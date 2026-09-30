V tomto věku se stává žena v očích mužů neviditelnou. Je to smutné číslo

Když vás najednou nikdo nevidí
Matka dvou dětí si všimla něčeho znepokojivého už ve svých 38 letech. Na pracovních poradách začali kolegové ignorovat její návrhy. V obchodě na ni prodavači přestali reagovat stejně ochotně jako dřív. „Nečekala jsem, že se ve společnosti a v očích mužů začnu stávat neviditelnou,“ svěřuje se.
Není sama. Britská studie z roku 2023 zkoumala zkušenosti 158 žen ve věku 50 až 89 let a výsledky byly alarmující. Výzkumnice Sue Westwoodová z University of York publikovala v odborném časopise Journal of Women & Aging závěry, které potvrzují to, co mnohé ženy tuší: s přibývajícími roky se jejich přítomnost ve společnosti vytrácí.
Ženy popisovaly, jak jim na veřejnosti ubývá pozornosti. V médiích nenacházejí své vrstevnice. V pracovním životě narážejí na stále vyšší bariéry. Dokonce i v běžných službách – na čerpací stanici, při jednání s instalatérem, na schůzi bytového družstva – se s nimi jedná, jako by tam vůbec nebyly.
Hodnota ženy má podle společnosti datum spotřeby
Finská herečka Satu Silvo tento problém vtělila do hudebního monodramu Neviditelná žena, který měl premiéru v únoru 2023 v helsinském divadle Musiikkiteatteri Kapsäkki. Scénář vykresluje ženu, která se s věkem stává pošlapávanou, marginalizovanou a znevažovanou – prostě přestává existovat.
Výzkumníci pojmenovali tento jev jako genderovou věkovou diskriminaci. Zatímco hodnota mužů se v naší kultuře odvíjí od jejich statusu, kompetencí a úspěchů, ženy jsou hodnoceny především podle mládí a vzhledu. Když tyto atributy vyblednou, vybledne s nimi i jejich společenská viditelnost.
Studie dokládají zarážející vzorec: muži všech věkových kategorií dávají přednost ženám mladším, než jsou oni sami. Mladá žena je vnímána jako cenná, žádoucí a plodná. Starší žena tyto vlastnosti ztrácí – a s nimi i pozornost okolí.
Společnost přitom na ženy vyvíjí obrovský tlak, aby usilovaly o věčné mládí. Žádné vrásky, žádná povislá kůže. Ženy se ocitají v pasti: buď se pokusí zakrýť známky stárnutí a čelí kritice za nepřirozenost, nebo stárnou autenticky – ale pak narážejí na ještě silnější stigma, předsudky a diskriminaci.
Když vás přehlédnou kvůli věku
Co přesně znamená být neviditelná? Jde o pocit, že vaše přítomnost přestala mít váhu. Ženy popisují, že si jich nikdo nevšímá tak jako dřív. Jejich názory se na schůzích ignorují. V televizi a časopisech vidí téměř výhradně mladší tváře.
Okolí je vnímá především jako „babičky", nikoli jako samostatné osobnosti s vlastními zájmy a ambicemi. Automaticky se předpokládá, že jsou méně schopné, méně zajímavé, méně žádoucí.
Některé ženy zmiňují, že podobný efekt zažily i v souvislosti s vyšší váhou. „Štve mě, že i když jsem jako obézní byla úplně stejný člověk jako dnes, kdy jsem štíhlá, občas se mnou zacházeli jako s odpadem,“ napsala jedna z diskutujících na internetovém fóru.
Pro některé ženy není neviditelnost problém – naopak ji vnímají jako osvobození od nechtěné pozornosti. Pro jiné je však zdrojem frustrace a pocitu ztráty identity.
Otázka zní: Měla by společnost začít vnímat hodnotu žen jinak než jen skrze jejich mládí a vzhled? A co si o tom myslíte vy?
Zdroje článku: iltalehti.fi, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, core.ac.uk, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková