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V úterý v 16:05 se nikdo neodlepí od obrazovky: V 16:05 vysílá Nova Cinema nejlepší socialistickou komedii

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Dva smolaři opouštějí věznici s předsevzetím žít poctivě. Svět kolem je ale plný pokušení.
V úterý v 16:05 se nikdo neodlepí od obrazovky: V 16:05 vysílá Nova Cinema nejlepší socialistickou komedii

V úterý v 16:05 se nikdo neodlepí od obrazovky: V 16:05 vysílá Nova Cinema nejlepší socialistickou komedii

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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