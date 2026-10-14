V tiebreaku vedl a přesto prohrál. Bublik po zápase se Zverevem vybuchl a pohrozil koncem kariéry

Úterní večer na centrálním dvorci Shanghai Masters měl patřit jemu. Kazašský tenista v osmifinále dvakrát držel první set ve vlastních rukou: nejdřív setbolem na příjmu, potom třemi setboly v tie-breaku. Neproměnil ani jeden. Alexander Zverev vyhrál 7:6(6), 4:6, 7:6(1) a postoupil do čtvrtfinále. Bublik po 2 hodinách a 37 minutách došel k síti a podle záznamu agentury SNTV, který převzal Eurosport, Němci řekl, že brzy skončí s tenisem a už nebude hrát. Zverev se ho snažil uklidnit. Bublik odpověděl, že když nedokáže vyhrát takový zápas, měl by toho nechat. Podle nás neprohrál jen utkání. Prohrál čtyři momenty, z nichž každý sám o sobě měl stačit na set proti hráči, který si den předtím zajistil, že rok zakončí na čele světového žebříčku.
Čtyři setboly, čtyři chyby
Rozhodující pasáž popisuje oficiální web turnaje bez příkras. Za stavu 5:6 na Zverevově podání měl Bublik první setbol a stáhl forhend do sítě. V tie-breaku pak vedl 6:3, což je pozice, ze které se sety prohrávají jen výjimečně.
Následovala série, kterou si bude Bublik přehrávat dlouho:
- 6:3: kraťas, který skončil nevynucenou chybou,
- 6:4: další nepovedený kraťas,
- 6:5: forhend do autu,
- 6:6 až 6:8: Zverev využil hned svůj první setbol, a to volejem.
Šlo tedy o celou řadu rozhodnutí a provedení, která se sešla v nejhorší možné chvíli, nikoli o jediný zkrat. Bublik zvolil na setbolech úder, který mu v kariéře přinesl spoustu efektních bodů. Tentokrát ho stál set. Podle Eurosportu pak frustrovaně křičel a opakovaně si nevěřícně zakrýval obličej rukama.
Zápas, který se vrátil a znovu utekl
Bublik se přitom nesložil. Druhou sadu vyhrál 6:4 a v rozhodujícím setu dokonce vedl o brejk. Zverev navíc nebyl v ideálním stavu: ve druhém setu si několikrát sahal na pravý kotník a po utkání přiznal, že ho po náročné sezoně zlobí.
Otevřela se tak druhá šance, možná ještě větší než ta první. A znovu zmizela. Zverev brejk vrátil a závěrečný tie-break ovládl 7:1. Už z tohoto skóre je vidět, že Bublik v poslední fázi neměl z čeho brát.
Právě tenhle průběh dělá z porážky víc než jen jednu z mnoha. Jasná prohra se dá vstřebat. Prohra, kterou hráč opakovaně svíral v rukou, se v hlavě drží mnohem déle. Pro Zvereva naopak jde o jubilejní 40. čtvrtfinále na turnajích Masters 1000 a o první postup mezi osm nejlepších v Šanghaji od roku 2019.
Proč tahle věta bolí víc než rozbitá raketa
Bublik nikdy nepatřil k tenistům, kteří emoce skrývají. V Montpellier 2023 po prohře s Grégoirem Barrèrem rozbil tři rakety. Tehdy šlo podobně o rozhodující tie-break a sérii ztracených bodů. Šanghajská scéna tedy do jeho obrazu zapadá.
Obsah je ale jiný. Vztek na raketu je gesto. Věta o konci kariéry, vyslovená přímo soupeři, míří někam hlouběji. A váhu jí dodává i vzájemná historie obou hráčů. Bublik vedl před Šanghají ve vzájemných zápasech se Zverevem 3:1. Porazil ho v Rotterdamu 2021, ve finále v Montpellier 2022 i v semifinále v Halle 2023. Zverev ho zdolal jen v Monte Carlu 2023. Kazach tedy dobře věděl, že na Němce umí. Proto podle nás jeho výbuch působí uvěřitelněji než běžné pozápasové gesto: nešlo o hráče, který narazil na nepřekonatelného soupeře, ale o hráče, který měl vyzkoušený recept a nedokázal ho dovařit.
Přesto všechny dostupné indicie ukazují na afekt, ne na rozhodnutí. Žádné následné vyjádření Bublika, jeho týmu ani ATP o konci kariéry zatím neexistuje. I Eurosport skutečný odchod označuje za nepravděpodobný. A hlavně: Bublik figuruje v přihláškách na domácí Almaty Open, který se hraje od 17. do 25. října, s hlavní soutěží od 19. října. Pořadatelé ho představují jako nejlepšího kazašského hráče. Pokud nastoupí, bude to mediálně nejsledovanější návrat týdne.
Co dál v Šanghaji a kde jsou Češi
Zverev ve čtvrtfinále narazí na Alexe de Minaura, který vyřadil Karena Chačanova 6:3, 6:4. Čtvrtfinálová utkání jsou na programu 15. a 16. října, přesný čas zatím pořadatelé nepotvrdili. Němec si už v pondělí zajistil, že rok poprvé v kariéře zakončí jako světová jednička. Na čelo žebříčku se jako 30. hráč v historii posune nejdříve 2. listopadu. Jannik Sinner už letos nehraje a Carlos Alcaraz ho dohnat nemůže. „Je to jiný pocit a jiná odpovědnost,“ řekl Zverev podle Sky Sports.
Česká účast v Šanghaji už skončila a jedna její kapitola souvisí i s Bublikem. Ten ve 2. kole vyřadil Tomáše Macháče 6:4, 7:6(4). Ostatní Češi dopadli takto:
|Hráč
|Kolo
|Soupeř
|Výsledek
|Vít Kopřiva
|1. kolo
|Zizou Bergs
|prohra
|Jiří Lehečka
|3. kolo
|Rafael Jódar
|6:4, 6:7, 4:6
|Dalibor Svrčina
|3. kolo
|Daniil Medveděv
|2:6, 3:6
|Jakub Menšík
|osmifinále
|Arthur Gea
|6:7, 4:6
Ve čtyřhře dohráli v osmifinále Adam Pavlásek s Patrikem Riklem. Zbytek turnaje vysílají placené kanály Premier Sport, dostupné například u Telly, Magenta TV nebo Oneplay.
Za týden bude Bublik stát na kurtu v Almaty před vlastním publikem. Možná zahraje kraťas za stavu 6:3 v tie-breaku. Teprve tehdy se ukáže, jestli si ze Šanghaje odvezl jizvu, nebo jen větu, kterou řekl u sítě a na kterou chce co nejdřív zapomenout.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář