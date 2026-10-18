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V útrobách velryby, tanku či prokletého výtahu. Nejlepší klaustrofobické filmy pro největší plátna

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Opravdový pech budete mít možná až tehdy, pokud se vám přihodí některý z následujících incidentů, které aktivizují koncepty těch nejlepších klaustrofobických děl kinematografie. Jelikož tuzemské diváky v kinech zrovna spolklo survival drama Velrybí pád (Whalefall), v němž Austin Abrams z Residenta Evilu prožívá další den blbec, ohlédnutí za dalšími filmy pracujícími s tísní uzavřených prostorů je z hlediska inspirace jedině užitečné.
V útrobách velryby, tanku či prokletého výtahu. Nejlepší klaustrofobické filmy pro největší plátna

V útrobách velryby, tanku či prokletého výtahu. Nejlepší klaustrofobické filmy pro největší plátna

Doba čtení 16 min

Článek byl publikován 18.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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