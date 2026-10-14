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V tiebreaku vedl a přesto prohrál. Bublik po zápase se Zverevem vybuchl a pohrozil koncem kariéry

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Alexander Bublik vedl v úvodním tie-breaku proti Zverevovi 6:3 a set přesto ztratil. Po třísetové porážce v Šanghaji pak u sítě prohlásil, že s tenisem brzy skončí.
V tiebreaku vedl a přesto prohrál. Bublik po zápase se Zverevem vybuchl a pohrozil koncem kariéry

V tiebreaku vedl a přesto prohrál. Bublik po zápase se Zverevem vybuchl a pohrozil koncem kariéry

Zdroj: Carine06/ Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 15:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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