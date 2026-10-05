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V úterý v 11:30 ožijí ty největší emoce: Prima MAX nasazuje kultovní film plný romantiky s nejkrásnějším hercem světa

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Úterý je den, kdy potřebujete víc než jen kávu – potřebujete příběh, který vás vytrhne z pracovního stereotypu. Máme pro vás snímek s rozpočtem přes 20 milionů dolarů, kde hlavní hvězda vyslovila pouhých 169 slov a málem zemřela vyčerpáním. Kde hororová legenda natáčela svou poslední roli s Parkinsonovou chorobou. A kde každé objetí znamená krvavý šrám. Uhádnete, o jaký kultovní klenot jde?
V úterý v 11:30 ožijí ty největší emoce: Prima MAX nasazuje kultovní film plný romantiky s nejkrásnějším hercem světa

V úterý v 11:30 ožijí ty největší emoce: Prima MAX nasazuje kultovní film plný romantiky s nejkrásnějším hercem světa

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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