V úterý v 11:30 ožijí ty největší emoce: Prima MAX nasazuje kultovní film plný romantiky s nejkrásnějším hercem světa

Obsah článku
Úterní shon na chvíli odložte stranou a nechte se vtáhnout do světa, kde emoce nejsou na obtíž a touha po blízkosti má větší cenu než tisíc prázdných gest. Příběh, který dokáže ukázat bolest i lásku způsobem, na který se jen tak nezapomíná.
Když ostří nahradí objetí
V chátrajícím gotickém sídle na kopci nad pastelovým předměstím přežívá nedokončený mladík. Jeho stvořitel zemřel dříve, než mu stihl darovat lidské ruce. Místo nich má jen chladné, ostré břity nůžek.
Když ho jednoho dne objeví zvědavá podomní prodejkyně kosmetiky a přivede ho do zdánlivě idylického světa upravených trávníků a sousedských drbů, stává se senzací i hrozbou. Dokáže křehká duše uvězněná v nebezpečném těle najít lásku a pochopení?
Nebo ho maloměstská přetvářka a skrytá krutost nakonec zničí? Tento příběh je dokonalou metaforou lidské neschopnosti dotknout se druhého, aniž bychom mu ublížili.
Scenáristka Caroline Thompson k tomu poznamenala, že vyprávění pojednává o neschopnosti se čehokoli dotknout – o pocitu, že cokoliv, čeho se dotkneme, se rozpadne. Režisér přiznal, že toužil po tom, vymyslet příběh, ve kterém by byly nůžky, psí sestřihy a sníh.
Spojit tyto motivy narativem a realizovat obrazy bylo vždy jeho hlavním cílem. Sám toto dílo označil za své nejosobnější, protože vychází z jeho vlastních pocitů osamění a izolace během dospívání na americkém předměstí.
Střihoruký Edward – triumf melancholie nad konvencí
Nyní je čas odhalit toto mistrovské dílo. Tímto nezapomenutelným snímkem je Střihoruký Edward z roku 1990, který režíroval vizionářský Tim Burton. V hlavní roli exceluje Johnny Depp, kterému sekunduje půvabná Winona Ryder.
Tento fantasy romantický snímek s prvky dramatu i komedie se stal okamžitým kultem. Rozpočet filmu v roce 1990 činil přibližně 20 milionů USD. V přepočtu na ceny roku 2026 by tato částka odpovídala zhruba 48 milionům USD.
Snímek celosvětově vydělal přes 86 milionů USD v tehdejších cenách. To z něj učinilo obrovský komerční úspěch na to, že šlo o artově laděnou, melancholickou fantasy. Burton dokázal, že poetická jinakost může oslovit masy.
Kolaps na place a pouhých 169 slov dialogu
Představitel hlavní role Johnny Depp bral svou životní příležitost s naprostou vážností. V celém filmu pronese pouhých 169 slov. Veškeré emoce a vnitřní prožívání postavy musel vyjádřit pouze očima, mimikou a pohyby těla.
Aby dosáhl dokonalého fyzického výrazu, zhubl pro roli o více než 11 kilogramů. Herec navíc odmítl jakékoli chladicí systémy pod svým těsným koženým kostýmem. Během natáčení v horkém floridském podnebí tak utrpěl vážné vyčerpání z horka a přímo na place zkolaboval.
Jeho oddanost roli však vtiskla postavě neopakovatelnou zranitelnost. Depp tehdy ještě nebyl hollywoodskou hvězdou – byl mladým hercem, který riskoval zdraví pro umění. A vyplatilo se mu to.
Snímek byl také posledním filmovým vystoupením legendárního herce. Role Vynálezce byla napsána přímo na tělo hororové legendy Vincenta Price. Šlo o jeho vůbec poslední roli před smrtí v roce 1993.
Kvůli jeho vážnému zdravotnímu stavu, konkrétně rozedmě plic a Parkinsonově chorobě, musely být jeho scény výrazně zkráceny. Přesto jeho krátké vystoupení dodává filmu hlubokou emocionální váhu – jako by sám Price předával štafetu mladší generaci.
Mýtus o Kmotrovi a vyčerpání Winony Ryder
Kolem natáčení koluje také jeden velký mýtus týkající se Winony Ryder. Internetová média masivně šíří zprávu, že herečka odmítla roli Mary Corleone ve filmu Kmotr III, aby mohla natáčet právě tento snímek. Skutečnost je však jiná.
Winona Ryder byla do Kmotra III původně obsazena a do Říma na natáčení skutečně dorazila. Z projektu však musela odstoupit na poslední chvíli kvůli totálnímu fyzickému vyčerpání. To bylo způsobeno tím, že předtím točila bez pauzy filmy Střihoruký Edward a Mořské panny.
Režisér Francis Ford Coppola ji následně narychlo nahradil svou dcerou Sofií Coppolou. Ironií osudu se právě tato náhradní volba stala terčem kritiky, zatímco Ryderino výkon v Burtonově snímku zůstává jedním z jejích nejcitlivějších.
Nesmrtelná poetika s hodnocením 84 % na ČSFD
Film získal na ČSFD impozantní hodnocení 84 %, na IMDb pak 7,9/10. Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Nádherný, smutný a poetický film, který nestárne. Spojení Burtonovy temné fantazie, Deppova minimalistického, ale neuvěřitelně citlivého herectví a geniální hudby Dannyho Elfmana vytváří nezapomenutelnou moderní pohádku o lidské krutosti a jinakosti“.
Snímek byl nominován na Oscara za nejlepší masky a získal cenu BAFTA za nejlepší výpravu. Hudba Dannyho Elfmana se stala ikonickou – její melancholická melodie dodnes provází vánoční atmosféru po celém světě.
Zdroj: youtube.com
Nenechte si ujít tento jedinečný filmový zážitek, který vás přiměje přemýšlet o hranicích lidské tolerance a síle citu. Snímek Střihoruký Edward můžete sledovat v úterý 6. 10. 2026 od 11:30 do 13:40 na televizní stanici Prima MAX.
A teď k vám: Dokázali byste milovat někoho, kdo vás nemůže obejmout, aniž by vás zranil? Napište nám do komentářů.
Zdroje článku: Wikipedie, csfd.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská