ani v Německu a Rakousku, přestože tam mají pro malé balkonové elektrárny výrazně jednodušší pravidla než v Česku. V Německu například od května 2024 odpadla povinnost hlásit zařízení přímo distributorovi, stále ho ale musíte zaregistrovat v centrálním registru. Rakousko zase u zařízení do 800 W nevyžaduje souhlas distributora, ale pouze oznámení nejméně dva týdny před uvedením do provozu.
V Česku je situace složitější. Zjednodušené připojení mikrozdroje je možné, ale je podmíněné mimo jiné bezpřetokovým provozem a splněním technických podmínek distributora. Požadavky se navíc liší podle distribuční společnosti a konkrétního výkonu zařízení. A pokud vypadne síť, běžná balkonová elektrárna se kvůli ochraně proti ostrovnímu provozu odpojí a sama o sobě vám žádnou zálohu neposkytne. Mezi „chci“ a „vyplatí se“ tak leží několik technických a ekonomických otázek, které je dobré vyřešit ještě před nákupem.
Německo a Rakousko: jednodušší připojení, ne jen zapoj a oznam
V Německu platí pro takzvaná Steckersolargeräte zjednodušená pravidla do 2 000 W instalovaného výkonu panelů a 800 VA výkonu měniče. Od května 2024 už zařízení v těchto limitech při splnění dalších podmínek není nutné samostatně hlásit provozovateli distribuční sítě. Stále ale musí být zaregistrováno v registru Marktstammdatenregister. Přebytečná elektřina může být dodávána do sítě bez nároku na výkupní odměnu v rámci režimu „unentgeltliche Abnahme“.
Nejde o okrajový experiment. Bundesnetzagentur uvedla, že jen v roce 2023 bylo v německém registru nově evidováno přibližně 300 000 balkonových elektráren.
Rakousko má podobně jednoduchý režim pro malé výrobny do 800 W. Není potřeba souhlas distributora, zařízení ale musí být distributorovi oznámeno nejméně dva týdny před uvedením do provozu. Od září 2024 se navíc zjednodušila pravidla pro instalaci balkonových elektráren v bytových domech: pokud jsou ostatní spoluvlastníci předem informováni a do dvou měsíců nevznesou námitku, jejich souhlas se za stanovených podmínek považuje za udělený.
Česko: bezpřetokový režim a tři různí distributoři
Český právní rámec zjednodušené připojení mikrozdroje zná. Neznamená to ale automaticky, že lze libovolnou „zásuvkovou balkonovku“ koupit v e-shopu, zapojit do zásuvky a bez dalšího začít provozovat. Zjednodušený režim je určen pro mikrozdroje bez dodávky elektřiny do distribuční soustavy a vyžaduje splnění konkrétních technických podmínek a uzavření příslušného smluvního vztahu s distributorem.
Podmínky se navíc liší podle distributora:
ČEZ Distribuce u zjednodušeného připojení mikrozdroje uvádí jako povinné přílohy revizní zprávu odběrného místa a projektovou dokumentaci skutečného provedení mikrozdroje. Zároveň ale platí, že některé požadavky se liší podle výkonu a konkrétního technického řešení. PREdistribuce u zjednodušeného připojení požaduje nulový rezervovaný výkon a technické řešení, které zamezí dodávce elektřiny do sítě. U mikrozdrojů do 800 W nepožaduje měření impedance proudové smyčky. Po realizaci ale stále počítá s revizní zprávou a další dokumentací. EG.D má vlastní připojovací podmínky a postup se může lišit podle výkonu a typu výrobny. Proto je před nákupem vhodné ověřit aktuální požadavky přímo u distributora.
Důležité tedy není jen to, kolik wattů má panel, ale také jaký má měnič výkon, jak je řezené omezení přetoků a ke které distribuční síti je odběrné místo připojeno. V každém případě platí: „koupím v e-shopu a strčím do zásuvky“ není v českém prostředí kompletní návod.
Kolik ušetříte, a kolik ne
Zájem v retailu je prokazatelný. Lidl nabízí startovací sadu TRONIC TSBK 400 A1 s výkonem 360 Wp a 400W měničem za 8 299 Kč, s poznámkou o omezeném množství kvůli vysokému zájmu. TIPA prodává
bezpřetokovou sadu 800 W se smart meterem za 11 990 Kč, tedy řešení přímo navržené pro české distribuční podmínky.
Ekonomika ale závisí hlavně na třech proměnných: orientaci balkonu, podílu vlastní spotřeby a celkových nákladech na legální uvedení do provozu. Náš redakční model při ceně elektřiny 6 Kč/kWh vychází takto:
Scénář Roční úspora Návratnost (jen hardware) TIPA 800 W, jih, 60 % vlastní spotřeba cca 3 000 Kč ~4 roky TIPA 800 W, svislé zábradlí, 40 % spotřeba cca 1 200–1 800 Kč 7–10 let Lidl 400 W, jih, 60 % vlastní spotřeba cca 1 500 Kč ~5,5 roku Lidl 400 W, sever/stín, nízká spotřeba cca 350–600 Kč 14–25+ let
Jde o orientační model, nikoli o garantovanou návratnost. Skutečná výroba závisí na orientaci a sklonu panelu, zastínění, počasí, roční době i konkrétní spotřebě domácnosti. Po započtení revize, případné práce elektrikáře a dalších nákladů na připojení se návratnost u každého scénáře prodlužuje.
V nejhorším případě – zastíněný balkon, prázdný byt přes den a nízká vlastní spotřeba – tak může návratnost přesáhnout 20 let. Balkonová fotovoltaika tedy „není ekonomická“ ne jako absolutní verdikt, ale jako varování pro každého, kdo si před nákupem nespočítá, kolik vyrobené elektřiny skutečně spotřebuje.
Blackout: proč vás panel nezachrání
Tady je fyzika nekompromisní. Běžný balkonový mikroinvertor obsahuje ochranu proti ostrovnímu provozu, takzvaný anti-islanding. Jakmile vypadne síť, měnič se odpojí, aby nemohl dodávat elektřinu do části sítě, která má být bez napětí. TIPA to u svého 800W mikroinvertoru uvádí explicitně. U běžného mikrozdroje tedy při výpadku sítě elektřinu z panelu v domácnosti jednoduše nevyužijete.
Obejít to „jen kabelem navíc“ nejde. Pro skutečnou zálohu při výpadku potřebujete jinou architekturu: měnič schopný ostrovního nebo zálohovaného provozu, bateriové úložiště a oddělený zálohovaný okruh. To už je technicky i cenově výrazně jiné řešení než malá balkonová elektrárna.
Kdy balkonovka v Česku smysl dává
Smysl dává tam, kde se potkají tři věci najednou: slušná orientace balkonu, ideálně na jih až jihozápad, stabilní denní odběr v bytě alespoň v řádu desítek až nižších stovek wattů a sada s řízeným bezpřetokovým provozem přes smart meter. Typický případ je domácnost s home office, ledničkou a routerem běžícími celý den. Naopak slabý případ představuje severní balkon, prázdný byt od rána do večera a levný set bez řízení přetoků.
Česká balkonovka dnes z trojice slibů – levnější účet, snadné připojení a záloha při výpadku – spolehlivě plní především ten první, a i ten jen za příznivých podmínek. Připojení sice není nemožné ani mimo Německo či Rakousko, ale český systém vyžaduje více technických kroků a komunikace s distributorem. Balkonová fotovoltaika tak zatím zůstává spíš způsobem, jak za vhodných podmínek snížit vlastní spotřebu ze sítě, než revolucí na parapetu.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík