V útrobách velryby, tanku či prokletého výtahu. Nejlepší klaustrofobické filmy pro největší plátna

Opravdový pech budete mít možná až tehdy, pokud se vám přihodí některý z následujících incidentů, které aktivizují koncepty těch nejlepších klaustrofobických děl kinematografie. Jelikož tuzemské diváky v kinech zrovna spolklo survival drama Velrybí pád (Whalefall), v němž Austin Abrams z Residenta Evilu prožívá další den blbec, ohlédnutí za dalšími filmy pracujícími s tísní uzavřených prostorů je z hlediska inspirace jedině užitečné.
Hrdina Velrybího pádu je nesymbolickým názvem filmu odsouzen k uvěznění v útrobách obřího mořského živočicha a na vyproštění má kvůli docházejícímu kyslíku pouhou hodinu. Austin Abrams tak část strhujícího filmu Briana Duffielda (Nikdo tě nezachrání) stráví vzpomínkami na přísného otce (Josh Brolin), jehož životní rady mohou v nepředstavitelné situaci přijít vhod. Jedná se o extrémní a v kinech víceméně bezprecedentní zhmotnění klaustrofobie, kdy prostorovou tíseň přirozeně přiživuje ještě vědomí toho, že vás právě pozřel (byť nechtěně) živý organismus. Naposledy jsme něco podobného viděli možná tak v Hledá se Nemo, tam to ale byl pro rybí hrdiny nakonec o poznání přínosnější zážitek.
Nemusíte přitom chronickým strachem z uzavřených prostor přímo trpět (a filmové postavy také ne), abyste se zapotili u Velrybího pádu nebo u následujících čtrnácti filmů, které s klaustrofobií do různé míry zacházejí. Ať už jde vyloženě o přežití jednotlivce v bezvýchodné pasti, o zoufalé útočiště, nebo o ponorkovou nemoc plynoucí z nedostatku fyzické, a tedy i duševní volnosti, tyto filmy se nedoporučují sledovat, pokud se vám zrovna v životě nedostává čerstvého vzduchu. Seřazené jsou dle data premiéry od nejnovějšího.
Říká se, že ty nejlepší příběhy píše sám život. V případě thajského fotbalového týmu, který stoupající voda při monzunových deštích zahnala i s trenérem do hloubi jeskynního labyrintu, lze mluvit spíše o tom nejděsivějším životním scénáři, pochopitelně hodném velkého filmového zpracování. Pokud náhodou nevíte, jak to s mladíky zahnanými do kouta nezkrotným zemským živlem dopadlo, Třináct životů v režii Rona Howarda pro vás bude na Prime Video infarktovým zážitkem. Přestože v hlavních rolích jsou elitní potápěči (fantasticky ztvárnění Viggem Mortensenem, Colinem Farrellem či Joelem Edgertonem), kteří se beze strachu pohybují těmi nejužšími, zcela zatopenými a temnými průchody, strach napojený na klaustrofobii a především oněch třináct uvězněných životů dělá s divákem divy.
Může za to jednak vskutku neuvěřitelný příběh, jednak jeho zpola dokumentární uchopení s důrazem na lidskost, která se nakonec vždy noří do temných hlubin i s neokázalými zachránci, kteří své šance kalkulují s chladnou odtažitostí. Realitě věrný snímek je přitom jednou z nejpůsobivějších oslav hrdinství, schovaného za takřka všední akt pomoci bližnímu v nouzi. Během potápěčských sekvencí, pořizovaných autentickým stylem ve věrohodně zkonstruovaném studiovém akváriu, si samým strachem o postavy na jejich „nesplnitelné“ misi okoušete nehty a zapomenete lokat životadárný kyslík. A když už jsme u něj…
Bez kyslíku bychom dlouho nevydrželi (rekordní doba bez nádechu je aktuálně 29 minut, což je už nadlidský výkon) a ve filmovém Kyslíku od Netflixu se z něj stává opravdu ta nejcennější komodita na světě. Francouzský režisér Alexandre Aja, který natočil mimo jiné intenzivní Hory mají oči či krokodýlí Kořist, zavřel Mélanii Laurent do kryogenního modulu, z něhož se žena bez vzpomínek na vlastní identitu zoufale snaží dostat ven. K dispozici má jen hlas umělé inteligence, několik útržků paměti a zásobu kyslíku, která se neúprosně tenčí. Zatímco Třináct životů těží z reálného nebezpečí a fyzické náročnosti záchranné akce, Kyslík sází na čistý žánrový high concept: co všechno lze vytěžit z jedné herečky, jedné stísněné kapsle a displeje, na němž ubývají procenta životadárného plynu?
Aja přitom nepotřebuje, aby se kolem hrdinky neustále něco dělo. Stačí, když se ozve mechanický zvuk, systém oznámí další komplikaci nebo se z umělé inteligence, která má pomáhat, stane další překážka na cestě k přežití. Klaustrofobii tu nevytváří jen motorická strnulost, ale také informační vakuum: hrdinka neví, kdo je, proč se ocitla v modulu ani zda může věřit tomu jedinému hlasu, který k ní promlouvá. Každá odpověď otevírá další otázky a každé pátrání v minulosti spotřebovává drahocenný kyslík. Mélanie Laurent musí utáhnout většinu filmu prakticky sama, přičemž divák spolu s ní přepočítává minuty a zvažuje, jestli je horší zemřít udušením, nebo zjistit, co se vlastně stalo. Výsledkem je sevřená sci-fi jednohubka, která z nedostatku prostoru dělá výhodu a z obyčejného nádechu napínavější událost, než jakou je leckterá bitva v nekonečném vesmíru.
Madridský bar je v černohumorném thrilleru El bar režiséra Álexe de la Iglesia zpočátku jen obyčejným útočištěm před ruchem velkoměsta, kde se u snídaně potkává nesourodá skupina místních štamgastů a náhodných kolemjdoucích. Když jeden ze zákazníků vyjde na ulici a někdo ho zastřelí, ostatní raději zůstanou uvnitř. Brzy se ukáže, že nejde o jednorázový incident a že každý pokus opustit podnik může skončit smrtí. Zatímco venku číhá neviditelná hrozba, uvnitř houstne atmosféra podezírání, paniky a konspiračních teorií. De la Iglesia uzavírá své postavy do stísněného prostoru, kde strach rychle odbourává společenské zábrany a z běžných lidí vytahuje jejich méně lichotivé stránky. Klaustrofobní thriller připomínající Kingovu Mlhu tak vedle napětí těží i z černého humoru a nepříjemně výmluvného portrétu společnosti, která se pod tlakem raději obrátí proti sobě navzájem, než aby si zachovala chladnou hlavu.
Výtah je pro klaustrofobiky tak trochu jízdou do pekel, což ostatně vystihuje koncept pozapomenutého hororu Ďábel. Pětice cizinců uvízne mezi patry kancelářského mrakodrapu ve Filadelfii a zpočátku se zdá, že půjde jen o nepříjemnou technickou závadu. Jenže pokaždé, když zhasnou světla, se stane něco nevysvětlitelného a někdo z „pasažérů“ zemře. Zatímco ochranka sleduje dění na kamerách a přivolaný detektiv se snaží zjistit, kdo je kdo, podezření postupně padá na všechny uvězněné. Jeden z nich totiž možná není člověk, ale samotný ďábel.
Režisér John Erick Dowdle (Karanténa) staví na jednoduchém, ale účinném principu: ze stísněné kabiny není úniku a každé další zhasnutí vynáší nový rozsudek smrti. Klaustrofobii navíc přiživuje detektivní hádanka, v níž se démonická hrozba mísí s lidskými proviněními. Námět i produkční dohled měl na starosti M. Night Shyamalan, který film pojal jako první díl plánované série Night Chronicles – hororových příběhů, jež sám vymyslí, ale režii svěří jiným filmařům. Přestože Ďábel byl při skromném rozpočtu komerčním úspěchem, plánovaná série se nakonec nerozjela. Druhý díl, nadpřirozený thriller Reincarnate o porotě, kterou při rozhodování o vraždě začne ovlivňovat nevysvětlitelná síla, se nikdy nedostal před kamery. Třetí příběh měl navazovat na svět Vyvoleného, jehož motivy Shyamalan nakonec rozvinul ve filmech Rozpolcený a Skleněný.
Španělský koprodukční thriller Pohřben zaživa režiséra Rodriga Cortése patří k vůbec nejradikálnějším filmovým variacím na strach z uzavřených prostor. Ryan Reynolds v něm hraje amerického řidiče kamionu Paula Conroye, který se po přepadení v Iráku probudí v dřevěné rakvi pohřbené pod zemí. K dispozici má pouze zapalovač, mobilní telefon a rychle ubývající zásobu kyslíku. A jelikož postrádá trénink Nevěsty z Kill Bill, zoufale se snaží dovolat únoscům, záchranářům i lidem, kteří by mu mohli pomoci.
Čas se ale krátí a Cortés diváka téměř po celých 95 minut nepustí z rakve na světlo: svět nad zemí evidujeme jen prostřednictvím hlasů na druhém konci telefonu, jejichž reakce oscilují mezi bezmocí, byrokratickou lhostejností a nepochopením. Právě v tom se film asi nejvíc podobá Velrybímu pádu – hrdina musí bojovat nejen s fyzickým omezením a ubývajícím vzduchem, ale také s panikou a vědomím, že záchrana nemusí přijít včas. Zatímco Brian Duffield zasazuje svou noční můru do živého organismu, Cortés ji sevřel do prosté dřevěné bedny a dokázal, že k pořádnému thrilleru někdy stačí jediný herec, telefon a víko, které nejde otevřít. A k tomu tedy i pár nepěkných zvířecích překvapení, která napomáhají inscenaci těch vůbec nejkomornějších akčních scén v dějinách kinematografie.
Uvíznout v nějaké šlamastice lze poměrně snadno, ale reálný osud horolezce Arona Ralstona je už velmi potměšilým „vyšším“ zásahem. Slavný Danny Boyle (Trainspotting) zfilmoval 127 hodin podle autobiografie Between a Rock and a Hard Place, v níž se Ralston vrací k sólové túře odlehlým kaňonem v Utahu. Tehdy daleko od civilizace uvízl pod obrovským balvanem, který mu přiskřípl pravou ruku ke stěně skalní průrvy. Bez možnosti přivolat pomoc, s minimální zásobou jídla a vody a s výhledem na pomalou smrt začíná odpočítávat hodiny, během nichž se snaží balvan uvolnit. Postupně nicméně dochází k závěru, že jedinou cestou ven je amputace vlastní ruky.
James Franco
podává strhující výkon v roli muže, jehož sebejistotu postupně střídají vyčerpání, halucinace a vzpomínky na lidi, které možná už nikdy neuvidí. Boyle přitom klaustrofobní situaci neomezuje na statické bědování: pomocí dynamického střihu, subjektivních představ a útržků vzpomínek vytváří z úzké skalní pasti překvapivě živý filmový prostor. Vrcholná scéna amputace pak patří k nejdrastičtějším okamžikům moderního mainstreamového filmu – a zároveň k triumfu lidské vůle, která člověka přinutí udělat i to, co by za normálních okolností považoval za nepředstavitelné.
Izraelský režisér Samuel Maoz ve svém celovečerním debutu Libanon stlačil válečné drama téměř výhradně do útrob tanku, s nímž čtveřice mladých izraelských vojáků proniká během první libanonské války v roce 1982 do nepřátelského území. Posádka dostává rozkazy, kterým často nerozumí, v troskách města se snaží rozeznat civilisty od ozbrojenců a pod tlakem musí rozhodovat, kdy vystřelit – aniž by si mohla být jistá, na koho vlastně míří. Vnější svět přitom sledujeme především přes zaměřovač kanónu, jehož úzký výhled proměňuje každou nejasnou siluetu v potenciální hrozbu. Uvnitř se mezitím hromadí pot, špína, pachy a strach, zatímco hluk motoru a kovové skřípání věže postupně vytlačují poslední zbytky jistoty.
Maoz, který sám jako mladý voják sloužil v tanku během téhož konfliktu, neoslavuje bojovou mašinu ani její posádku; ukazuje válku jako chaotickou, morálně nejednoznačnou zkušenost, v níž se i obyčejná poslušnost může změnit v nevratné selhání. Není náhodou, že snímek bývá přirovnáván k ponorkovému dramatu Ponorka: místo hrdinského výhledu na bojiště nabízí pohled z plechového žaláře, v němž jsou vojáci současně lovci i vyděšenými kořistmi. Film si z benátského festivalu v roce 2009 odvezl Zlatého lva, přesto zůstává mimo okruh válečných dramat, o nichž se mluví nejčastěji – téhož roku ho zastínilo například výbušné oscarové drama Smrt čeká všude.
Režisér Neil Marshall v kultovním Pádu do tmy dokázal, že k vyvolání panického strachu vlastně není zapotřebí žádný nadpřirozený nesmysl – z principu stačí úzká skalní štěrbina, tma a vědomí, že nad vámi leží tuny kamene. Šestice kamarádek vyráží na průzkum neprobádaného jeskynního systému, jenže po závalu zůstane odříznutá od východu a musí hledat jinou cestu na povrch. V klaustrofobních podzemních chodbách však nečíhá jen vyčerpání, nedostatek světla a narůstající vzájemná nedůvěra, ale také smečka slepých humanoidních predátorů, kteří se v temnotě orientují s děsivou jistotou.
Marshall postupně přepíná mezi survival thrillerem a krvavým monstermovie, přičemž skutečnou hrůzu neodkládá pouze do příštího útoku: ženy svádějí boj i s vlastními traumaty, vinou a tajemstvími, která si přinesly na výpravu. Právě v tom dílo překračuje rámec poctivého béčkového nářezu. Extrémní situace z postav strhává společenské masky a ukazuje, jak tenká je hranice mezi pudem sebezáchovy a bezohledností. A když se konečně objeví cesta ven, zůstává otázka, zda je možné uniknout také z temnoty vlastní mysli.
Staré dobré telefonní budky, z nichž filmové postavy tak často anonymně komunikovaly se světem v různých krizových situacích, jsou už nenávratně minulostí. Po zkušenosti s nestárnoucím thrillerem Joela Schumachera (8 mm) vám to ovšem líto nepřijde. Arogantní mediální poradce Stu Shepard (Colin Farrell) do takové budky zaleze, aby v soukromí zavolal milence, jenže vzápětí zazvoní telefon a neznámý hlas na druhém konci mu oznámí, že pokud zavěsí nebo se pokusí odejít, odstřelovač ho zabije. Během několika minut se z obyčejného kolemjdoucího stává středobod policejního zásahu i mediálního cirkusu, zatímco věznitel s hlasem Kiefera Sutherlanda zůstává neviditelný a ovládá dění z bezpečné vzdálenosti.
Schumacher ve výborné formě tak klaustrofobii obrací naruby: Stu není zavřený v temnotě, ale vystavený pohledům davu, kamerám a policistům, kteří mu nedokážou pomoci, aniž by ho vystavili smrtelnému nebezpečí. Režisér v rozhovoru upozornil, že právě veřejné prostranství činí situaci ještě děsivější než osamělý dům či les – hrozba totiž může udeřit kdekoli a kdykoli, dokonce i tam, kde je kolem postmoderního člověka plno lidí. Farrell navíc natáčení popisoval jako vyčerpávající zkoušku nervů: film vznikal pouhých dvanáct dní, z toho zhruba deset strávil herec přímo v budce, kde se v reálném čase hroutí jeho postava i pečlivě budovaná fasáda sebejistého manipulátora. Snímek tak sevřený prostor využívá nejen k napínavé hře kočky s myší, ale také jako veřejné jeviště ponížení, na němž se muž zvyklý ovládat ostatní musí poprvé vzdát kontroly nad vlastním životem.
Není úkryt jako Úkryt. Meg Altman (Jodie Foster) se po rozvodu nastěhuje s dospívající dcerou Sarah (Kristen Stewart) do rozlehlého newyorského domu, jehož největší předností je pancéřovaná místnost s vlastním přívodem vzduchu, zásobami a monitorovacím systémem. Když se dovnitř vloupají tři ozbrojení muži, matka s dcerou se do ní skutečně uchýlí – jenže právě tam se nachází něco, kvůli čemu by vetřelci raději použili dynamit, než aby odešli s prázdnou.
David Fincher
rozehrává napínavou partii, v níž zdánlivé bezpečí komplikuje každý další krok: matka s dcerou jsou sice chráněné před kulkami, ale odříznuté od zbytku domu, zatímco útočníci mají volnost pohybu a mohou využít téměř cokoli, co jim interiér nabízí. Klaustrofobii přitom buduje i samotná architektura filmu. Slavný úvodní, zdánlivě nepřerušený průlet kamery kolem newyorských domů a následně celým několikapatrovým interiérem představuje dějiště jako jeden propojený organismus, z něhož není snadné uniknout ani se v něm bezpečně skrýt.
Režisér Sedm v rozhovoru pro Art of the Title vysvětlil, že chtěl, aby kamera působila jako nehmotná entita, která dokáže proklouznout pod dveřmi či klíčovou dírkou. Divák tak získává vševědoucí výhodu, ale zároveň přichází o pocit bezpečí: kamera se dostane všude a může odhalit i to, co by postavy raději zatajily. Úkryt se tak stává paradoxním prostorem, kde bezpečí závisí na tom, kdo ovládá dveře, elektřinu a přístup k informacím – a kde ani neproniknutelné stěny nedokážou odstranit strach z toho, co se odehrává na druhé straně.
Kultovní kanadský sci-fi horor režiséra Vincenza Nataliho velmi okázale kombinuje klaustrofobii s megalofobií, tedy strachem z obrovských věcí, v tomto případě z nekončícího labyrintu propojených místností ve tvaru kostek. Šestice cizinců se probudí právě v těchto geometricky totožných místnostech propojených průlezy ve všech šesti stěnách, aniž by tušila, kdo ji sem zavřel nebo jak se dostat ven. Některé z místností ukrývají smrtící pasti, jejichž spouštěče se liší, takže každý krok vyžaduje matematické uvažování i nervy ze železa. Jednotlivé krychle působí sterilně a stísněně, ale skutečnou hrůzu vyvolává až představa, že se za jejich dveřmi rozprostírá obří labyrint bez viditelného okraje, jehož logika je sice možná rozluštitelná, jeho účel však zůstává záhadou.
Natali natočil film na jediném proměnlivě nasvíceném dekorovaném setu, který pomocí střihu a změn barev proměňoval ve zdánlivě nekonečnou síť místností. Z úsporného produkčního řešení se tak stala přednost, díky níž se úzkostný pocit neustále prohlubuje a zavrtává se do psychologických aspektů. Kostka předznamenala vlnu hororů založených na smrtících hádankách a neproniknutelných prostorech, včetně série Saw, a její prostorovou logiku později převzala i španělská Díra (El hoyo, 2019) od Netflixu. Ta místo vrstevnatého labyrintu postavila vertikální vězení s patry, která mizí v nedohlednu, ale v obou případech se fyzické sevření napojuje na úvahu o systému, jehož pravidla možná lze pochopit, nikoli však snadno porazit.
James Cameron
si po úspěchu Vetřelců
mohl vybírat a zpětně už všichni dobře rozumíme tomu, proč žánrový koncept creature-feature propojil právě s klaustrofobií ponorkových filmů a tajemstvími z hlubin oceánu. Posádka podmořské těžební plošiny dostane v Propasti za úkol pomoci americkému námořnictvu prozkoumat potopenou jadernou ponorku, jenže během mise narazí na něco, co se vymyká lidskému chápání. Zatímco se kolem nich rozprostírá nekonečná tma a tlak vody by pošimral i bubínek Chucka Norisse
, uvnitř stísněných modulů a potápěčských obleků se každá technická závada rovná osudovému závodu s časem.
Cameron přitom nechtěl vytvořit iluzi podmořského prostředí ve studiu: zhruba čtyřicet procent filmu se skutečně natáčelo pod vodou, v obřích nádržích vybudovaných v nedokončené jaderné elektrárně v Jižní Karolíně. Hlavní nádrž pojala přibližně 28 milionů litrů vody a herci v potápěčských helmách trávili pod hladinou celé hodiny. Autenticita si ovšem vybrala svou daň. Natáčení se protáhlo, herci i štáb byli fyzicky vyčerpaní a Cameronova posedlost dokonalým záběrem vytvořila na place pověstně brutální podmínky.
Režisér sám se při jednom ponoru málem utopil, když mu došel vzduch a bezpečnostní potápěč, který nepochopil, co se děje, mu bránil v rychlém vynoření. Ed Harris i Mary Elizabeth Mastrantonio později popisovali natáčení jako mimořádně traumatickou zkušenost. To vše se otisklo do filmu, v němž stísněnost není jen výsledkem kulis: člověk je uvězněný mezi kovovými stěnami, vlastními technickými omezeními a oceánem, který mu nedovolí zapomenout, jak málo stačí k tomu, aby se z dobrodružství stala katastrofa. A to všechno se víceméně vztahovalo i na samotné natáčení.
Není k ní už co dodávat, ale opomenout legendární Věc by byl cinefilní hřích. John Carpenter proměnil antarktickou výzkumnou stanici v neprodyšně izolovanou past, v níž s vámi největší hrozba pro lidstvo možná sedí u jednoho stolu. Skupina amerických vědců a techniků narazí na mimozemský organismus schopný napodobit jakoukoli živou bytost, a když se ukáže, že může být prakticky k nerozeznání od člověka, jindy relativně útulnou základnou uprostřed ledové pustiny prolézá paranoia. Venku panují mrazivé teploty, nejbližší pomoc je nedosažitelná a útěk by znamenal téměř jistou smrt. Uvnitř se mezitím rozpadá vzájemná důvěra, protože každý zbylý jedinec může být nakažený.
Carpenter buduje klaustrofobii nejen volným pohybem kamery po nepřívětivém koridoru, jímž se ozývá pulzující soundtrack Ennia Morriconeho, ale také vědomím, že z uzavřeného prostoru nelze uniknout, aniž by člověk riskoval otevření Pandořiny skříňky. Legendární scéna krevního testu, v níž se postavy snaží odhalit mimozemšťana podle reakce vzorků krve, je vrcholným ztělesněním tohoto principu. Praktické maskérské a animační efekty navíc dávají organismu odpudivou podobu, která rozbíjí samotnou představu o stabilních hranicích lidského těla. Věc tak spojuje klaustrofobii s paranoiou a kosmickým Lovecraftovým děsem. A současně je to strhující a nečitelná psychologická partie, což asi primárně inspirovalo Quentina Tarantina k westernovému přepisu Osm hrozných.
Ponorka Wolfganga Petersena patří k nejpůsobivějším filmovým zhmotněním klaustrofobie, protože z uzavřeného prostoru nedělá pouhou kulisu, nýbrž hlavního protivníka celé posádky. Němečtí námořníci během druhé světové války tráví týdny uvnitř ocelového trupu, kde se těla tísní v úzkých průchodech, spí na směny a žijí ve stresujícím shluku mechanických ruchů, pachů a vlhkosti. Petersen se s mimořádnou důsledností soustředí na každodenní rutinu, kterou náhle přeruší okamžiky krajního vypětí: při útoku hlubinnými pumami se ponorka otřásá, kovové stěny praskají a posádka může jen čekat, zda konstrukce vydrží tlak oceánu. Nad hlavami mužů se rozprostírají stovky metrů vody a kolem nich krouží neviděný nepřítel. Klaustrofobie tu nevyvěrá pouze z fyzické tísně, ale také z vědomí, že o životě rozhoduje ocelový plášť, který se může každou chvíli proměnit v jejich hrob.
Petersen přitom záměrně nebuduje válečný příběh kolem hrdinských vítězství, nýbrž kolem lidské schopnosti snášet strach, únavu a bezmoc. Dlouhé pasáže monotónního čekání dávají vyniknout každému náznaku nebezpečí, zatímco v kritických chvílích se z posádky stává sevřený organismus, jehož členové jsou na sobě existenčně závislí. Právě v tom tkví další rozměr klaustrofobie: muži nemohou uniknout ani nepříteli, ani stísněnému prostředí, ani jeden druhému. Chronologické natáčení umožnilo hercům působit stále unaveněji a zanedbaněji, jako by je ponorka skutečně pomalu zbavovala sil. Výsledkem je nejen jeden z nejautentičtějších válečných filmů, ale také téměř fyzický zážitek z prostoru, v němž je každý nádech doprovázen obavami, že naděje na vynoření může každou minutou slábnout.
Zdroje: Kinobox, Art of the Title, Los Angeles Time, CBS News