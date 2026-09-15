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V úterý ve 20:00 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vytáhne nejdivočejší akční jízdu, jakou kdy Hollywood stvořil

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Představte si muže, který ztratil všechno. Když mu chladnokrevní zabijáci vezmou i poslední vzpomínku na zesnulou manželku, probudí se v něm spící monstrum. Tento syrový snímek z roku 2014 navždy změnil moderní kinematografii a vrátil na výsluní uvadající hollywoodskou hvězdu.
V úterý ve 20:00 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vytáhne nejdivočejší akční jízdu, jakou kdy Hollywood stvořil

V úterý ve 20:00 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vytáhne nejdivočejší akční jízdu, jakou kdy Hollywood stvořil

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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