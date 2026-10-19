V úterý v 16:05 se nikdo neodlepí od obrazovky: V 16:05 vysílá Nova Cinema nejlepší socialistickou komedii

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Úterý odpoledne umí být zrádné. Pondělní nápor je za vámi, víkend se ještě ztrácí kdesi za horizontem a síly na zbytek týdne se hledají těžko. Právě v takové chvíli přijde vhod poctivá česká satirická komedie se zlodějskou dvojicí, hereckou elitou a hláškami, které se z generace na generaci předávají už desítky let.
Dva muži vyjdou z brány věznice s pevným předsevzetím, že od nynějška budou žít řádně. Jenže svět kolem nich je plný pokušení, vychytralých sousedů a příležitostí, které se tváří příliš lákavě. Poctivost se najednou ukazuje jako to nejtěžší řemeslo.
Každý zdánlivě geniální plán spustí řetězovou reakci absurdních náhod. Hranice mezi zlodějem a obětí se přitom stírá rychleji, než by hrdinové stihli říct slovo „hotovo“. A smích v tomhle příběhu vždycky trochu zaskočí tím, jak povědomě znějí jeho nešvary.
Dva smolaři, jedna chata a kožich plný tajemství
Řeč je o filmu Příště budeme chytřejší, staroušku! z roku 1982. Režisér Petr Schulhoff v něm na 84 minutách stvořil satiru postavenou na nezaměnitelném humoru a herecké sehranosti.
Ústřední dvojici smolařů Vašátka a Makovce ztvárnili Karel Augusta a František Peterka. Po jejich boku září Helena Růžičková v roli Julinky. V dalších výrazných úlohách se objeví Jaroslav Heyduk jako Vobořil, Václav Štekl jako Babánek a Zdeněk Srstka jako Pidloch.
Děj se točí kolem záhadného kožichu a podivných machinací kolem jedné víkendové chaty. Hrdinové zkusí drobný podvod, třeba fiktivní prodej rekreačního objektu. Jenže se ukáže, že jejich okolí je ještě mazanější než oni sami.
Plody své nepoctivé práce tak nakonec ztratí v rukou bezohlednějších sousedů. Z lovců se rázem stává kořist a diváci se mohou jen smát, jak dokonale se vlastní chamtivost obrací proti svému majiteli.
Z natáčení: Neprakta, Bruegel a vinohradská šatna
Na výtvarném pojetí filmu a originálních rekvizitách se podílel legendární kreslíř, karikaturista a ilustrátor Jiří Winter – Neprakta. Jeho rukopis dal snímku osobitý vizuální styl, který se v komediích té doby jen tak nevidí.
Pozornost si zaslouží také epizodní role šatnářky ve Vinohradském divadle. Ztvárnila ji Eva Svobodová, pro kterou bylo toto prostředí doslova druhým domovem. V Divadle na Vinohradech totiž sama působila celých 15 let.
Filmoví fajnšmekři ocení i piknikovou scénu u rybníka, kde si hrdinové odpočinou. Je to komediální pocta slavnému obrazu renesančního mistra Pietera Bruegela staršího z roku 1567 nazvanému Země lenochů (The Land of Cockaigne).
Co o filmu říkají diváci a archiváři
Diváci si film pochvalují dodnes. „František Peterka a Karel Augusta v roli vykutálených podvodníků skvěle perlí a vynikajícím způsobem jim sekunduje Helena Růžičková. Nadčasová poctivá komedie, která odhaluje náš národní nešvar jít z jednoho maléru do druhého, aniž bychom se poučili.“ (… říká jeden z diváků)
Zdroj: youtube.com
Odborníci z Národního filmového archivu připomínají, že šlo o poslední celovečerní titul v režisérské filmografii Petra Schulhoffa. Symbolicky tak uzavřel svou úspěšnou dekádu satirických snímků, které mířily proti společenským nešvarům.
Z prosté anekdoty o podvedených zlodějích vznikla oddechová lidová komedie. Baví napříč generacemi, protože stojí na tvářích, které česká kinematografie miluje.
Pokud potřebujete v úterý odpoledne dobrou náladu, máte ji na dosah. Film Příště budeme chytřejší, staroušku! vysílá v úterý 20. října 2026 od 16:05 do 18:00 TV Nova Cinema. Poučíte se z cizích chyb lépe než Vašátko s Makovcem, nebo vám to taky nevyjde?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná