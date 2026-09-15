V úterý ve 20:00 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vytáhne nejdivočejší akční jízdu, jakou kdy Hollywood stvořil

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Úterý. Den, kdy se týden teprve rozjíždí a vy potřebujete pořádný adrenalinový kopanec. Co kdyby vám někdo vzal to nejcennější? Ne peníze, ne dům. Ale poslední kousek duše, který vám ještě zbyl. Tohle není jen akční film. Je to viscerální výkřik bolesti zabalený do nejstylovější pomsty, jakou kdy Hollywood natočil.
Temný thriller, kde pod povrchem běžného světa existuje stínová říše nájemných vrahů. Funguje podle vlastních neúprosných zákonů, platí se zlatými mincemi a jméno jednoho muže se tam šeptá s posvátnou hrůzou. Když mu brutální vniknutí do domova vezme poslední naději, rozpoutá se peklo.
Zrod legendy jménem John Wick
Tímto nezastavitelným strojem na zabíjení je John Wick, kterého s naprostou odevzdaností ztvárnil charismatický Keanu Reeves. Snímek z roku 2014 se stal okamžitým fenoménem, přičemž původně se měl jmenovat Scorn (Opovržení). Reeves však v rozhovorech neustále omylem používal název John Wick, až studio Lionsgate kapitulovalo a název změnilo – získalo tak bezplatnou reklamu v hodnotě milionů dolarů.
Wickova manželka Helen zemřela na nevyléčitelnou nemoc. Zanechala mu poslední dar – štěně bígla jménem Daisy, které mu mělo pomoci vyrovnat se se ztrátou. Když do jeho domu vtrhne Iosef Tarasov, arogantní syn ruského mafiánského bosse, ukradne Wickův Ford Mustang z roku 1969 a přitom zabije bezbranné štěně, probudí tím nejnebezpečnějšího zabijáka podsvětí. Wick se vydává na nekompromisní cestu pomsty proti celé ruské mafii.
Vedle Reevese excelují další hvězdy. Ruského bosse Vigga Tarasova si zahrál Michael Nyqvist, jeho syna Iosefa ztvárnil Alfie Allen. V rolích Wickových starých známých z branže září legendární Willem Dafoe jako Marcus a Ian McShane jako Winston, nekompromisní správce hotelu Continental – neutrální půdy pro vrahy.
Slaninový trik a boj o život štěněte
Štěně bígla Daisy, které v reálném životě slyšelo na jméno Andy, se stalo jedním z nejemotivnějších prvků filmu. Aby v úvodní scéně olízlo Reevese v posteli a vzbudilo ho, museli tvůrci namazat hercovu tvář slaninou. Funguje to vždycky.
Přítomnost roztomilého psa však málem ve filmu vůbec nebyla. Studio Lionsgate se ostře stavělo proti scéně, ve které je štěně zabito. Vedení se obávalo hněvu diváků a možného bojkotu celého filmu. Režiséři Chad Stahelski a David Leitch museli o zachování této scény tvrdě bojovat – správně ji vnímali jako nezbytný emocionální motor, který ospravedlňuje Wickovo následné běsnění.
Režie se ujal Chad Stahelski, zkušený kaskadér z Matrixu, přičemž David Leitch se na ní podílel jako spolurežisér. Kvůli pravidlům režisérského cechu DGA však nemohl být uveden v oficiálních titulcích. Scénář z pera Dereka Kolstada vsadil na přímočarost a nekompromisní tempo.
Gun-Fu a čtyři měsíce pekla
Natáčení provázely extrémní nároky na fyzickou přípravu. Reeves musel projít intenzivním čtyřměsíčním výcvikem, který zahrnoval judo, brazilské jiu-jitsu a taktickou střelbu. Vznikl tak unikátní bojový styl kombinující boj zblízka s palnými zbraněmi – „Gun-Fu“. Na rozdíl od tehdejšího trendu roztřesených kamer se tvůrci rozhodli pro široké, přehledné a dlouhé záběry, což kladlo na herce extrémní nároky.
Kolem filmu koluje řada mýtů. Internetem se šíří tvrzení, že Reeves odehrál 100 % všech akčních scén sám. Pravdou je, že zvládl neuvěřitelných 90 % kaskadérských kousků, avšak pro nejnebezpečnější pády z výšek a složité automobilové manévry ho museli zastoupit profesionální kaskadéři. Dalším mýtem je taktické nošení hodinek ciferníkem dovnitř zápěstí jako promyšlený „zabijácký mód“ proti odleskům. Detailní analýza záběrů ukazuje, že Wick nosí hodinky oběma způsoby zcela náhodně.
Finanční triumf a znovuzrození žánru
S rozpočtem pouhých 20 až 30 milionů dolarů dokázal John Wick vygenerovat celosvětové tržby 86 milionů dolarů v kinech – více než čtyřnásobek investice. V porovnání s tehdejšími blockbustery, jako byl Amazing Spider-Man 2 z téhož roku s obřím rozpočtem 200 milionů dolarů, vykazoval John Wick výrazně vyšší procentuální návratnost. Tento úspěch nastartoval gigantickou franšízu, jejíž celkové tržby do roku 2026 přesáhly magickou hranici 1 miliardy dolarů.
Zdroj: youtube.com
Filmový kritik Kamil Fila dokonale vystihuje význam tohoto díla: „Série John Wick započala v roce 2014 jako jakýsi vedlejší, téměř ‚béčkový‘ projekt, kterým chtěl Keanu Reeves pomoct svojí tehdy uvadající kariéře. Zároveň chtěl pomoci svému matrixovskému kaskadérovi Chadu Stahelskimu splnit si režisérský sen. Výsledkem byl film, který vzkřísil nejen padesátníka Reevese, ale také celý žánr akčních stříleček, jež naposledy frčely v 80. a raných 90. letech.“
Jeden z diváků film popsal následovně: „John Wick je perfektně namíchaný koktejl poctivé akce, pomsty a testosteronu. Žádný zběsilý střih, kde nevíte, kdo koho bije, ale přehledná, brutální a neskutečně stylová choreografie. Keanu Reeves si tímhle filmem zajistil nesmrtelnost v akčním žánru.“ Přesně tohle diváci milují – upřímnost, brutalitu a styl.
Nenechte si ujít tento přelomový akční zážitek, který redefinoval moderní kinematografii. Sledujte nekompromisní jízdu plnou pomsty v úterý 15. září ve 20:00 na televizní stanici Nova Cinema. A teď upřímně – co byste udělali vy, kdyby vám někdo vzal to poslední, na čem vám záleželo?
Zdroje článku: youtube.com, csfd.cz, en.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová