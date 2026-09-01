V Ulici bude svádět zadaného muže, v životě by to neudělala. Mottlová popsala svou novou roli i jasné hranice

Sandra Středilová alias Kraslice. Tak se jmenuje postava, kterou Mottlová přivedla na obrazovky TV Nova na konci srpna 2026, a která od prvních scén míří přímo do středu vztahové osy Luděk-Vanda. Podle oficiálního popisu Novy jde o čtyřicetiletou, finančně zajištěnou ženu, které v manželství chybí jiskra. Tu hledá v poměru s Luďkem, kterého hraje Vasil Fridrich. Jenže Luděk má Vandu v podání Kristýny Hrušínské a kolem nich malou Esterku. Výbušná směs, kterou tvůrci servírují jako jednu z klíčových linek nové sezony.
Sandra není jednoduchá záporačka
Nova Sandru nestaví jako jednorozměrnou svůdnici. Oficiální profil postavy ji popisuje jako náročnou, ale zároveň milou a ochotnou pomáhat. Právě tahle dvojkolejnost, žena, která se tváří pečlivě a vstřícně, zatímco pod povrchem rozbíjí cizí vztah, dává postavě dramatický tah, jaký čistě záporná šablona nemá.
Sama Mottlová to potvrzuje: „Sandra mi je docela blízká v tom, že je milá, příjemná, obětavá.“ Rozpor mezi herečkou a postavou neleží v povaze. Leží v jediném bodě, v tom, jak Sandra nakládá se vztahy jiných lidí.
Hranice, které Mottlová nepřekročí
V rozhovoru pro TN z 27. srpna 2026 to řekla bez diplomatických oblouků: na milostné trojúhelníky v osobním životě není. Její představa vztahu stojí na tom, že oba vědí, že chtějí být spolu, a třetí osoba do toho nepatří. Neargumentuje veřejným image ani strachem ze skandálu. Mluví o hodnotách, o modelu soužití a rodiny, který považuje za nepřekročitelný.
Je to zajímavý kontrast. Herečka přijímá roli, jejíž jádro je v přímém rozporu s tím, jak žije. Neřeší to ale jako vnitřní konflikt. Spíš jako řemeslo: profesně dramatickou linku hraje, soukromě si pojmenovává vlastní mantinely.
Návrat na plac po mateřské
Mottlová přiznala i praktičtější rovinu nástupu do Ulice. Po narození syna pro ni bylo náročnější vrátit se do rychlého seriálového tempa. Vypadla z textové kondice, paměť na dialogy nepracovala tak hladce jako dřív. Konkrétně vyzdvihla podporu Vasila Fridricha, který jí při natáčení pomáhal najít zpátky rytmus.
Zázemí jí zajišťují hlídací babičky, díky nim si může na place „vyčistit hlavu“ a soustředit se na práci. Pro herečku s komediální a činoherní divadelní stopou, kterou dosud české publikum znalo spíš z lehčích žánrů, je Sandra v Ulici posun k dějotvorné roli navázané na centrální konflikt seriálu.
Co čeká diváky v nové sezoně
Dvacátá druhá sezona Ulice se vrátila na obrazovky 17. srpna 2026, vysílá se od pondělí do pátku v 18:30. Jak si Redakce VIPŽivot všimla, Nova linku nevěry komunikuje dopředu a opakovaně, přes Sandru, Vandu, Luďka i motiv rodinného napětí kolem Esterky. Mottlová sama avizovala, že příchod Sandry „zásadně rozbouří vody“ a že s Vandou „to bude jiskřit“.
Linka Vandy a Luďka patří podle tvůrců k divácky nejoblíbenějším. Vstup třetí osoby do takové osy je klasický dramaturgický tah, a Nova ho tentokrát obsadila herečkou, která umí být na kameře sympatická i tehdy, když její postava dělá věci, za které ji diváci budou nenávidět.
Právě v tom je síla obsazení Mottlové. Sandra Středilová není postavená tak, aby ji publikum odmítlo na první pohled. Je postavená tak, aby ji mělo rádo, a pak ji za to nenávidělo o to víc.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová