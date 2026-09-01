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V Ulici bude svádět zadaného muže, v životě by to neudělala. Mottlová popsala svou novou roli i jasné hranice

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Barbora Mottlová vstoupila do 22. sezony Ulice jako vdaná žena, která rozbije jednu z nejoblíbenějších seriálových dvojic. V soukromí by ale takový scénář nikdy nepřipustila.
V Ulici bude svádět zadaného muže, v životě by to neudělala. Mottlová popsala svou novou roli i jasné hranice

V Ulici bude svádět zadaného muže, v životě by to neudělala. Mottlová popsala svou novou roli i jasné hranice

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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